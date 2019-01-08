Đàn bà ly hôn: Tiền là sức mạnh, con là lẽ sống

Đàn bà ly hôn, yếu đuối hay không là do bạn lựa chọn, sống tiếp có mục đích hay không là ở bạn. Vì còn có tiền thì bạn còn sức mạnh, và còn có con thì chính là bạn còn lẽ sống ở đời.

Bạn ly hôn, bạn nói mình chẳng còn gì, bạn yếu đuối và mất phương hướng. Tôi nhìn bạn vẫn có một công việc ổn định và một đứa con đang ngước nhìn mẹ. Tôi phì cười, bạn vẫn còn nhiều lắm. Yếu đuối hay không là do bạn lựa chọn, sống có mục đích tiếp hay không là ở bạn. Vì còn có tiền thì bạn còn sức mạnh, và còn có con thì chính là bạn còn lẽ sống ở đời. Vì còn có tiền thì bạn còn sức mạnh, và còn có con thì chính là bạn còn lẽ sống ở đời - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn bà đã ly hôn, sức mạnh không nằm ở đâu xa, mà là ở tiền của chính mình. Đừng tìm kiếm sức mạnh ở nước mắt, tủi hờn hay bất lực. Tiền ở trong tay đàn bà, trong bản lĩnh và kiên nhẫn vượt qua đau thương của đàn bà. Đàn bà có thể ly hôn, có thể tổn thương vì bị phản bội, nhưng đừng quên phải kiếm tiền. Ly hôn không đáng sợ, phản bội cũng không phải là tận thế, chỉ khi không có việc làm, không có tiền mới chết.

Có tiền rồi, đàn bà có buồn cỡ mấy cũng không cực thân. Có tiền rồi, con có vắng cha thế nào cũng vẫn có thể sống vui. Có tiền rồi, đàn bà ly hôn vẫn một mình hạnh phúc thoải mái. Có tiền rồi, dù có gặp lại chồng cũ hay bồ nhí của anh ta, cũng nước hoa thơm phức, váy áo sạch sẽ, lướt qua chẳng cần ngoái nhìn. Có tiền rồi, đàn bà chắc sẽ bận rộn, chắc sẽ có hơn một cuộc sống chỉ biết chồng con ngày trước, chắc sẽ chẳng còn nhớ nổi mình đã khóc bao đêm, đã buồn mấy bận. Và có tiền rồi, đàn bà cũng sẽ biết chiều chuộng mình hơn, đẹp đẽ hơn chính là đáng để kiêu hãnh hơn. Ly hôn không đáng sợ, phản bội cũng không phải là tận thế, chỉ khi không có việc làm, không có tiền mới chết - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn bà ly hôn, đừng chênh vênh thêm nữa. Lẽ sống chính là nguồn sống đang nằm cạnh bên bạn thôi. Con cái chính là món hời muôn đời của đàn bà sau ly hôn. Con cái chính là nguồn sáng duy nhất không bao giờ tắt soi mọi con đường đàn bà có thể đi. Đàn bà không thể sống vì chồng cả đời, nhưng chỉ cần có con đàn bà có thể sống qua hết những thăng trầm. Con đáng giá hơn bạc tiền, vì con mọi vất vả đều có thể vượt qua.

Và đàn bà ly hôn sẽ nhận rằng chỉ cần xem con là lẽ sống, mình sẽ có thể đứng dậy và sống tốt hơn. Bởi muốn con hạnh phúc, chính mình phải hạnh phúc. Muốn con sống tốt, bản thân phải thật gương mẫu. Muốn con không cô đơn, mình phải thật mạnh mẽ. Một đứa trẻ có thể dạy cho người lớn nhiều điều. Chỉ là đừng quên nhìn sang con, đừng quên rằng con luôn là điều đáng giá để bạn cố gắng và nỗ lực. Niềm vui có thể từ con mà tỏa sáng, hy vọng cũng có thể từ con mà nở rộ. Đàn bà không thể sống vì chồng cả đời, nhưng chỉ cần có con đàn bà có thể sống qua hết những thăng trầm - Ảnh minh họa: Internet Với đàn bà ly hôn, tiền là sức mạnh, con là lẽ sống. Chỉ cần có tiền, đàn bà sẽ không còn yếu đuối thảm hại. Chỉ cần có con, đàn bà sẽ không mất phương hướng chới với. Tiền sẽ bảo vệ đàn bà hơn cả bất kì người đàn ông nào. Con sẽ là lẽ sống dù đàn bà có phải một mình chóng chọi với bao điều khó khăn. Chỉ cần đừng quên đàn bà ly hôn nào cũng có thể mạnh mẽ, nếu biết kiếm tiền. Và đàn bà bỏ chồng rồi đều có thể vững vàng, chỉ cần có con bên cạnh...

Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo Đàn bà ly hôn thường che giấu kỹ càng tổn thương của mình bằng những nụ cười tươi khi trời sáng. Nhưng lúc đêm về, mọi vỏ bọc mạnh mẽ đều bị lột trần, họ lại ôm con vào lòng, nghẹn đắng những nỗi tủi hờn lo âu…

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