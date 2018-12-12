Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được!

Phụ nữ yêu 12/12/2018 05:30

Đàn bà sau ly hôn hơn nhau chính là ai đủ kiên nhẫn đợi chờ ánh hào quang riêng mình. Và chỉ có người đợi được đúng điều dành cho mình thì mới không có lúc bất cẩn tự hủy hoại bản thân…

Chị tôi là một người phụ nữ có nhan sắc và đã ly hôn chồng. Chị ở một mình nuôi con hơn 10 năm. Chị chưa từng rời đi, vẫn ở trong ngôi nhà đã vắng tiếng người chồng bao năm. Chị vất vả một mình nuôi con, hy sinh bao nhiêu cũng chưa từng thiếu nụ cười và niềm vui cho con. Nhưng tôi biết, mỗi đêm về, trong căn nhà quá nhiều ký ức ấy, chị vẫn hay khóc một mình. Vì tủi thân khi nuôi con một mình, hay vì đã quá mỏi mệt để đợi điều gì đó. Có lần, tôi hỏi chị, bao năm chẳng rời đi, có phải chị vẫn muốn đợi anh về? Chị im lặng chẳng nói gì. 

Khi đã bước qua 30, gần đến 40, tôi mới dần hiểu sự im lặng và đợi chờ của chị. Chị không đợi chồng về hay điều gì nhiệm mầu tương tự, điều chị chờ hóa ra đơn giản hơn thế nhiều...

Đợi ngày tổn thương qua đi

Sẽ thật đáng sợ nếu chị tôi lựa chọn bước vào tình yêu hay hôn nhân lần nữa, nếu lòng chị vẫn chưa ổn yên. Chị nói với tôi, đến cả bình yên của mình cũng không giữ được thì tình yêu từ đâu có thể đâm chồi? Đôi khi với đàn bà ly hôn đợi chờ đáng giá nhất chính là lúc lòng đã thật sự không còn thấy đau.

Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được! - Ảnh 1
Đôi khi với đàn bà ly hôn đợi chờ đáng giá nhất chính là lúc lòng đã thật sự không còn thấy đau - Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương qua đi với mỗi người đàn bà từng đổ vỡ đôi khi chỉ là một sáng thức dậy chỉ thấy bình yên đã đến trước cửa. Bình đạm ngắm mình trong gương mà mỉm cười, thư thả chọn một ngày thật giản dị, rồi dõi theo tương lai hay hạnh phúc của con mà nhẹ lòng.

Sự khôn ngoan ở đàn bà ly hôn chính là đợi chờ một ngày bản thân không còn sợ những nỗi đau đã cũ. Không phải là quên hẳn, mà là đòi lại chính mình ngày trước khi biết đau thương. Không phải là mạnh mẽ không sợ đau, mà là cứ chấp nhận mình yếu đuối mà từ tốn hồi phục. Dù là vài hay mấy mươi năm cũng là đáng để đàn bà tìm lại bình yên cho mình. Vì bình yên rồi mới thấy hạnh phúc tái sinh.

Đợi những điều xứng đáng

Chị tôi từng nói, điều xứng đáng chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con trưởng thành, có thể mua được thứ mình muốn, và sống một cuộc đời không bạo hành hay khóc lóc như đã từng. Điều xứng đáng chắc chỉ là những gì chị chưa từng được nhận khi cứ cố giữ một cuộc hôn nhân đã chết.

Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được! - Ảnh 2
Điều xứng đáng chắc chỉ là những gì chị chưa từng được nhận khi cứ cố giữ một cuộc hôn nhân đã chết - Ảnh minh họa: Internet

Đợi những điều xứng đáng là khi đàn bà biết đâu là điều mình có thể sở hữu và đạt được. Như một người đàn bà dở dang vẫn có thể xinh đẹp như gái đôi mươi, tự do tự tại chẳng phụ thuộc ai, trong túi đầy tiền chính là kiêu hãnh tự tôn nhất. Dù rằng, chẳng dễ dàng để có mọi thứ, nhưng chỉ cần đủ hy vọng, đủ nỗ lực, đàn bà luôn đợi được. Quan trọng là nếu đàn bà tin mình có thể, mình xứng đáng, thì điều còn lại chỉ là cần thêm can đảm và cố gắng.

Đợi một người sau cùng

Người sau cùng ấy có thể là một người đàn ông chân thành. Họ có thể muốn nghe hết những muộn phiền, ôm vào lòng hết đau thương đã từng ở đàn bà. Họ cho đàn bà tin yêu, cũng cho đàn bà một cái kết thật đẹp. Không dở dang, không đau buồn, chỉ có hạnh phúc. Người đàn ông đó sẽ khép lại đời đàn bà bằng một dấu chấm thật tròn trịa.

Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được! - Ảnh 3
Một sự đợi chờ để thấy rằng chị đã sống đầy ý nghĩa và giá trị sau một lần đò dở dang... - Ảnh minh họa: Internet

Hay như với chị tôi, người sau cùng ấy chính là đứa con của chị một ngày trưởng thành và thấu hiểu lòng mẹ. Chị muốn đợi khi con hiểu rằng chị đã yêu thương con bằng hết tình yêu thương trên đời chị có. Khi con tự hào và hạnh phúc vì có một người mẹ từng ly hôn như chị. Một sự đợi chờ để thấy rằng chị đã sống đầy ý nghĩa và giá trị sau một lần đò dở dang...

Đàn bà ly hôn: 7 tấm át chủ bài bằng mọi giá phải nắm giữ

Đàn bà ly hôn: 7 tấm át chủ bài bằng mọi giá phải nắm giữ

Có những tấm át chủ bài đàn bà ly hôn bằng mọi giá phải có để không thua cuộc trên mọi chặng đường. Đó là sức mạnh, hy vọng và cả cội nguồn hạnh phúc của đàn bà từng bước qua đổ vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn hạnh phúc sau ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 8 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này