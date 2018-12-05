Những góc khuất bí ẩn của người đàn bà ly hôn

Phụ nữ yêu 05/12/2018 05:30

Đằng sau mỗi người đàn bà ly hôn đều là có những góc khuất chẳng mấy ai thấy. Tủi hờn có, nước mắt có, nhưng cũng đầy kiên cường và kiêu hãnh...

Sợ lời thiên hạ, sợ cha mẹ buồn lòng

Đàn bà ly hôn, dù là người lớn tiếng nói mình chẳng sợ gì cũng có khi chùng lòng trước lời khó nghe của thiên hạ, vài phút buồn phiền của cha mẹ. Dù sao thì phụ nữ luôn thật yếu đuối, và sẽ càng mềm lòng hơn khi từng trải qua đổ vỡ. Khi nỗi đau của mình thành lời ra tiếng vào của người khác, là nỗi niềm khó giấu của cha mẹ thì càng khó ngó lơ.

Dễ khóc và buồn tủi khi đêm đến

Đàn bà từng bước qua đổ vỡ luôn nhiều nước mắt và buồn tủi. Chỉ là họ luôn biết cách giấu hết trong lòng. Để đôi khi chỉ chờ đêm xuống, còn lại một mình, họ mới dám khóc, dám tủi hờn cho bản thân. Vì nỗi niềm khó ai thấu, vì mạnh mẽ hoài cũng chẳng dễ dàng. Vậy thì chỉ dám khóc, khóc một mình cho bớt muộn phiền. Rồi khi trời sáng, lau nước mắt, điểm tô son phấn một màu khác, nước mắt cũng đã khô đi, lại sống thật kiêu hãnh và mạnh mẽ. Đàn bà ly hôn càng mạnh mẽ trước mắt  người khác bao nhiêu sẽ càng để mình yếu đuối bấy nhiêu khi đêm về.

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Đàn bà từng bước qua đổ vỡ luôn nhiều nước mắt và buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet

Luôn cần một điểm tựa

Người ta hay nói đàn bà ly hôn kiên cường lắm. Vì họ có thể một mình bắt đầu lại cuộc sống, đi làm, nuôi dạy con khôn lớn. Dường như ai cũng nói họ chẳng cần gì ngoài tiền bạc, con cái và chính mình. Nhưng thật sự đàn bà ly hôn luôn cần một điểm tựa, từ bất kì ai. Đó có thể là một ngày chỉ muốn về nhà để nghe tiếng cha mẹ ủi an. Hay lúc nào đó cần một người bạn để họ có thể nói hết mọi chuyện diễn ra trong ngày. Đàn bà như họ chỉ là cần một người hiểu rằng họ cũng muốn được quan tâm và chia sẻ. Thăng trầm ở đời đôi khi đã quá nặng nề với đàn bà ly hôn, và họ chỉ cần vài phút trong đời có một điểm tựa như thế.

Âm thầm mong muốn một hạnh phúc mới

Từng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà đều nói mình sợ hôn nhân, sợ tình yêu. Điều họ sợ chỉ là không đủ can đảm để trả giá cho một hạnh phúc nào khác. Sự bất an tạo nên nỗi sợ nơi họ. Như từng ngã đau, ắt hẳn sẽ sợ đi tiếp. Nhưng thật tâm, họ đều âm thầm mong muốn một hạnh phúc mới. Bởi đàn bà, có trải qua bao tủi hờn mất mát đều muốn một cái kết sau cùng. Hay đơn giản chỉ là họ muốn chút bình yên cho chính mình, không day dứt quá khứ, thôi tủi hờn và hạnh phúc chỉ vì chính mình và con.

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Từng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà đều nói mình sợ hôn nhân, sợ tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nỗi lo sợ về con cái

Điều quý giá nhất với mọi đàn bà ly hôn chính là con cái. Vì càng quý nên càng nhiều lo lắng sợ hãi. Sợ con thiếu thốn tình thương gia đình. Sợ con lớn lên không đủ đầy như bè bạn. Sợ con một ngày không chấp nhận một hạnh phúc khác của mình… Chung quy lại, họ cũng chỉ là sợ con không thể hạnh phúc. Vì chính họ đã khó có thể hạnh phúc, nên càng sợ mình không đủ năng lượng tích cực để san sẻ cho con. Nỗi niềm này sẽ theo đàn bà ly hôn đến tận khi con trưởng thành và có gia đình.

Muốn mình đẹp nhất khi không thuộc về ai

Đàn bà ly hôn thường đẹp lên trông thấy. Bởi dù là ly hôn vì điều gì cũng là đả kích lớn khiến đàn bà nhìn lại chính mình. Họ bắt đầu soi gương nhiều hơn, thích làm đẹp, đi ra ngoài, chiều chuộng bản thân hơn. Như một cuộc hôn nhân thất bại minh chứng rằng họ phải nhìn lại và hoàn thiện mình hơn.

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Đàn bà ly hôn thường đẹp lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Và sau đó, họ đẹp lên thật để chứng minh rằng họ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Nét đẹp lúc này của đàn bà ly hôn mặn mòi, đằm thắm, lại đầy trưởng thành. Họ đẹp, là để giúp mình tự tin hơn, để tự động viên mình, đàn bà đẹp thì không sợ bất hạnh, đàn bà biết quý trọng mình thì nhất định sẽ hạnh phúc.

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