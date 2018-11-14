Vợ chồng nào gặp phải 5 điều này thì ly hôn là lựa chọn duy nhất

Phụ nữ yêu 14/11/2018 05:30

Dù rằng ly hôn là chuyện không ai muốn, nhưng nếu đã vướng phải 5 điều này thì vợ chồng nên hiểu kết thúc sẽ giúp cả hai thanh thản hơn.

Bỏ rơi nhau những lúc cần nhất, không còn chăm sóc nhau nữa

Vợ chồng chính là luôn bên nhau, bất cứ đâu, bằng mọi giá. Lúc một người cần thì người kia khó khăn mấy cũng xuất hiện. Lúc một người bệnh, người kia chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo. Ngay cả khi có giận hờn thì cũng giận kiểu vợ chồng, hờn mấy cũng không quên đối phương. Nhưng giờ giữa vợ chồng bạn chỉ còn sự bỏ rơi, không còn để tâm sức khỏe, niềm vui hạnh phúc của nhau. Thế thì đây là dấu hiệu cả hai đang dần không coi trọng sự tồn tại của nhau. Nếu bạn không tìm cách hàn gắn, hay đã làm mọi cách đều vô ích thì ly hôn chắc là sự lựa chọn tốt nhất.

Vợ chồng nào gặp phải 5 điều này thì ly hôn là lựa chọn duy nhất - Ảnh 1
Nếu bạn không tìm cách hàn gắn, hay đã làm mọi cách đều vô ích thì ly hôn chắc là sự lựa chọn tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Không còn muốn ghen tuông

Nếu đã tới lúc một trong hai thân mật với ai cũng không làm người còn lại ghen tuông thì thật đáng báo động. Vì không ghen chính là không để tâm và không còn tình cảm. Cả hai ở bên nhau lúc này chỉ còn là vì thói quen không bỏ được. Không còn ham muốn sở hữu thì cũng là lúc tình yêu không còn. Đã thế thì nên giải thoát cho nhau, để cả hai tìm kiếm một hạnh phúc khác đủ đầy hơn.

Không còn gần gũi thể xác

Tình dục là chất keo không thể thiếu trong hôn nhân. Đến khi một trong hai, hay cả hai đều không còn ham muốn với nhau thì tình cảm sẽ dần mai một. Không có gắn kết trong tình dục, vợ chồng sẽ chỉ càng xa nhau hơn.

Vợ chồng nào gặp phải 5 điều này thì ly hôn là lựa chọn duy nhất - Ảnh 2
Đến khi một trong hai, hay cả hai đều không còn ham muốn với nhau thì tình cảm sẽ dần mai một - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chuyện này xảy ra ngày một nhiều và lâu ngày, ngay cả khi cố cải thiện cũng vô ích thì chính là cả hai đã hết tình cảm.

Bạo lực gia đình xuất hiện

Khi vợ chồng còn yêu nhau thì bạo lực không bao giờ có cơ hội xuất hiện. Nhưng một khi bạo lực xuất hiện một lần rồi thì chính là chuỗi ngày bi kịch trong hôn nhân. Bạo lực trong hôn nhân chỉ có ngày một nhiều hơn, chứ không bao giờ dừng lại. Thế thì người trong cuộc chỉ dần chết mòn với cuộc hôn nhân của mình. Lúc này, hãy mạnh dạn kết thúc trước khi mình chịu tổn thương quá lớn.

Hay nghĩ về chuyện ly hôn

Vợ chồng nào gặp phải 5 điều này thì ly hôn là lựa chọn duy nhất - Ảnh 3
Nếu đã thật sự muốn ly hôn vì cuộc nhân khó lòng cứu vãn, hãy mạnh dạn giải thoát cho cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Còn yêu không ai muốn bỏ đi, còn nghĩa tình không ai nghĩ đến chuyện ly hôn. Ý nghĩ ly hôn xuất hiện vì cảm giác không thỏa mãn với đời sống hôn nhân, là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân đang có vấn đề. Khi đã nghĩ đến ly hôn chính là bạn đã không còn muốn cố gắng cho gia đình này, tất cả chị là tạm bợ gắng gượng.

Nhưng hãy nghĩ thật kỹ, đây là suy nghĩ vì bạn đang trong trạng thái tiêu cực, hay là suy nghĩ khi bạn đã thật sự muốn buông tay. Nếu đã thật sự muốn ly hôn vì cuộc nhân khó lòng cứu vãn, hãy mạnh dạn giải thoát cho cả hai.

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân ly hôn

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