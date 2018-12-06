Đàn bà ly hôn: 7 tấm át chủ bài bằng mọi giá phải nắm giữ

Con cái với đàn bà ly hôn là tấm át chủ bài số 1. Đàn bà có thể tựa vào con khi mỏi mệt, cũng có thể từ con mà nhìn thấy hy vọng và tương lai sau này.

Với đàn bà ly hôn, con cái là nguồn sức mạnh lớn nhất. Chồng có thể thành dưng lạ, nhưng con cả đời là người thân. Có thể bỏ chồng, có thể một thân một mình nhưng nhất định không thể bỏ con. Con là máu mủ, con cũng là điểm tựa vững chắc nhất. Đời đàn bà dang dở đôi khi không trông đợi một người cuối cùng đến, mà chỉ là chờ đến khi con trưởng thành mà thấu hiểu mình.

Cuộc sống sau này với đàn bà ly hôn còn nhiều lo toan hơn, nhất là về tiền bạc. Tiền sẽ càng cần thiết và quan trọng hơn. Tiền không tạo nên thiên đường. Nhưng không có tiền cuộc đời đàn bà sẽ thật sự là địa ngục.

Sẽ thật may mắn khi người chồng đầu áp tay gối bỏ rơi mình, mà bản thân vẫn còn cha mẹ để yêu thương. Lá bài này không phải ai cũng có, nhưng nếu vẫn còn thì nhất định phải giữ gìn. Cha mẹ luôn yêu bạn một cách vô điều kiện. Họ cũng sẽ không bỏ rơi bạn dù ngoài kia đã có bao người rời bỏ bạn. Tình yêu này, sự bao dung và thấu hiểu này đáng giá hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, nếu vẫn còn cha mẹ, đừng ngần ngại trở về, vì đó sẽ là nơi ấm áp nhất sau mọi bão giông.

Vì vậy, đàn bà nên có tiền và cố gắng kiếm ra tiền. Tiền sẽ là điểm tựa với đàn bà và con khi biến cố xảy đến. Tiền còn là để tích trữ về sau, cho tương lai của cả hai, tạo cảm giác an toàn cho một gia đình thiếu vắng đàn ông.

Tiền còn là để tích trữ về sau, cho tương lai của cả hai, tạo cảm giác an toàn cho một gia đình thiếu vắng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tấm át chủ bài thứ 4: Sức khỏe

Đàn bà nuôi con khi có chồng cạnh bên đã khổ cực, huống hồ là một mình. Đã thế thì nhất định phải khỏe mạnh. Khỏe để mình còn sức sống vui sống ý nghĩa, khỏe còn là để bảo bọc và đủ năng lượng tốt truyền cho con.

Sức khỏe với đàn bà ly hôn quan trọng hơn mọi thứ. Vì vậy, đừng tiếc thời gian và công sức để làm giàu vốn liếng quý giá này. Hãy biết chăm sóc và yêu quý bản thân. Khi bạn khỏe mạnh thì ít ra trời có sập trước mắt cũng đủ sức chống đỡ được.

Tấm át chủ bài thứ 5: Nhan sắc

Với đàn bà ly hôn, nhan sắc nhất định không thể thiếu. Có thể không đẹp không lộng lẫy phù phiếm nhưng nhất định phải thơm và biết chăm sóc bản thân. Sau những mất mát và tổn thương, đàn bà nên thấy có lỗi với chính mình trong những năm tháng bỏ bê bản thân. Nếu buồn hãy đánh son, nếu muốn khóc hãy mua cho mình một cái váy thật đẹp. Nếu thấy cô đơn, hãy xinh đẹp đi ra ngoài và mãn nguyện với ánh mắt người khác nhìn mình. Tự mình xinh đẹp cũng là cách khiến mình tự tin và không cảm thấy cô đơn.

Tự mình xinh đẹp cũng là cách khiến mình tự tin và không cảm thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Tấm át chủ bài thứ 6: Tinh thần

Đàn bà ly hôn cần có một tinh thần vững vàng và tích cực. Vững vàng để dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Tích cực để khi đời xô ngã cũng có thể kiên cường đứng dậy, để lúc đêm muộn không thấy quá đáng thương và kiệt sức. Hơn hết, đàn bà càng phải có nguồn năng lượng tích cực để truyền cho con. Vì chỉ khi đàn bà có thể hạnh phúc thì mới mong con hiểu hết ý nghĩa của hai từ hạnh phúc.

Tấm át chủ bài thứ 7: Nhà

Khi đã có những điều trên, sớm hay muộn đàn bà ly hôn cũng có được tấm át chủ bài cuối cùng này. Đây cũng là đích đến an toàn nhất với nhiều đàn bà.

Đàn bà ly hôn cần có một chốn về, để tránh mưa giông, để ổn yên khi đời bỗng bão tố. Có thể là nhà thuê, nhưng hãy cố gắng có ngôi nhà đứng tên mình. Khó khăn mấy cũng hãy cho mình và con một nơi trở về của riêng mình. Khi ấy, đàn bà mới có cảm giác không bơ vơ, không lạc lõng, vì đã có mộtmái ấm chỉ của mình và con, một gia đình đúng nghĩa của cả hai.

Dù là đàn bà có chồng hay ly hôn thì câu nói người xưa cũng không sai, tổ vàng tổ bạc không bằng tổ gia đình. Với đàn bà ly hôn, một ngôi nhà có con ở đó chính là một tổ ấm đáng giá nhất.