Đàn bà ly hôn: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất…

Phụ nữ yêu 03/05/2018 05:30

Đàn bà mình, hãy là nữ hoàng của chính mình. Dù em đã từng ly hôn, dù em đã trải qua bao bội bạc dối lừa, cũng đừng cúi đầu em ơi. Vương miện rơi mất rồi, kiêu hãnh cũng không còn, em còn gì để tự mình vui, em còn gì để ủi an chính mình?

Em ly hôn chồng sau 7 năm chung sống. Em một mình nuôi con nhỏ 5 tuổi. Em hay khóc vì nhớ quá khứ đã từng. Em lại cười chỉ để ai cũng thấy mình ổn. Em hỏi tôi, đàn bà dở dang như em, rồi sẽ thế nào đây khi ê chề quá nhiều, thương tổn lại quá đầy. Tôi chỉ có thể nói với em, hãy tin tôi đi, đàn bà, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc…

Có khóc, cũng hãy khóc để mình tốt hơn

Ly hôn rồi, em đừng khóc chỉ vì những con người, những câu chuyện đã cũ. Không phải tất cả đều đã ở sau lưng em rồi hay sao. Kẻ đi thì cũng đã đi rồi, em ở lại vẫn phải tự thu xếp cuộc đời mình. Con em vẫn đang từng ngày lớn lên, cuộc sống ngoài kia cũng chưa từng dừng lại. Em chỉ có thể chạy theo vạn vật đổi dời, chứ cuộc sống này mãi mãi không vì đau thương của em mà chậm lại. Nếu em muốn khóc, hãy khóc vì đôi chút mình mỏi mệt quá, vì thấy mình đơn côi quá, vì vài bận chùng lòng thôi. Mà là khóc để  bớt tủi bớt buồn, chứ đừng để càng bi ai thêm. Khóc rồi phải tự mình lau nước mắt rồi lại đứng lại, mạnh mẽ và sống tốt hơn. Nước mắt của đàn bà ly hôn phải là nước mắt quý giá, phải là nước mắt bản lĩnh và kiên cường. Cứ ngã rồi lại khóc, cứ khóc rồi lại đứng lên, cứ đứng lên rồi sẽ tự khắc mạnh mẽ em à…

Đàn bà ly hôn: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất… - Ảnh 1
Cứ ngã rồi lại khóc, cứ khóc rồi lại đứng lên, cứ đứng lên rồi sẽ tự khắc mạnh mẽ em à… - Ảnh minh họa: Internet

Đừng khóc vì bất lực cam chịu, đừng khóc vì tủi nhục gục đầu, cũng đừng khóc vì tiếc nuối kẻ đã bỏ đi. Em ơi, mình ly hôn chứ có phải làm điều gì tội ác. Mình ly hôn, để hạnh phúc hơn mà. Và mình ly hôn, vì đã khổ đau quá lâu, còn nhớ không em? Thế thì có khóc, cũng là vì mưu cầu những gì tốt đẹp hơn. Có khóc, cũng là vì mình và con tốt hơn, nhớ nhé em!

Có cười, cũng hãy cười vì tự mình hạnh phúc

Nụ cười của đàn bà sau ly hôn không còn đơn thuần và trong trẻo. Vì đã từng qua đớn đau, nụ cười cũng dần lẫn mỏi mệt chua chát. Nhưng đừng cười ngay cả khi em không vui, đừng cười chỉ để người đời thấy em không đau thương. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải biết cười, là tự cười hạnh phúc, tự cười ủi an. Phải nhớ, đàn bà dù gai góc từng trải, dù nếm cay đắng thế nào, tuyệt đối đừng tháo bỏ nụ cười. Em còn có thể tự khiến mình vui, em còn đủ sức tự hạnh phúc, em mới có khả năng sưởi ấm cho người em yêu thương.

Ngày hôm qua, nụ cười của em tắt đi vì kẻ tổn thương em. Giờ người ta đi rồi, em phải tự tìm niềm vui cho chính mình. Bất hạnh qua đi, thôi những năm tháng em vì người che mưa đội nắng, giờ em phải cầm ô che chắn cuộc đời mình. Đừng đứng đâu đó trong đau thương để chỉ đợi một người đem đến cho em tiếng cười hay hạnh phúc. Đừng ngồi tại nơi đổ vỗ chia ly, nhặt mãi không nổi một nụ cười, có thấy mình đáng thương?

Đàn bà ly hôn: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất… - Ảnh 2
Phải nhớ, đàn bà dù gai góc từng trải, dù nếm cay đắng thế nào, tuyệt đối đừng tháo bỏ nụ cười - Ảnh minh họa: Internet

Em ơi, đời đàn bà, biết khóc thì phải biết cười, có bi ai thì phải tự hạnh phúc. Có khóc cũng phải vừa, có cười cũng nhất định phải đủ. Ngày nắng rồi ngày sẽ mưa, người khóc rồi người sẽ cười. Cũng như nắng sẽ hong khô ngày mưa, nụ cười em tự tạo sẽ lấp đầy mất mát nơi em. Vì vậy, hãy học cách cười vì chính mình hạnh phúc, được không em?

Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất

Đàn bà mình, hãy là nữ hoàng của chính mình. Dù em đã từng ly hôn, dù em đã trải qua bao bội bạc dối lừa, cũng đừng cúi đầu em ơi. Vương miện rơi mất rồi, kiêu hãnh cũng không còn, em còn gì để tự mình vui, em còn gì để ủi an chính mình? Huống hồ, đàn bà ly hôn, có gì sai với thế gian, có gì không đúng với chính mình mà phải cúi đầu? Ngẩng cao đầu lên em, phải sống tốt hơn, xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, để kiêu hãnh với đời, để nói rằng em không sai, việc gì phải thấy có lỗi, phải thấy bi ai?

Đàn bà ly hôn: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất… - Ảnh 3
Đàn bà mình, hãy là nữ hoàng của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đời đàn bà ly hôn, em hỏi sẽ đi về đâu? Sẽ đi về nơi em muốn, sẽ đến cuối đường em chờ. Nếu em tin mình sẽ hạnh phúc, cuối đường kia sẽ là người trọn tình trọn dạ đợi chờ em. Còn nếu em nghĩ mình chỉ đi đến nơi bất hạnh, thì mọi con đường em đi đều chỉ đến nơi không thể có niềm vui. Em ơi, thứ đàn bà nhận được, luôn là điều họ mưu cầu. Vì vậy, hãy tin mình xứng đáng được điều tốt nhất thì chắc chắn mọi cái kết đều sẽ thật viên mãn, em nhé!

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