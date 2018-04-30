Hãy để ý đi, nếu bạn bè hay người thân của đàn ông ngoại tình thì họ rồi cũng sẽ biết ngoại tình. Vì đàn ông thường có sĩ diện rất lớn, khi họ đã xem ngoại tình là một cách thể hiện bản lĩnh đàn ông có vợ thì họ sẽ muốn mình cũng phải bằng bạn bằng bè. Từ đó, họ sẽ ngoại tình như thể hiện cái tôi với người xung quanh.

Lý do đầu tiên và thường là phổ biến nhất khiến đàn ông ngoại tình chính là vì ham muốn thể xác. Vì thường đời sống tình dục của đàn ông và vợ sẽ trở nên nhàm chán sau một thời gian dài nhất định chung sống. Đàn ông cần sự mới mẻ trong chuyện chăn gối, càng bị thu hút hơn với những đối tác không phải là vợ mình. Từ đó, đàn ông dễ sa đà vào cám dỗ, họ tìm kiếm người phụ nữ khác chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục đến khi chán, hoặc đối phương rời bỏ hay mối quan hệ bị phát hiện.

Theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây thì đa phần đàn ông khi ngoại tình đều không có ý định lâu dài cùng nhân tình. Và họ cũng không hề có ý nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với mối quan hệ ngoài luồng này. Đây cũng là minh chứng cho việc đàn ông ngoại tình hoàn toàn không thật lòng. Vì nếu có tình cảm thật lòng, họ sẽ cố gắng đảm bảo cho đối phương sự bền vững và có danh phận rõ ràng.

Đây là lý do phụ nữ nên kiểm soát các mối quan hệ của chồng, đừng để anh ấy quen biết những người ngoại tình. Gần mực thì đen đấy, không đùa được đâu!

Và nếu không chỉ là thú vui chốc lát, để bớt chán chê hôn nhân thì đàn ông chỉ ngoại tình vì chút thích thú ban đầu, hoàn toàn không có ý nghĩ vì nhân tình mà bỏ vợ con.

Theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây thì đa phần đàn ông khi ngoại tình đều không có ý định lâu dài cùng nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình luôn cho rằng mình không hạnh phúc

Không ít đàn ông ngoại tình không hề thấy có lỗi khi phản bội vợ con. Họ mang suy nghĩ họ là những ông chồng bất hạnh, vì vợ không hiểu họ, vợ không đủ với họ. Và chính nhân tình là người lắng nghe những nỗi thống khổ họ phải chịu. Không ít cô nhân tình nhẹ dạ cả tin sẽ tin lời đàn ông rằng chỉ khi ở bên họ, đàn ông mới được hạnh phúc thật sự. Nhưng thật ra tất cả chỉ là lời ngụy biện của đàn ông ngoại tình để che đậy tội lỗi họ gây ra. Đàn bà nhẹ dạ chính là tin đàn ông ngoại tình vì bất hạnh hôn nhân.

Đàn ông ham muốn của lạ, khao khát được chinh phục

Bản tính của đàn ông là thích chinh phục những điều mới lạ. Vợ cũng từng là người phụ nữ họ bỏ công chinh phục mới có được. Nhưng càng về lâu dài, vợ lại là món cơm quen thuộc đến chán chê. Lúc này, đàn ông sẽ muốn có những người phụ nữ khác, để thỏa mãn bản chất chinh phục của mình.

Đàn ông ngoại tình vẫn rất yêu vợ

Không ít đàn ông ngoại tình rồi nhưng vẫn rất yêu vợ. Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Những người đàn ông này chỉ là không kiềm chế được dục vọng mời gọi, vậy là sa đà tội lỗi.

Đàn ông chọn bồ hay vợ?

Câu hỏi này không bao giờ có câu trả lời duy nhất. Vì nếu đàn ông còn tình nghĩa với vợ, vợ sẽ luôn là số 1 trong lòng họ, dù họ ngoại tình. Còn nếu đàn ông đã không xem trọng vợ, thì bồ vẫn là trên hết, đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để có được bồ.

Và phụ nụ nữ nên nhận định rõ rằng, dù có thế nào thì mình là vợ danh chính ngôn thuận, đừng bao giờ hạ mình so sánh với kẻ thứ ba. Nhân tình ngàn đời cũng không thể so với vợ.

Nhân tình ngàn đời cũng không thể so với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có quá nhiều cơ hội ngoại tình trong xã hội này

Đây có lẽ là thực trạng đáng buồn nhất hiện nay. Có quá nhiều ông chồng ngoại tình, ngay cả khi họ đã có một người vợ vì họ hy sinh không ít, cùng họ theo bao tháng năm nghèo khó đến sang giàu. Thực chất, đàn ông hôm nay ngoại tình vì cuộc sống có quá nhiều bận rộn, dễ khiến vợ chồng xa nhau. Còn không nói, cám dỗ cũng ngày một không ít. Những mối quan hệ ngoài luồng chỉ để giúp nhau giải tỏa lại được xem như quá bình thường. Hay các dịch vụ giúp đàn ông thỏa mãn nhu cầu cũng không ít. Quả thật, xã hội càng ngày càng tạo cho đàn ông quá nhiều cơ hội để ngoại tình.

Liệu có còn đàn ông một lòng chung thủy với vợ đến cùng?

Câu trả lời là có. Dù đàn ông ngàn đời đều mang tiếng ngoại tình, lăng nhăng nhưng rõ ràng đàn ông thủy chung vẫn còn. Cũng không khác gì đàn bà, có người làm vợ tận tụy hết lòng, cũng có kẻ là nhân tình phá nát gia đình người khác. Quan trọng vẫn là liệu phụ nữ có thể chọn người hết lòng vì mình hay không.