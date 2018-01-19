Mất mát lớn nhất của đàn ông ngoại tình là gì…

Phụ nữ yêu 19/01/2018 05:30

Đàn ông thường không nghĩ đến chuyện mình sẽ mất gì khi ngoại tình. Vì vốn dĩ khi đã biết mùi ngoại tình, đàn ông chỉ nghĩ được gì và làm sao để có nhiều hơn, chứ chẳng mấy ai còn đủ tỉnh táo nghĩ chuyện mất mát.

Chỉ đến khi mọi chuyện vở lỡ, họ mới thấm thía, càng muốn có nhiều thì đến cuối cùng chỉ có mất nhiều hơn…

Mất sự nghiệp

Nhiều người đàn ông chỉ vì đời tư quá lộn xộn mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực cần đến tiếng tăm của gia đình hay đòi hỏi phẩm chất gương mẫu. Việc ngoại tình chính là vết nhơ phản ánh sự tắc trách trong nhân cách của đàn ông. Bên cạnh đó, cũng không ít trường hợp, đàn ông bị hủy hoại danh tiếng, dần mất vị trí trong công việc vì lộ bằng chứng ngoại tình không hay. Không ít người phấn đấu bao năm trời mới được vị trí cao trong sự nghiệp. Nhưng chỉ vì một thước phim ngoại tình, thế là mất trắng. Đàn ông vốn không giữ được chức vị và sự kính trọng khi là kẻ tội lỗi trong hôn nhân.

Mất mát lớn nhất của đàn ông ngoại tình là gì… - Ảnh 1
Chỉ đến khi mọi chuyện vở lỡ, họ mới thấm thía, càng muốn có nhiều thì đến cuối cùng chỉ có mất nhiều hơn… - Ảnh minh họa: Internet

Mất danh dự

Đàn ông một khi ngoại tình, điều chắc chắn chính là mất danh dự. Vì rõ ràng đàn ông ngoại tình chính là không có trách nhiệm. Dù là với bạn bè, đồng nghiệp hay họ hàng, họ vẫn không thể giữ hình ảnh một người đàn ông đàng hoàng được nữa. Mà với đàn ông, danh dự nhiều khi còn quan trọng hơn cả tiền bạc hay tình yêu. Đàn ông có thể bỏ nhiều thứ nhưng chắc chắn không thể để mất danh dự. Vì vậy, khi bị phát hiện ngoại tình, mất danh dự cũng được xem là mất mát lớn nhất với đàn ông.

Lớn nhất, vẫn chính là mất gia đình

Thường thì đàn ông sẽ không thể nhận ra mất mát lớn nhất này ngay cả khi đã ly hôn với vợ. Có nhiều người đến khi mắt mờ chân run mới biết đời mình đã mất một điều quan trọng nhất chính là gia đình. Lại có không ít người, chỉ khi bị nhân tình đối đãi tệ bạc mới nhận ra họ cần vợ đến nhường nào. Và đa số đàn ông bội bạc đều từng nghĩ họ sẽ không hối hận khi bỏ vợ đi theo nhân tình. Đơn giản vì khi u mê lạc lối, đàn ông ngoại tình chỉ thấy mới mẻ là điều hứng thú, họ quên chỉ có vợ mới là sắc son bền bỉ. Đến khi đi qua hết những chặng đường cám dỗ, họ mới phát hiện thế gian ngoài kia không ai tốt bằng vợ. Đáng tiếc là chính lúc ý thức được điều đó, họ đã không còn đường quay lại với gia đình.

Mất mát lớn nhất của đàn ông ngoại tình là gì… - Ảnh 2
Đơn giản vì khi u mê lạc lối, đàn ông ngoại tình chỉ thấy mới mẻ là điều hứng thú, họ quên chỉ có vợ mới là sắc son bền bỉ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình hay có ý định ngoại tình, hãy nhớ…

Ai cũng có thể khuyên một kẻ ngoại tình nên quay về với gia đình. Vì khái niệm hôn nhân luôn đẹp đẽ và đáng bảo vệ hơn bất cứ thứ tình cảm tạm bợ nào khác. Nhưng không phải kẻ lạc đường nào cũng ý thức được mình lạc đường, cũng như đàn ông ngoại tình nào biết mình cần phải bảo vệ điều gì. Nếu có thể khuyên đàn ông, thật sự cũng chỉ mong các anh có thể lý trí hơn mọi ngày, tỉnh táo hơn hết khi lỡ ngả nghiêng với cám dỗ. Cứ thử nghĩ, nếu mất vợ rồi thì nhân tình liệu có sắc son được với các anh trọn đời. Hay dụ hoặc ân ái có thể bao dung và tha thứ cho anh? Có chịu nổi không khi con cái không thể hạnh phúc đủ đầy cha mẹ? Và tình nhân ngoài kia liệu có thể cùng anh vượt qua bão giông như vợ đã từng? Phải nhớ, tình nhân có đầy chứ vợ thì chỉ một, duy nhất một…

Đàn ông ơi, mình đừng nói chuyện yêu đương không có lỗi làm gì khi đã là những người chồng, người cha có trách nhiệm. Cũng đừng nói chuyện không sống nổi khi không có kẻ nào khi mình còn có gia đình, vợ con để bảo vệ. Trước khi có thể nói một chữ tình thì phải nhớ mình còn chữ nghĩa với vợ, người lớn cả rồi đừng chỉ biết sống theo cảm xúc. Đừng để đến khi trắng tay mới hối hận, vợ con rốt cuộc cũng không còn…

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