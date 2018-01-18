25 điều quý giá, đàn ông hay đàn bà đều nên đọc một lần trong đời

1. Đừng đòi hỏi công bằng trong cuộc sống . Thật ra, điều đó cũng không quá tệ. Quan trọng nhất vẫn là bạn biết mình phải trân quý điều gì.

Đây là những bài học quý giá dù bạn là ai cũng đừng bỏ qua. Để đến một ngày có thấy lòng chênh vênh mỏi mệt quá, nó sẽ như kim chỉ nam để dẫn lối bạn đi tiếp…

3. Nếu có thể, đừng khóc một mình.

4. Đừng so sánh vạch xuất phát của bạn với đích đến của người khác. Vì bạn vốn không biết người ta đã phải trải qua những gì để đến được đích cuối cùng.

5. Cuộc đời này vẫn là nên sống vì mình. Dù điều bạn đam mê có bị chê cười cũng đừng bỏ rơi ước mơ của chính mình.

Nếu có thể, đừng khóc một mình - Ảnh minh họa: Internet

6. Càng không có ai sau lưng nâng đỡ, càng phải bước đi vững vàng nhất.

7. Khi còn nhỏ, ba mẹ bạn kiếm được bao nhiêu tiền, đó chính là thước đo người khác nhìn vào bạn. Khi trưởng thành, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, đây lại là nấc bậc người khác đối xử với ba mẹ bạn.

8. Đừng bỏ lỡ cây son bạn thích vì hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt. Hãy luôn tự tạo cho bản thân mỗi ngày đều thật đặc biệt.

9. Người khác nghĩ bạn thế nào không quan trọng bằng việc bạn nghĩ về mình ra sao.

10. Hãy học cách tha thứ, cho mình cho người. Đó mới là cách để sống nhẹ nhàng nhất.

11. Sự nghiệp hay tiền tài không mua nổi cho bạn một người bạn khi ốm đau, thăng trầm. Do đó, bận rộn thế nào cũng hãy dành thời gian cho bạn bè.

12. Có thế nào cũng hãy tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Mỗi ngày bước ra khỏi cửa, hãy đều tin hôm nay là một điều kỳ diệu.

13. Đừng tự gieo cho mình ghen tị, khi rõ ràng bạn có những điều người khác đều khao khát có được.

14. Cuộc sống có phũ phàng, có tàn nhẫn, nhưng nó vẫn xinh đẹp và đáng để sống.

15. Niềm vui hay hạnh phúc, nằm trong tay bạn.

16. Cuộc sống cần thay đổi, và bạn cũng cần đổi thay để tốt hơn. Vì vậy, đừng ngại thay đổi.

Hãy học cách tha thứ, cho mình cho người. Đó mới là cách để sống nhẹ nhàng nhất - Ảnh minh họa: Internet

17. Đừng cố thay đổi một ai. Bạn không thể hiểu được họ, thì cũng đừng bắt họ phải hiểu bạn.

18. Muốn có được điều bạn chưa bao giờ có, bạn phải làm việc bạn chưa từng làm. Muốn thành công, nhất định phải cố gắng.

19. Tiền bạc cần thật nhưng tiền không mua được hạnh phúc.

20. Biết gật đầu thì cũng phải học được cách chối từ.

21. Đừng sống chỉ vì ý muốn của người khác. Cuộc sống cũng chỉ có một, vì mình vẫn là hơn.

22. Thương tổn nào cũng cần thời gian để lành lặn. Vì vậy, hãy để bản thân có thời gian để nguôi ngoai.

23. Đừng quá kiêu hãnh để không nhận mình sai. Nhiều khi, nhận lỗi cũng là một cách để trưởng thành.

24. Yêu bản thân mình. Đàn bà biết yêu mình, cuộc sống vẫn sẽ dễ dàng hơn.

25. Tha thứ cũng cần đong đếm.