8 mẫu phụ nữ đàn ông thấy là mê, một lần gặp cả đời khó quên!

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất chính là khi họ đủ tự tin và tự hào về những gì thuộc về mình có, biết mình thích gì, trân trọng cuộc sống và phấn đấu để hoàn thiện mình mỗi ngày. Ngay cả khi bản thân có điều chưa tốt, họ cũng không vì vậy mà tự ti, quan trọng là họ không khi nào thấy chán chê chính mình, luôn cố gắng để ưu điểm của mình vượt trội hơn hết.

Dù vậy, phụ nữ có tự tin cũng nên có mức độ vừa phải. Lúc ở cạnh đàn ông, phụ nữ nên tỏ ra là mình cần sự giúp đỡ, bảo bọc của đàn ông, đừng cái gì cũng biết, đàn ông sẽ thấy vô dụng mà tự ti. Với đàn ông, thu hút nhất không phải là đàn bà giỏi giang, mà là tự tin nhưng vẫn bằng lòng để họ chở che bảo vệ.

Phụ nữ thường không hay mình trong mắt đàn ông thu hút nhất chính là khi theo đuổi đam mê và dám làm điều mong muốn. Và hơn hết, phụ nữ độc lập, có chủ kiến, có kế hoạch và ước mơ luôn khiến đàn ông thấy hứng thú. Phụ nữ khi yêu hay cả khi đã kết hôn cũng hãy là chính mình, cố gắng vì những gì mình khao khát, đừng sống chỉ để hài lòng bất cứ ai. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết điều gì nên làm và không nên làm để theo đuổi đam mê của chính mình.

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết điều gì nên làm và không nên làm để theo đuổi đam mê của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản lĩnh, quyết đoán

Phụ nữ bản lĩnh luôn có một niềm tin vững vàng vào chính khả năng của mình, không dễ dàng bỏ cuộc hay bị người khác thương tổn.

Phần lớn đàn ông đều e dè phụ nữ quá khôn khéo, vì đơn giản phụ nữ như thế khó lòng để chinh phục. Dù vậy, đàn ông lại bị quyến rũ bởi phụ nữ biết cư xử khôn khéo, tinh tế. Đây là dạng phụ nữ dù đặt họ trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, họ đều tìm ra cách giải quyết nhanh chóng nhất. Họ không trông chờ vào bất cứ người đàn ông nào đến giúp, đơn giản vì họ tin mình luôn có thể đối mặt với mọi chuyện.

Phụ nữ kiên định, có chính kiến luôn nổi bật một cách riêng biệt và thu hút nhất trong mắt đàn ông. Họ sẽ luôn có một niềm tin mãnh liệt, khó lòng lung lay tới mức người đối diện phải thán phục. Đây lại chính là điều cánh mày râu thích nhất ở phụ nữ, đầy quyết đoán và bản lĩnh.

Phụ nữ hài hước

Đàn ông luôn thích phụ nữ hài hước. Ai cũng có một ngày rất mỏi mệt với căng thẳng, áp lực. Để rồi khi trở về nhà lại có một người phụ nữ vui vẻ giúp ta có thể cười như quên hết mỏi mệt, thế gì còn gì bằng? Phụ nữ có thể khiến người khác cười luôn khiến người đối diện như có thêm năng lượng, tích cực và thoải mái hơn.

Hơn hết, phụ nữ hài hước luôn có cuộc sống rất phong phú và lạc quan. Ở họ luôn đầy ắp những câu chuyện thú vị, những cái nhìn đầy khác biệt khiến đàn ông phải bất ngờ. Chỉ cần vài câu nói đùa của họ, đàn ông khó lòng mà quên được.

Phụ nữ làm chỗ dựa

Đàn ông dù có từng hiển hách, giỏi giang ở đời thế nào rồi thì cũng chỉ mong tìm được một người có thể ở bên mình khi sa cơ lỡ vận. Đó là người phụ nữ có thể lắng nghe họ nói, là chỗ dựa tinh thần khi họ mỏi mệt. Đàn ông, nghĩ là mạnh mẽ cứng rắn, nhưng rồi cũng chỉ là một con người cần tiếp sức mạnh, cần động lực từ người phụ nữ họ yêu thương.

Phụ nữ giỏi lắng nghe luôn khiến đàn ông tin tưởng và khao khát có được nhất. Bởi đến cuối cùng, điều đàn ông muốn có chũng chỉ là một người làm chỗ dựa giản dị nhưng có thể sẻ chia và thấu hiểu mọi điều họ che giấu.

Do đó, hãy là người phũ nữ sẵn sàng là hậu phương vững vàng cho đàn ông, cho họ sức mạnh, giúp họ có thêm động lực mà thành công hơn.

Hãy là người phũ nữ sẵn sàng là hậu phương vững vàng cho đàn ông, cho họ sức mạnh, giúp họ có thêm động lực mà thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trái tim đẹp

Phụ nữ đẹp, luôn có quà. Nhưng phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, còn phải có trái tim, tâm hồn đẹp.

Phụ nữ thường nghĩ mình phải xuất hiện trước mắt đàn ông đẹp nhất có thể, quần áo xa xỉ, son phấn nước hoa không thiếu…Nhưng thật ra, vẻ bề ngoài chỉ đọng lại trong tâm trí đàn ông chốc lát, chỉ có tích cách, tâm hồn mới giữ được trái tim đàn ông.

Nét đẹp tâm hồn, lòng dạ biết thương yêu và sẻ chia luôn khiến đàn ông một lần gặp gỡ, cả đời lưu luyến.

Gái “hư”

Khó lòng phủ nhận được sức hút khó cưỡng của gái hư với đàn ông. Những cô gái này luôn biết mình đẹp và có khả năng “đốn đổ” mọi trái tim đàn ông. Vì họ từng trải, vì họ có kỹ năng chiều chuộng đàn ông dù trên giường hay ra phố. Họ biết nắm bắt lòng dạ đàn ông, còn giỏi trêu đùa để đàn ông chỉ có khao khát chinh phục ngày một nhiều. Với đàn ông, phụ nữ hư như thuốc phiện, một là tránh xa, hai là cả đời không cai nổi.

Phụ nữ bí ẩn

Đàn ông luôn khó rời mắt khỏi vẻ bí ẩn đầy quyến rũ của phụ nữ. Họ bị tò mò, càng khó nắm bắt càng muốn có cho bằng được. Vì vậy mà nhất quyết theo đuổi và chinh phục.

Và ngay khi đã yêu hay thành vợ chồng, phụ nữ thế này luôn giữ một vài phần bí ẩn cho chính mình. Họ muốn đối phương cả đời cũng không tìm hiểu hết, mê đắm khó rời. Bí quyết của họ chính là luôn giữ một chút riêng tư, bí mật cho chính mình, không nuông chiều, càng không cho đàn ông quá nhiều.