Và liệu bạn có chắc ngày nào bạn cũng kiểm tra ví của chồng thì là đang quản lý hết tiền bạc của chồng? Không hề nhé! Đàn ông luôn có quỹ đen riêng để đối phó với hết thảy những trò kiểm tra của vợ. Quan trọng không phải là quản lý chặt đến mức nào mà là làm sao để chồng thành thật và không lừa dối bạn. Do đó, đừng dại quản ví tiền của chồng, cứ khéo léo để chồng chủ động “khai” tài chính với vợ. Vậy mới là vợ khôn ngoan !

Đàn ông không thích lúc nào cũng nghe những câu như “Anh đang đi đâu?”, “Anh đi với ai?” hay “Bao giờ anh về?”. Đàn ông không thích sự ràng buộc, đối với họ khi bạn quản họ chính là không có lòng tin với họ. Nếu bạn càng kiểm soát cuộc sống của chồng, anh ấy chỉ càng thấy mỏi mệt và khó chịu. Do đó, hãy cho chồng thời gian riêng tư để anh ấy được tự do với bạn bè, cuộc sống.

Những đôi vợ chồng hạnh phúc luôn cùng nhau trong mọi chuyện, họ chia sẻ và thấu hiểu nhau từng vấn đề trong cuộc sống. Mọi suy nghĩ của vợ, chồng đều muốn biết. Và từng đồng tiền chồng đem vợ, vợ đều cân nhắc chi tiêu cẩn thận.

Khi đàn ông không bị quản thúc, anh ấy sẽ tự nguyện và sẵn sàng thấu hiểu, sẻ chia với vợ nhiều hơn. Cũng như đừng hỏi chồng anh ấy đã làm gì, thời gian như thế nào. Phụ nữ vẫn nên giữ một lòng tin nhất định với chồng. Có hỏi, có ghen cũng phải khéo léo để chồng biết mà khiến mình an tâm hơn. Đừng vì vài lần chồng về trễ mà nghi ngờ quá nhiều, nên để chồng biết bạn sẽ lo khi anh ấy về trễ, anh ấy nên báo bạn biết trước. Quan trọng vẫn là cách bạn nói để chồng không thấy khó chịu, và bạn cũng tìm được lý do tích cực để không nghi ngờ mỏi mệt.

Vợ chồng nên có chung một quan điểm và dự định về việc tiêu tiền. Nhiều cặp vợ chồng hòa thuận thường có những mục tiêu mua sắm chung. Đó có thể là một căn nhà, hoặc cũng có thể là điều chồng hay vợ mong muốn. Người vợ sẽ giúp chồng tiết kiệm và giữ tài chính trong nhà. Chồng cũng vì vậy mà thấy yên tâm và tin tưởng vợ nhiều hơn.

Và phụ nữ nên hiểu, dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên có kinh tế riêng của mình. Một phần là để có tiếng nói trong gia đình, cũng là để gánh vác tài chính cùng chồng. Đàn ông có thể nói nuôi bạn cả đời nhưng nên nhớ anh ấy rồi sẽ thấy áp lực vì gánh nặng tiền bạc. Việc vợ có kinh tế riêng cũng giúp gia đình thoải mái, bớt căng thẳng hơn. Hơn hết, độc lập tài chính sẽ giúp phụ nữ được tôn trọng và có thể bảo vệ mình và con nhiều hơn.

Độc lập tài chính sẽ giúp phụ nữ được tôn trọng và có thể bảo vệ mình và con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế, dịu dàng nhưng kiên định

Điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ là quá nhiều than phiền và trách móc. Vốn dĩ, việc phụ nữ hay càm ràm như thế không giải quyết được vấn đề gì. Đàn ông sau một ngày làm việc mỏi mệt về nhà, điều họ cần là không khí gia đình, nụ cười của vợ chứ không phải là toàn những trách móc than phiền. Đừng khiến đàn ông có cảm giác chán nản khi phải trở về nhà. Vì sẽ có lúc, vài lần họ chán về nhà mà lạc mất cả lối về với vợ con.

Phụ nữ cũng nên tránh làm mất mặt chồng. Chuyện gì cũng nên cư xử khéo léo và tâm lý một chút để giữ thể diện cho chồng. Không ông chồng nào thích nghe câu “anh ấy sợ vợ” từ chính vợ mình cả. Vốn dĩ, chỉ có nể vợ, thương vợ đàn ông mới nhường vợ. Đừng làm mất mặt chồng chỉ vì anh ấy quý trọng gia đình.

Làm vợ, nếu muốn giữ chân chồng, đừng chỉ nói “Em thấy không hay” mà nên nói “Mẹ con em thấy không hay”. Dù rằng con của bạn chỉ mới vài tuổi chưa biết gì. Cách nói thế này là để chồng thấy có trách nhiệm với cả con mình, làm gì cũng nghĩ cho vợ con. Nói thế này thì chồng cũng sẽ dễ nghe hơn. Làm vợ, nhất định phải khôn khéo, tế nhị nhưng khi kiên quyết cũng nhất định phải thật cứng rắn.

Nuôi dạy con khôn lớn

Với đàn ông, con cái chính là điều họ luôn muốn quý trọng. Anh ấy có thể không còn yêu vợ nhưng chắc chắn không bỏ con. Vợ khôn ngoan chính là luôn phải biết nuôi dạy và chăm sóc con tốt nhất. Đàn ông từ đó mà vừa thương vừa biết ơn vô cùng.