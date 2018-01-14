Đàn bà 40, nghĩ là úa tàn hết thời, hóa ra lại ngát hương nhất đời…

Phụ nữ yêu 14/01/2018 05:30

Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà.

Đàn bà 40, đã qua hết thảy những thăng trầm hợp tan để đủ nhận ra mình là ai, không còn ngây thơ, đã biết hơn thua mà nghĩ cho phận mình. Không hẳn là bất chấp, nhưng chuyện gì cũng cân nhắc trước sau. Chính từ những gì đã từng nếm trải, họ đằm thắm mà nổi bật, mặn mà mà tỏa sáng.

Bạn tôi từng sống không bằng chết khi mới vừa sinh con gái đầu lòng, chồng cô ngang nhiên ngoại tình với người đàn bà 40 tuổi. Bạn tôi nức nở chua cay: “Rốt cuộc người đàn bà ngần đó tuổi thì hơn gì tao? Đẹp đẽ không bằng tao, cũng không nhiều tiền hơn tao. Hiểu biết cũng thua kém. Là bà ta bỏ bùa chồng tao mày à!” Lúc ấy, chúng tôi chỉ mới bước hàng 30, đều nghĩ đàn bà càng già càng héo úa. Chỉ đến hôm nay, khi cả tôi và bạn tôi đều đã đi qua bao hợp tan ở đời thì mới hiểu đàn bà 40 lắm “bùa mê” quyến rũ nhường nào.

Đàn bà 40, nghĩ là úa tàn hết thời, hóa ra lại ngát hương nhất đời… - Ảnh 1
Chỉ đến hôm nay, đi đã đi qua bao hợp tan ở đời thì mới hiểu đàn bà 40 lắm “bùa mê” quyến rũ nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40, không dành thời gian để đứng trước gương soi từng vết chân chim, cũng không vung tiền chăm chút nhan sắc. Họ vẫn chỉ xem trọng những gì mình có, họ hài lòng với chính mình. Thứ họ có duy nhất và độc nhất chính là sự tự tin, là thăng trầm đã qua, là bao dung thấu hiểu. Họ không nghĩ chuyện ngày mai xa xôi, họ chỉ biết đến hiện tại thực tế. Họ không cần phải chạy theo ai để đẹp hơn, vì họ biết làm sao để mình đẹp nhất. Giữa muôn vàn những cái đẹp hào nhoáng đủ màu, họ biết đâu là cái đẹp đáng để giữ gìn và phô bày nhất.

Đàn bà 40, lừa họ thì chỉ có chuốc khổ. Đàn bà tuổi này từng trải và nhạy bén đến tinh tế. Vài câu ngỡ là vui tai cũng đừng nghĩ họ không biết bạn đang chê bai họ. Nhưng họ không trả đũa, không giỏi giương cung bắn người, họ chỉ nhẹ nhàng vài từ thâm thúy cũng đủ khiến bạn phải im lặng. Vì vậy, đừng dại đùa giỡn với đàn bà 40, bạn có thể hơn họ nhiều thứ, chỉ không thể bằng sự tĩnh tâm và an yên nơi họ trước mọi vấn đề.

Có lẽ điều tôi thích nhất ở đàn bà 40 chính là họ không hay than phiền. Họ có thể kể vài chuyện không vui, có thể nói vài câu muộn phiền nhưng là để chia sẻ, chứ không để tìm kiếm người giải quyết giúp mình. Vì đứng trước mọi chuyện, họ đều kiên nhẫn tìm cho ra vấn đề, tỉnh táo và khôn khéo. Họ luôn biết đời này công bằng nhất chính là có cả niềm vui và nỗi buồn. Và cách có thể bước qua muộn phiền chính là tự tạo niềm vui cho chính mình.

Đàn bà 40, nghĩ là úa tàn hết thời, hóa ra lại ngát hương nhất đời… - Ảnh 2
Đừng dại đùa giỡn với đàn bà 40, bạn có thể hơn họ nhiều thứ, chỉ không thể bằng sự tĩnh tâm và an yên nơi họ trước mọi vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40, cũng đã thôi những đêm khóc sưng mắt quẩn quanh cô đơn. Có buồn, họ sẽ đi đâu đó với bè bạn, tìm vài cuốn sách hay, dăm bộ phim hấp dẫn… Họ tìm niềm vui trong những gì giản dị và hữu ích nhất. Họ không để nỗi buồn nhấn chìm bản thân và người xung quanh. Họ cũng không vì người khác mà dễ buồn khó vui. Họ giỏi kiềm chế, cũng biết quản lý muộn phiền khéo léo.

Và tôi của những năm 40, bỗng dưng lại thấy mình ngọt ngào đến lạ lùng. Việc trong nhà, nội ngoại tôi đều muốn vun vén cho đủ đầy. Có tất bật đến mấy cũng giữ mình tươi tắn và vui vẻ nhất. Không phải vì làm vợ, làm mẹ, làm dâu mà khổ cực, mà tự tìm niềm vui trong chính những gì mình làm. Tôi cũng không như những năm tuổi trẻ, phải có bằng được món hàng hiệu mới thấy mình xinh đẹp. Tôi của năm 40 lại thấy mình đẹp nhất trong bộ quần áo giản dị nhưng đầy tự tin với những gì lòng dạ và khối óc mình có. Tôi luôn nghĩ, đó là thứ trang sức độc nhất của đàn bà 40, không đắt tiền lại không ai giống ai được.

Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi hàng 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà…

Đàn bà ngoại tình: Mất nhiều hơn được

Đàn bà ngoại tình: Mất nhiều hơn được

Đàn bà trước khi muốn ngoại tình, hãy thử nghĩ liệu có thể chấp nhận mất hầu như tất cả mà chỉ được đôi chút ít ỏi không bền lâu?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà 40 đàn bà phụ nữ 40

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 28 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 57 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 58 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này