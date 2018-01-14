Đàn bà 40, nghĩ là úa tàn hết thời, hóa ra lại ngát hương nhất đời…

Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà.

Đàn bà 40, đã qua hết thảy những thăng trầm hợp tan để đủ nhận ra mình là ai, không còn ngây thơ, đã biết hơn thua mà nghĩ cho phận mình. Không hẳn là bất chấp, nhưng chuyện gì cũng cân nhắc trước sau. Chính từ những gì đã từng nếm trải, họ đằm thắm mà nổi bật, mặn mà mà tỏa sáng. Bạn tôi từng sống không bằng chết khi mới vừa sinh con gái đầu lòng, chồng cô ngang nhiên ngoại tình với người đàn bà 40 tuổi. Bạn tôi nức nở chua cay: “Rốt cuộc người đàn bà ngần đó tuổi thì hơn gì tao? Đẹp đẽ không bằng tao, cũng không nhiều tiền hơn tao. Hiểu biết cũng thua kém. Là bà ta bỏ bùa chồng tao mày à!” Lúc ấy, chúng tôi chỉ mới bước hàng 30, đều nghĩ đàn bà càng già càng héo úa. Chỉ đến hôm nay, khi cả tôi và bạn tôi đều đã đi qua bao hợp tan ở đời thì mới hiểu đàn bà 40 lắm “bùa mê” quyến rũ nhường nào.

Chỉ đến hôm nay, đi đã đi qua bao hợp tan ở đời thì mới hiểu đàn bà 40 lắm “bùa mê” quyến rũ nhường nào - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40, không dành thời gian để đứng trước gương soi từng vết chân chim, cũng không vung tiền chăm chút nhan sắc. Họ vẫn chỉ xem trọng những gì mình có, họ hài lòng với chính mình. Thứ họ có duy nhất và độc nhất chính là sự tự tin, là thăng trầm đã qua, là bao dung thấu hiểu. Họ không nghĩ chuyện ngày mai xa xôi, họ chỉ biết đến hiện tại thực tế. Họ không cần phải chạy theo ai để đẹp hơn, vì họ biết làm sao để mình đẹp nhất. Giữa muôn vàn những cái đẹp hào nhoáng đủ màu, họ biết đâu là cái đẹp đáng để giữ gìn và phô bày nhất. Đàn bà 40, lừa họ thì chỉ có chuốc khổ. Đàn bà tuổi này từng trải và nhạy bén đến tinh tế. Vài câu ngỡ là vui tai cũng đừng nghĩ họ không biết bạn đang chê bai họ. Nhưng họ không trả đũa, không giỏi giương cung bắn người, họ chỉ nhẹ nhàng vài từ thâm thúy cũng đủ khiến bạn phải im lặng. Vì vậy, đừng dại đùa giỡn với đàn bà 40, bạn có thể hơn họ nhiều thứ, chỉ không thể bằng sự tĩnh tâm và an yên nơi họ trước mọi vấn đề.

Có lẽ điều tôi thích nhất ở đàn bà 40 chính là họ không hay than phiền. Họ có thể kể vài chuyện không vui, có thể nói vài câu muộn phiền nhưng là để chia sẻ, chứ không để tìm kiếm người giải quyết giúp mình. Vì đứng trước mọi chuyện, họ đều kiên nhẫn tìm cho ra vấn đề, tỉnh táo và khôn khéo. Họ luôn biết đời này công bằng nhất chính là có cả niềm vui và nỗi buồn. Và cách có thể bước qua muộn phiền chính là tự tạo niềm vui cho chính mình. Đừng dại đùa giỡn với đàn bà 40, bạn có thể hơn họ nhiều thứ, chỉ không thể bằng sự tĩnh tâm và an yên nơi họ trước mọi vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40, cũng đã thôi những đêm khóc sưng mắt quẩn quanh cô đơn. Có buồn, họ sẽ đi đâu đó với bè bạn, tìm vài cuốn sách hay, dăm bộ phim hấp dẫn… Họ tìm niềm vui trong những gì giản dị và hữu ích nhất. Họ không để nỗi buồn nhấn chìm bản thân và người xung quanh. Họ cũng không vì người khác mà dễ buồn khó vui. Họ giỏi kiềm chế, cũng biết quản lý muộn phiền khéo léo. Và tôi của những năm 40, bỗng dưng lại thấy mình ngọt ngào đến lạ lùng. Việc trong nhà, nội ngoại tôi đều muốn vun vén cho đủ đầy. Có tất bật đến mấy cũng giữ mình tươi tắn và vui vẻ nhất. Không phải vì làm vợ, làm mẹ, làm dâu mà khổ cực, mà tự tìm niềm vui trong chính những gì mình làm. Tôi cũng không như những năm tuổi trẻ, phải có bằng được món hàng hiệu mới thấy mình xinh đẹp. Tôi của năm 40 lại thấy mình đẹp nhất trong bộ quần áo giản dị nhưng đầy tự tin với những gì lòng dạ và khối óc mình có. Tôi luôn nghĩ, đó là thứ trang sức độc nhất của đàn bà 40, không đắt tiền lại không ai giống ai được. Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi hàng 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà…

Đàn bà ngoại tình: Mất nhiều hơn được Đàn bà trước khi muốn ngoại tình, hãy thử nghĩ liệu có thể chấp nhận mất hầu như tất cả mà chỉ được đôi chút ít ỏi không bền lâu?

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