6 biểu hiện của người đàn ông yêu quá nhiều, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bạn

Phụ nữ yêu 12/01/2018 05:30

Đàn ông khi yêu thường kiệm lời hơn phụ nữ. Nếu người đàn ông của bạn thường làm những điều này thì xin chúc mừng, anh ấy thật lòng rất yêu thương bạn.

Thường xuyên nắm tay bạn

Dù là ở đâu hay khi nào, chỉ cần đi cùng nhau, anh ấy sẽ luôn nắm chặt tay bạn, không một phút giây rời. Bạn cũng đừng thấy phiền phức bởi khi yêu thật lòng, đàn ông luôn muốn nói với cả thế gian rằng đây là người phụ nữ họ lựa chọn. Đó cũng là cách đàn ông thể hiện sự “chiếm hữu” đầy bản lĩnh và yêu thương bằng hành động. Từ đây, bạn có thể tin chắc rằng, anh ấy yêu thương bạn chân thành và rất nhiều.

Hay hôn mắt và trán của bạn

Đàn ông hôn môi để khẳng định tình yêu và dục vọng. Đàn ông hôn mắt và trán lại nói lên sự trân quý và hết lòng nâng niu. Do đó, nếu người đàn ông của bạn thường có những nụ hôn thế này dành cho bạn, hãy giữ anh ấy thật chặt nhé!

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Đó là cách đàn ông thể hiện sự “chiếm hữu” đầy bản lĩnh và yêu thương bằng hành động - Ảnh minh họa: Internet

Thích vuốt ve mái tóc của bạn

Anh ấy rất thích chạm vào tóc bạn. Có khi là vén vài sợi tóc không đúng nếp, có khi là vuốt ve yêu chiều, hay hôn nhẹ nhàng lên tóc bạn, cũng lắm lúc là vò tóc bạn rối bù đầy tinh nghịch. Hết thảy những hành động đó đều là thói quen của đàn ông khi yêu thương thật lòng. Vì yêu quý và trân trọng nên họ luôn thể hiện sự cưng chiều như thế.

Khi chỉ có hai người, anh ấy luôn có những hành động gần gũi

Khi chỉ có hai người, anh ấy không ngần ngại âu yếm, hôn má, nắm tay, yêu chiều nhìn bạn…Cũng có khi anh ấy sẽ hỏi về chuyện đó một cách đầy trân trọng và yêu chiều. Lúc này đừng nghĩ anh ấy vì nhu cầu mà hành động như thế. Hãy hiểu, người đàn ông này thật lòng yêu bạn và muốn cùng bạn có những phút giây lãng mạn cũng như thăng hoa trong tình yêu.

Sẵn sàng chiều chuộng bạn

Khi yêu nhau, anh ấy luôn sẵn sàng chiều chuộng bạn hết lòng. Chỉ cần có thể thấy được nụ cười của bạn, anh ấy bằng lòng làm mọi chuyện vì bạn. Anh ấy có thể xắn tay áo vào bếp nấu món bạn thích, làm cả những việc nhỏ nhặt như lấy cho bạn ly nước, lau mồ hôi trên trán bạn… Anh ấy không ngại làm những chuyện nhỏ thật nhỏ để bạn vui, một lần khó chịu hay than phiền cũng không có. Anh ấy cũng không so sánh thiệt hơn ai yêu, ai nhường ai hơn. Anh ấy chỉ đơn giản muốn bạn mỗi ngày đều hạnh phúc và vui vẻ. Thì rõ ràng, đây là người đàn ông yêu chân thành nhất, đừng để đánh mất anh ấy nhé!

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Anh ấy chỉ đơn giản muốn bạn mỗi ngày đều hạnh phúc và vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tỏ ra trẻ con trước mặt bạn

Đàn ông khi yêu luôn là một đứa trẻ to xác, rất đáng yêu cũng có khi thật “ngốc” trước người phụ nữ của mình. Lúc ấy, đừng vội cười chê anh ấy. Vì chỉ ở bên người anh ấy yêu chân thành thì anh ấy mới buông thả vỏ bọc đàn ông vững vàng của mình. Việc bạn nên làm lúc đó chỉ là vui vẻ và hạnh phúc cùng anh ấy là được.

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