5 lời khuyên quý giá của đàn bà 50 tuổi ly hôn gửi đến những ai đang là vợ

Dù đã đi hơn nửa cuộc đời nhưng bà vẫn quyết định ly hôn với chồng. Nói thì ai cũng thấy bà làm chuyện không đáng, đã tuổi đó rồi còn ly hôn làm gì nữa. Và cũng không ai biết câu cười câu đùa của bà thật ra đằng sau là những tổn thương đã dai dẳng quá lâu rồi.

Bà là họ hàng xa của gia đình tôi. Năm nay bà đã 50 nhưng vẫn vui vẻ và lạc quan lắm, chúng tôi vẫn hay gọi bà là bà Sáu Hồng.

Từ lúc yêu cho đến khi gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng, đàn ông nào chả nói được câu “Để anh nuôi em cả đời.”. Nhưng đừng tin, câu nói đó vốn là câu nói đáng sợ nhất của đàn ông.

Người phụ nữ bước qua hơn nửa cuộc đời nhìn lại hết thảy những thăng trầm hợp tan. Đây là những lời bà thường nói với chúng tôi, như thủ thỉ như khuyên răn những người đàn bà độc thân hay đã có chồng…

Như chồng của bà tôi, cũng từng nói với bà câu đó. Để rồi khi ông không còn khả năng đi làm nữa, bên tai bà vẫn là câu nói khinh khỉnh của ông: “Là vợ mà làm gì cũng chả biết, làm cũng chẳng tới đâu”.

Bà nói với chúng tôi, khi bà nghe câu đó, lòng dạ bà bao năm vì chồng con từng chút một đổ vỡ nát tan. Bà lúc đó nào có thể làm được gì khác, bà nói mà nước mắt cứ rơi, rằng ông nói sẽ nuôi bà một đời, rằng ông muốn bà không phải làm khác ngoài làm vợ, làm mẹ.

Thế rồi, người đã hứa sẽ cho bà một đời thảnh thơi, hứa sẽ nuôi bà một kiếp đủ đầy, cuối cùng nói đi là đi. Rốt cuộc cái kết khi đã bên nhau 50 năm của ông bà cũng là câu chuyện thường tình trong cuộc đời chúng ta.

Thế rồi, người đã hứa sẽ cho bà một đời thảnh thơi, hứa sẽ nuôi bà một kiếp đủ đầy, cuối cùng nói đi là đi - Ảnh minh họa: Internet

Làm vợ làm chồng, một người tiến thì không thể để người còn lại đứng im. Một người ra ngoài kiếm tiền, người kia lại chỉ biết bếp núc, nghĩ suy thế nào cũng không thể giống nhau. Đàn bà đặt tiền tài vào đàn ông, đàn bà thiệt. Đàn bà đặt hạnh phúc vào đàn ông, đàn bà thua. Đàn ông mấy ai ở yên cả đời, họ đi rồi cũng sẽ mang theo cả hạnh phúc của đàn bà. Đàn bà muốn thư thả một đời, thế nào cũng đừng trông mong mình có thể hạnh phúc nhờ chồng, mình có thể giàu sang nhờ đàn ông. Mình kiếm được ít thì xài ít, mình có được nhiều thì dùng nhiều, thế nào vẫn là tiền của mình, độc lập và kiêu hãnh. Đàn bà có tiền không chỉ có thể có tiếng nói trong gia đình, lại có thể phù phiếm chiều chuộng bản thân. Vì vậy, đàn bà mỗi ngày đều hãy cố gắng, đừng hết thảy giao cuộc đời mình cho đàn ông.

Người đàn ông không hiếu thảo, hoặc quá hiếu thảo, cũng nên cẩn trọng

Đàn ông tốt hay xấu, cứ nhìn vào cách anh ấy đối xử với ba mẹ của mình. Một người đàn ông không thể tôn trọng và trân quý chính cha mẹ của mình thì vốn dĩ không đáng để ta trông đợi họ làm chồng tốt, cha gương mẫu. Dù họ có nói bao nhiều lời mật ngọt thì cũng sẽ như gió thoảng mây bay, rồi họ sẽ dần không tôn trọng bạn, phũ bỏ hết những nghĩa tình bạn đã vì họ mà hy sinh. Anh ta đến cuối cùng sẽ chỉ biết bạn cực khổ vì gia đình là nghĩa vụ của bạn, anh ta không cần quan tâm, cũng không cần phải biết ơn.

Còn với người đàn ông quá hiếu thảo, cái gì cũng mẹ, mẹ nói thế nào cũng nghe thì rõ ràng mẹ là nhất, vợ thì mấy cô chả được.

Đến khi mình làm vợ, chồng thương, mẹ chồng dễ chịu thì không sao. Chứ mẹ chồng đành hanh, chồng lại chỉ biết có mẹ thì cô đơn tủi hổ nhường nào. Rồi thì xung đột nảy ra, bạn sẽ chỉ như người lạ đứng trong một gia đình của người khác. Đàn bà lấy chồng chọn chồng, chọn cả mẹ chồng thì mới mong hạnh phúc được.

Đàn bà lấy chồng chọn chồng, chọn cả mẹ chồng thì mới mong hạnh phúc được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nóng tính, đừng nên lựa chọn

Đàn ông nóng tính mà bản lĩnh chưa tới thì chỉ là đàn ông làm khổ đàn bà. Họ coi trong sĩ diện của bản thân hơn mọi thứ. Nếu họ sai phạm, họ không nề hà trách vợ con, đổ lỗi cho người thân.

Đàn ông thế này cũng hay có thói bạo hành vợ con. Một lần rồi sẽ có thêm nhiều lần sau đó. Đàn bà nhẫn nhịn vốn không thay đổi được thói này của đàn ông. Do đó, đàn ông bạo hành gia đình, vốn nên đừng dây dưa làm gì.

Đã là vợ chồng, hãy tỏ hết lòng dạ cùng nhau

Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là cãi vã mà là không còn nói được với nhau lời nào. Thà nói lời khó nghe mà biết nhau đang nghĩ gì, chứ cứ im lặng là hôn nhân chết, né tránh là không cứu vãn nổi.

Phụ nữ làm vợ nên có ngưỡng riêng của mình

Hôn nhân viên mãn chính là khi cả vợ cả chồng đều thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Không thể cứ một bên dốc lòng hy sinh, một bên lại lặng thinh vô tâm. Đàn bà phải nhớ, đã làm vợ mà từ bỏ kiêu hãnh của bản thân, hy sinh cạn cùng lòng dạ thì đến cùng cũng chưa chắc có cái kết tốt đẹp.

Nhiều người vợ luôn mang quan niệm phải có một vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc nhất có thể, ngay cả khi vợ chồng chẳng còn mặn nồng với nhau. Họ lựa chọn sống vì con, chịu thế nào cũng chịu, tha thứ bao nhiêu cũng cố. Nhưng đàn bà không thể giữ được ngưỡng tự tôn của mình, tự thương chính mình và con thì đến cùng vẫn là thất bại.

Phụ nữ nên nhớ, đàn bà lấy chồng không phải chỉ để có thêm một người đàn ông để lo lắng, nhận thêm một nhiệm vụ sinh con cho gia đình chồng. Đàn bà lấy chồng còn là để hạnh phúc, được trân trọng và nhớ đến. Mình xứng đáng được ghi nhận, cảm thông và san sẻ, phải giữ cho được cái ngưỡng đàn bà như thế thì mới mong hạnh phúc được.