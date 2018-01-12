Cách nhận ra đàn ông chung thủy ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Đàn ông đa tình trăng hoa vốn dễ nhận biết, nhưng lại khó biết được đâu là đàn ông chung tình. Dù vậy, nếu tinh ý, phụ nữ có thể nhận ra đàn ông chung thủy ngay từ ánh nhìn đầu tiên!

Cách cư xử của đàn ông chung thủy 1. Cởi mở với đồng nghiệp Đàn ông chung thủy không phải cứ tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến đồng nghiệp, giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Nhiều người đàn ông rõ ràng là rất chững chạc, luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ nhưng lại lén lút ngoại tình sau lưng vợ hay bạn gái. Vì họ lúc nào cũng muốn che giấu thói ngoại tình của mình nên khi đi làm luôn rất đàng hoàng chững chạc, nhưng hóa ra lại lăng nhăng sau lưng vợ. Do đó, nếu người đàn ông của bạn vui vẻ giúp đỡ, không nề hà với đồng nghiệp nữ thì đừng vội trách anh ấy. Vì thực chất, đó mới là biểu hiện của đàn ông chung thủy.

2. Ít nhìn gái lạ khi ra đường Đàn ông chung thủy không hay nhìn gái lạ khi ra đường. Vì với họ, vợ mới là điều đáng để quan tâm hơn hết. Do đó, khi đi trên đường, họ thường đi rất nhanh, hay chỉ tập trung lái xe mà không màng ngó ngang ngó dọc. Đàn ông trăng hoa thì hoàn toàn khác, họ sẽ tranh thủ từng khoảnh khắc để nhìn gái đẹp dù là bất cứ đâu, hay đi với bất cứ ai. Đàn ông chung thủy không hay nhìn gái lạ khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet 3. Xem gia đình là số 1 Ngoài những khi tập trung vào công việc và sự nghiệp thì lúc nào người đàn ông này cũng xem gia đình là số 1. Họ luôn xem trọng việc nuôi dạy con cái và tình cảm vợ chồng. Họ dù có bận rộn thế nào cũng cố gắng thu xếp thời gian cho vợ con. Với họ, khi đã làm chồng, chính là phải đảm bảo hạnh phúc và yên ấm cho gia đình của mình. Đàn ông thế này luôn đặt vợ con lên trên cả bạn bè, công việc.

4. Bạn bè anh ấy không lăng nhăng Muốn biết một người đàn ông thế nào, cứ nhìn vào bạn bè của anh ấy. Nếu anh ấy có những người bạn lăng nhăng không chung thủy thì anh ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, bạn bè anh ấy thủy chung với vợ con thì anh ấy cũng sẽ một lòng với gia đình. Dù vậy, đây cũng chỉ là cách nhìn nhận sơ bộ, bạn nên xem xét và cân nhắc hơn. 5. Không giữ bí mật với bạn Anh ấy không giấu diếm bạn bất cứ điều gì, giữa hai người cũng không hề có bí mật. Anh ấy không ngại để bạn xem điện thoại hộ mình, vì rõ ràng anh ấy chẳng có gì để che giấu bạn. Anh ấy không giấu diếm bạn bất cứ điều gì, giữa hai người cũng không hề có bí mật - Ảnh minh họa: Internet Nhận biết người đàn ông chung thủy ngay từ ánh nhìn đầu tiên 1. Lông mày dày và dài, ấn đường rộng Đàn ông có lông mày dài cùng ấn đường rộng thường rất thủy chung. Anh ấy luôn có trách nhiệm với vợ con, đã là chồng thì không bao giờ phản bội. 2. Hai mắt cân xứng Đàn ông chung thủy thường có hai mắt cân xứng. Ngược lại đàn ông thiếu kiên định, dễ sa ngã lăng nhăng lại có mắt bên thấp bên cao không cân đối. 3. Mặt vuông chữ điền Theo nhân tướng học, đàn ông có mặt chữ điền thường trọng tình nghĩa, hết lòng vì người yêu hay vợ con. Đây còn là mẫu đàn ông biết lắng nghe và cảm thông với người khác. 4. Tai to và dày Đàn ông có nét tướng này có sự ổn định trong tình cảm. Hơn nữa, họ hết lòng bảo bọc gia đình, không khi nào có ý ngoại tình để nát tan cửa nhà. 5. Môi dày răng khít Đây là mẫu đàn ông rất thật thà, không khi nào biết nói dối đối phương. Đàn ông không biết nói dối vốn không thể ngoại tình. 6. Mũi thẳng Đàn ông có mũi thẳng, cánh mũi vừa phải là người chân thành trong tình yêu. Họ sẽ không khi nào biết dối lừa hay giấu diếm điều gì. Hơn nữa, chàng trai này một khi yêu là yêu hết lòng, không hề trêu đùa.

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