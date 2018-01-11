Đàn bà bị phản bội, có chất chồng tổn thương cũng tuyệt đối đừng làm 6 điều này

Phụ nữ yêu 11/01/2018 06:30

Bị phản bội là cảm giác bi thương và tủi hổ nhất của đàn bà. Dù có đau lòng, cạn cùng tổn thương đến thế nào thì cũng đừng làm những điều này, nếu không sẽ hối hận mãi về sau!

Đừng làm ngơ như không

Nhiều phụ nữ vì đã quá quen với thói lăng nhăng của chồng, hay giữ quan niệm vì con mà làm ngơ như không trước sự phản bội của chồng. Nhưng nếu cứ như vậy, người đau khổ sau cùng cũng chỉ có phụ nữ. Vì ngoại tình xảy ra chính là khi vợ chồng có mâu thuẫn, tình cảm đã mai một đi nhiều. Bạn phải thấy rõ điều này trước khi nghĩ đàn ông nào rồi cũng sẽ ngoại tình. Dù rằng chồng bạn có ngoại tình cho vui thì cũng đừng nghĩ đó là thói đàn ông mà phải xem rốt cuộc hôn nhân của mình đã thiếu điều gì để chồng phải ra ngoài tìm kiếm.

Đừng làm lơ trước ngoại tình khi đó là người chồng sẽ gắn bó cả đời với bạn, là gia đình bạn phải giữ gìn đến cùng. Còn tìm hướng giải quyết được thì nhất định phải tìm. Nếu không thì nên dứt khoát, đừng đưa mình vào thế dùng dằng không lối thoát.

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Đừng làm lơ trước ngoại tình khi đó là người chồng sẽ gắn bó cả đời với bạn, là gia đình bạn phải giữ gìn đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trách mình

Ngoại tình chính là khi hôn nhân có vết nứt. Mà hôn nhân là từ vợ từ chồng mà ra, có đổ vỡ cũng là do vợ chồng. Người kia có lỗi nhiều thì bạn cũng có lỗi ít. Nhưng đừng tự trách mình, phải là cả hai cùng nhìn nhận lỗi lầm của mình. Nhìn thẳng vào vấn đề, công bằng và gánh vác trách nhiệm của cả hai, đó mới là cách giải quyết đúng đắn khi chồng ngoại tình.

Đừng trả thù

Đàn bà bị phản bội đánh ghen hay tìm cách trả thù thì chắc chỉ bớt giận bớt tức tạm thời. Nhưng người đau lòng và mất mát sau cùng chính là họ. Bạn trả thù thì vốn dĩ chồng sẽ không nể, cũng không thấy mình sai, họ lại càng thấy họ đúng đắn khi ngoại tình. Đối phương tổn thương bạn, cũng không có nghĩa bạn phải thương tổn họ mới là công bằng. Huống hồ, đó là chồng bạn, là người bạn muốn ở bên cả đời. Đừng để sau này, mình phải hối hận vì đã làm những điều không hay khi nóng giận. Phải nhớ, trả thù thì dễ chứ để chồng vừa nể vừa thấy hối lỗi mới khó.

Do đó, thay vì trả thù, hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng, chỉ duy nhất chồng. Vì hôn nhân là câu chuyện của hai người, cũng chỉ nên để hai người giải quyết, đừng để người thứ ba có thể chen vào.

Để quá khứ sang một bên

Dù đã lựa chọn thứ tha cũng không có nghĩa là bạn sẽ quên nỗi đau bị phản bội. Nhưng một khi đã bỏ qua thì đừng nhắc lại chuyện cũ. Hãy cùng bạn đời tạo hồi ức mới. Đừng nhắc lại quá khứ khi bạn khó chịu về chuyện gì đó vì đối phương sẽ dần mất kiên nhẫn. Chính thái độ hay cách hành xử của bạn sau đó sẽ quyết định liệu hai vợ chồng có còn cơ hội tiếp tục bên nhau hay không.

Đàn bà bị phản bội, có chất chồng tổn thương cũng tuyệt đối đừng làm 6 điều này - Ảnh 2
Chính thái độ hay cách hành xử của bạn sau đó sẽ quyết định liệu hai vợ chồng có còn cơ hội tiếp tục bên nhau hay không - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cố quá sức

Không ai dễ dàng hồi phục sau khi bị phản bội. Đừng tự gồng mình nói mình không sao, tỏ ra mình ổn rồi lại tự ôm lấy khổ tâm. Hãy để lòng dạ mình bình ổn một cách từ tốn. Hãy học cách cảm thông và tự mài gọt nỗi đau của chính mình. Và bạn đời cũng nên hiểu điều đó để cùng bạn cố gắng cho hiện tại và tương lai.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ

Khi bị tổn thương, đừng quên rằng bạn còn bạn bè và gia đình, những người luôn ở bên bạn. Đừng giam mình vào khổ đau và tuyệt vọng, cũng đừng nghĩ mình không còn gì. Hãy tìm người giúp đỡ, những ai có thể lắng nghe bạn nói, thấu hiểu nỗi đau của bạn. Những người này sẽ nhìn thấy những điều bạn không thể thấy, sẽ cho bạn lời khuyên chân thành và hữu ích nhất.

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Đàn bà yêu bằng trái tim nồng ấm thôi chưa đủ, còn cần sự tỉnh táo và sáng suốt của khối óc. Trong hôn nhân, đàn bà chịu nghèo được, chịu cực cũng không sao nhưng đừng bao giờ chấp nhận những điều này trong hôn nhân.

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