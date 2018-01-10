Đàn bà chịu gì thì chịu, một lần cũng đừng chấp nhận những điều này trong hôn nhân

Trong hôn nhân, bạn đời chính là người có thể giúp bạn tốt hơn và cũng là người có thể khiến mình tệ đi. Quan trọng không phải là giỏi giang hiểu biết thế nào, mà là cần tình yêu và cảm thông để chia sẻ và giúp nhau sống ý nghĩa hơn. Bạn không thể sống cùng một người không tôn trọng và trân quý bạn, càng không thể chấp nhận việc bị xem thường và xúc phạm.

Nếu thật lòng trân trọng và yêu thương bạn, họ sẽ không để bạn cảm thấy mình không đủ tốt, hay thất vọng vì chính mình. Họ cũng không có quyền xem thường hay xúc phạm bạn dù là bằng cách gì. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ xem thường bạn thì nhất định đừng ngó lơ, phải tỉnh táo nhìn nhận lại mối quan hệ của hai người.

Bạn không thể sống cùng một người không tôn trọng và trân quý bạn, càng không thể chấp nhận việc bị xem thường và xúc phạm bạn - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường đam mê, ước mơ của bạn

Phụ nữ kết hôn không phải chỉ để mang danh có chồng, có thêm một người đàn ông ở bên chăm lo, một gia đình để giữ gìn. Phụ nữ lấy chồng là để có một chỗ dựa ở đời, được yêu thương và cỗ vũ. Chồng phải là người luôn tôn trọng ước mơ của bạn, giúp bạn tin vào chính mình và theo đuổi đến cùng đam mê của bản thân. Dù rằng đam mê đó khó khăn và nhiều trở ngại thế nào thì anh ấy cũng một lòng ủi an, cùng bạn đi đến cùng. Đơn giản vì đó là vợ chồng, là cùng nhau qua hết buồn vui, thấu hiểu hoài bão khát khao của nhau. Còn nếu đó là người xem thường đam mê của bạn thì đừng tiếc, họ chưa phải là người dành cho bạn.

Nói dối

Trong hôn nhân, chân thành là nền móng cho thủy chung và tin tưởng. Đã là vợ chồng thì nên có một sự chân thành hết lòng vì nhau. Đàn ông nói dối vì thương vợ, vì nghĩ cho vợ thì chẳng sao. Nhưng đàn ông dối lừa những chuyện nhỏ nhặt để dần phản bội vợ thì đừng bỏ qua. Đàn ông càng giỏi nói dối, càng dễ ngoại tình. Vì căn bản, họ đã không còn niềm tin nơi vợ, không trân trọng vợ thì sớm muộn gì cũng là đàn ông của thiên hạ. Khi đó, hãy tỉnh táo trước những lời nói dối quá kỹ càng của họ, điều bạn nên làm là xem xét lại cuộc hôn nhân của mình.

Khi đó, hãy tỉnh táo trước những lời nói dối quá kỹ càng của họ, điều bạn nên làm là xem xét lại cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đố kỵ, ghen tuông quá đà

Trong tình yêu luôn cần chút gia vị ghen tuông, nhưng quá đà lại không hề hay. Như nếu bạn thân thiết với đồng nghiệp, anh ấy cũng khó chịu, bạn đi chơi về trễ, anh ấy cũng dùng dằn giận dữ thì quả là chuyện đáng xem xét. Nên nhớ, phụ nữ lấy chồng rồi thì vẫn còn cuộc sống, vẫn còn những mối quan hệ tốt đẹp khác. Chồng thương vợ thì phải tôn trọng cuộc sống và mong muốn của vợ. Chồng ghen tuông quá đáng không có nghĩa là yêu thương vợ mà là không tôn trọng vợ. Và chồng càng ghen tuông vô lý chỉ càng khiến vợ mỏi mệt và dần mất đi cuộc sống của chính mình.

Là vợ chồng, vẫn là nên có một sự tin tưởng và tôn trọng cuộc sống của nhau. Bạn có thể nói chuyện rõ ràng với chồng. Nếu anh ấy vẫn chứng nào tật nấy thì đã đến lúc bạn phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

Ngoại tình quá nhiều lần

Chồng ngoại tình một lần, vợ vẫn có thể tha thứ. Nhưng nếu chồng ngoại tình quá nhiều lần thì vợ tuyệt đối đừng cam chịu. Hôn nhân cần sự thủy chung nhất định. Thứ tha có thể nhưng cam chịu chồng ngoại tình thì không. Nếu giữa hai vợ chồng không có sự công bằng về tình cảm, kẻ cho đi người vứt bỏ thì mãi mãi không có cái kết tốt đẹp. Lúc đó, đừng nghĩ đã lấy chồng thì phải theo chồng, hay sống vì con vì gia đình. Phụ nữ nên hiểu, đàn ông ngoại tình quá nhiều lần thì cũng đã là đàn ông của thiên hạ, mình quản mình đợi làm gì nữa. Thế thì kết thúc vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.