Đàn bà chịu gì thì chịu, một lần cũng đừng chấp nhận những điều này trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 10/01/2018 06:30

Đàn bà yêu bằng trái tim nồng ấm thôi chưa đủ, còn cần sự tỉnh táo và sáng suốt của khối óc. Trong hôn nhân, đàn bà chịu nghèo được, chịu cực cũng không sao nhưng đừng bao giờ chấp nhận những điều này trong hôn nhân.

Phụ nữ khi yêu thường dễ đắm mình trong lãng mạn, tô hồng thực tế. Và càng yêu nhiều, phụ nữ càng dễ đi sai đường khi không đủ tỉnh táo.

Sau đây là 6 điều phụ nữ tuyệt đối đừng cam chịu trong hôn nhân:

Xem thường bạn

Nếu thật lòng trân trọng và yêu thương bạn, họ sẽ không để bạn cảm thấy mình không đủ tốt, hay thất vọng vì chính mình. Họ cũng không có quyền xem thường hay xúc phạm bạn dù là bằng cách gì. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ xem thường bạn thì nhất định đừng ngó lơ, phải tỉnh táo nhìn nhận lại mối quan hệ của hai người.

Trong hôn nhân, bạn đời chính là người có thể giúp bạn tốt hơn và cũng là người có thể khiến mình tệ đi. Quan trọng không phải là giỏi giang hiểu biết thế nào, mà là cần tình yêu và cảm thông để chia sẻ và giúp nhau sống ý nghĩa hơn. Bạn không thể sống cùng một người không tôn trọng và trân quý bạn, càng không thể chấp nhận việc bị xem thường và xúc phạm.

Đàn bà chịu gì thì chịu, một lần cũng đừng chấp nhận những điều này trong hôn nhân - Ảnh 1
Bạn không thể sống cùng một người không tôn trọng và trân quý bạn, càng không thể chấp nhận việc bị xem thường và xúc phạm bạn - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường đam mê, ước mơ của bạn

Phụ nữ kết hôn không phải chỉ để  mang danh có chồng, có thêm một người đàn ông ở bên chăm lo, một gia đình để giữ gìn. Phụ nữ lấy chồng là để có một chỗ dựa ở đời, được yêu thương và cỗ vũ. Chồng phải là người luôn tôn trọng ước mơ của bạn, giúp bạn tin vào chính mình và theo đuổi đến cùng đam mê của bản thân. Dù rằng đam mê đó khó khăn và nhiều trở ngại thế nào thì anh ấy cũng một lòng ủi an, cùng bạn đi đến cùng. Đơn giản vì đó là vợ chồng, là cùng nhau qua hết buồn vui, thấu hiểu hoài bão khát khao của nhau. Còn nếu đó là người xem thường đam mê của bạn thì đừng tiếc, họ chưa phải là người dành cho bạn.

Nói dối

Trong hôn nhân, chân thành là nền móng cho thủy chung và tin tưởng. Đã là vợ chồng thì nên có một sự chân thành hết lòng vì nhau. Đàn ông nói dối vì thương vợ, vì nghĩ cho vợ thì chẳng sao. Nhưng đàn ông dối lừa những chuyện nhỏ nhặt để dần phản bội vợ thì đừng bỏ qua. Đàn ông càng giỏi nói dối, càng dễ ngoại tình. Vì căn bản, họ đã không còn niềm tin nơi vợ, không trân trọng vợ thì sớm muộn gì cũng là đàn ông của thiên hạ. Khi đó, hãy tỉnh táo trước những lời nói dối quá kỹ càng của họ, điều bạn nên làm là xem xét lại cuộc hôn nhân của mình.

Đàn bà chịu gì thì chịu, một lần cũng đừng chấp nhận những điều này trong hôn nhân - Ảnh 2
Khi đó, hãy tỉnh táo trước những lời nói dối quá kỹ càng của họ, điều bạn nên làm là xem xét lại cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đố kỵ, ghen tuông quá đà

Trong tình yêu luôn cần chút gia vị ghen tuông, nhưng quá đà lại không hề hay. Như nếu bạn thân thiết với đồng nghiệp, anh ấy cũng khó chịu, bạn đi chơi về trễ, anh ấy cũng dùng dằn giận dữ thì quả là chuyện đáng xem xét. Nên nhớ, phụ nữ lấy chồng rồi thì vẫn còn cuộc sống, vẫn còn những mối quan hệ tốt đẹp khác. Chồng thương vợ thì phải tôn trọng cuộc sống và mong muốn của vợ. Chồng ghen tuông quá đáng không có nghĩa là yêu thương vợ mà là không tôn trọng vợ. Và chồng càng ghen tuông vô lý chỉ càng khiến vợ mỏi mệt và dần mất đi cuộc sống của chính mình.

Là vợ chồng, vẫn là nên có một sự tin tưởng và tôn trọng cuộc sống của nhau. Bạn có thể nói chuyện rõ ràng với chồng. Nếu anh ấy vẫn chứng nào tật nấy thì đã đến lúc bạn phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

Ngoại tình quá nhiều lần

Chồng ngoại tình một lần, vợ vẫn có thể tha thứ. Nhưng nếu chồng ngoại tình quá nhiều lần thì vợ tuyệt đối đừng cam chịu. Hôn nhân cần sự thủy chung nhất định. Thứ tha có thể nhưng cam chịu chồng ngoại tình thì không. Nếu giữa hai vợ chồng không có sự công bằng về tình cảm, kẻ cho đi người vứt bỏ thì mãi mãi không có cái kết tốt đẹp. Lúc đó, đừng nghĩ đã lấy chồng thì phải theo chồng, hay sống vì con vì gia đình. Phụ nữ nên hiểu, đàn ông ngoại tình quá nhiều lần thì cũng đã là đàn ông của thiên hạ, mình quản mình đợi làm gì nữa. Thế thì kết thúc vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.

Thư gửi con gái: Mình là vợ và nếu muốn, vẫn luôn có thể thắng mọi kẻ nhân tình  

Thư gửi con gái: Mình là vợ và nếu muốn, vẫn luôn có thể thắng mọi kẻ nhân tình  

Đàn bà đánh ghen làm đau kẻ khác, nhưng người đau nhất lại là mình. Con là vợ, con là mẹ, con phải giữ được đúng vị trí của mình, phải kiêu hãnh ngay cả khi đau thương nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   điều đàn bà không nên chịu đựng đàn bà chịu đựng hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 53 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 23 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này