Thư gửi con gái: Mình là vợ và nếu muốn, vẫn luôn có thể thắng mọi kẻ nhân tình  

Tâm sự gia đình 10/01/2018 06:29

Đàn bà đánh ghen làm đau kẻ khác, nhưng người đau nhất lại là mình. Con là vợ, con là mẹ, con phải giữ được đúng vị trí của mình, phải kiêu hãnh ngay cả khi đau thương nhất.

Hôm qua, con gái mẹ trở về nhà như những cuối tuần rảnh rỗi trước kia. Nhưng lần này, con về một mình, không cùng chồng con. Mẹ và ba đều không hỏi, vì mẹ biết con trở về như thế không phải để nghe một câu hỏi nào. Đến tối, con nằng nặc đòi ngủ cùng mẹ. Con nằm cạnh mẹ như thuở con gái, nũng nịu đòi mẹ xoa lưng cho con. Hồi lâu rồi mẹ lại nghe con hỏi, một câu hỏi mà mẹ biết trước sau gì cũng phải trả lời con. Con hỏi, mẹ đã làm gì khi ba ngoại tình?

Con biết không, làm vợ chưa khi nào là dễ dàng, cũng như hôn nhân không đơn giản như yêu đương. Ngày yêu nhau, hết tình thì tiễn nhau một câu chia tay, bội bạc thì đau lòng đó rồi cũng sẽ lại yêu, lại hạnh phúc với một người khác. Còn cưới nhau rồi, đâu phải cứ đau là buông tay, đâu phải cứ mệt là kết thúc được. Mình còn con cái, mình còn cả một cuộc hôn nhân đã từng nghĩ là trọn đời. Mẹ nói với con như thế không phải là muốn con phải cam chịu, hay một mực níu kéo một cuộc hôn nhân đã lụi tàn. Mẹ muốn con hiểu, khi con đã làm vợ, điều đầu tiên phải nhớ chính là bình tĩnh nhất có thể trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi chính mắt con thấy chồng mình ngoại tình, con cũng phải biết mình còn gia đình, còn con cái ở nhà.

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Ngay cả khi chính mắt con thấy chồng mình ngoại tình, con cũng phải biết mình còn gia đình, còn con cái ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ luôn biết sẽ không người phụ nữ nào không đau lòng khi chứng kiến bội bạc từ chồng. Đó là nỗi đau bi ai và tủi hổ nhất của đàn bà, dữ dội như sóng trào, rền vang như vũ bão, khó lòng đòi dịu muốn êm cho được. Nhưng con này, có khóc cứ khóc, có đau cứ đau nhưng đừng bao giờ để chồng con và nhân tình của nó thấy. Vì để họ biết con rơi nước mắt làm gì khi họ không ngần ngại thương tổn con. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh ghen. Đàn bà đánh ghen làm đau kẻ khác, nhưng người đau nhất lại là mình. Con là vợ, con là mẹ, con phải giữ được đúng vị trí của mình, phải kiêu hãnh ngay cả khi đau thương nhất. Vì con còn phải bảo vệ chính mình, gia đình và cả con cái của con. Đàn bà bị phản bội, đau thế nào cũng phải nghĩ cho mình cho con trước đã.

Điều con phải làm không phải là hỏi cho ra lẽ người phụ nữ kia. Người con phải nói chuyện lúc này, là chồng con. Đừng nghĩ mọi tội lỗi là người thứ ba khi chồng con đã là một người trưởng thành. Ai có thể dụ dỗ được nó khi lòng nó không muốn ngả nghiêng? Con phải đứng ở vị trí mình là vợ của nó, là mẹ của con nó mà giải quyết rõ ràng. Thứ vũ khí của đàn bà có chồng ngoại tình chính là vị trí làm vợ, là con cái, và biết mình biết ta. Phải lấy đó mà đứng trước mặt chồng hỏi cho ra lẽ và không để người phụ nữ kia không thể chen vào. Con phải tin rằng mình là vợ và nếu muốn, vẫn luôn có thể thắng mọi kẻ nhân tình. Quan trọng là chồng con có còn xứng đáng để con giữ lại hay không.

Ba con đã từng lạc lối, nhưng mẹ đã đồng ý để ông ấy trở về. Không phải vì mẹ cần một người chồng tới mức bất chấp bội bạc dối lừa của ông ấy. Cũng không vì để cho con có một người cha mà bán rẻ hạnh phúc của mẹ. Mẹ để ba con quay về, vì ông ấy còn muốn làm chồng của mẹ, còn muốn làm cha của con. Và mẹ vẫn còn muốn người đàn ông này kề đi bên cạnh mẹ những tháng năm sau này. Ông ấy lạc đường lầm lối, nhưng không xa tới mức quên đường về. Mẹ mong con có thể đủ tỉnh táo để đong đếm bội bạc của chồng. Phải xem dối lừa đó nông hay sâu, đậm hay nhạt, người đàn ông của con đã lạc bao nhiêu con đường trở về nhà. Đàn ông có thể ngoại tình một lần, nhưng không thể để có lần thứ hai. Cũng như, chồng ngoại tình một lần là do họ sai, còn tới lần thứ hai lại là do phụ nữ mình dại. Vì vậy, hãy dự liệu chính trái tim và lòng dạ của chồng con mà quyết định.

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Hãy dự liệu chính trái tim và lòng dạ của chồng con mà quyết định - Ảnh minh họa

Nếu chồng con không thể quay về, hãy để nó đi. Mình đừng níu kéo, cũng đừng hận thù tới mức buông không nổi. Duyên vợ chồng cũng như những hợp tan mỗi ngày ở đời. Chồng con hôm qua còn là của riêng con, ngày mai đã là của thiên hạ, thế thì cũng chẳng cần con phải quản, phải giành cho bằng được. Đàn bà có chồng ngoại tình, không thể nắm thì phải buông. Đừng ủy lụy, đừng hạ mình, cũng đừng cầu xin. Mình không sai, không việc gì phải thế. Điều con phải làm, chỉ là sống thật tốt cùng con mình, chuyện còn lại, cứ để trời cao an bài.

Còn nếu chồng con muốn quay về, hãy hỏi nó một câu, lần này nó muốn ở lại bao lâu? Đừng để chồng con quỳ rạp cầu mong tha thứ nơi con để trở về rồi lại ra đi vào một ngày không vui nào đó. Thứ tha của đàn bà không dư dả, đừng phí phạm, đã thứ tha thì phải chắc mình không tổn thương lần nữa. Phải đảm bảo người đàn ông này là một lòng một dạ hối lỗi. Và sau đó, hãy cùng chồng con tạo dựng những hồi ức mới.

Sẽ không dễ dàng đâu để tiếp nhận lòng dạ đã từng không còn vẹn nguyên của chồng con. Nhưng con biết không, người ta có thể yêu nhau, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đủ thứ tha dành cho nhau khi tình yêu đã mai một. Điều đẹp đẽ nhất trong hôn nhân không phải là yêu sâu đậm, mà là thương trọn vẹn. Đủ thương để cho nhau một cơ hội, đủ thương để thứ tha vì nhau, và đủ thương để trở về bên nhau lần nữa.

Và cuối cùng, con gái nhỏ của mẹ, dù có thế nào cũng đừng quên mẹ luôn ở đây, bên cạnh con, cùng con đi qua mọi bể dâu ở đời. Dù quyết định của con là gì, dù con có trở về cùng với con của con, cũng đừng lo, con vẫn còn gia đình mình. Đau lòng, để mẹ ủi an, hạnh phúc, để mẹ dẫn đường. Thế nào, cũng hãy về bên mẹ, con nhé…

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