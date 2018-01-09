Chị em cẩn thận: 9 dấu hiệu ‘tố cáo’ đàn ông dối lừa vợ 'không chớp mắt'

Phụ nữ yêu 09/01/2018 06:30

Nếu thấy chồng có những dấu hiệu này, vợ nên cẩn thận xem xét lại cuộc hôn nhân của mình, vì rất có thể chồng đang ngoại tình!

Đứng ngồi không yên khi bạn chạm vào điện thoại của anh ấy

Điện thoại luôn là nơi lưu giữ dấu vết ngoại tình rõ ràng nhất của đàn ông. Dù rằng không ít người không thích để người khác chạm vào điện thoại của mình. Nhưng nếu chồng bạn phản ứng quá tiêu cực, thậm chí còn cài những phần mềm bảo mật riêng tư vào điện thoại thì bạn nên xem xét lại. Vì đây là dấu hiệu chồng muốn che giấu điều gì đó, hãy tìm hiểu kịp thời nhé!

Hay về nhà trễ và viện lý do công việc

Đàn ông bận rộn không hề lạ, nhưng quan trọng là liệu anh ta có bận rộn thật không, hay chỉ là những lời che giấu dối trá? Nếu chồng hay viện lý do công việc về nhà trễ đừng tin ngay mà phải tìm hiểu xem thế nào. Rất có thể, họ đang lừa dối bạn, thời gian chưa muốn về nhà chính là đang ái ân mặn mòi với nhân tình. Lúc này, hãy thử hỏi han chuyện công việc của chồng từ đồng nghiệp hay bạn bè của anh ấy. Phải nhớ, vợ nên tin chồng nhưng đừng tin mù quáng, nhé!

Chị em cẩn thận: 9 dấu hiệu ‘tố cáo’ đàn ông dối lừa vợ 'không chớp mắt' - Ảnh 1
Rất có thể, họ đang lừa dối bạn, thời gian chưa muốn về nhà chính là đang ái ân mặn mòi với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô lý

Tình yêu luôn cần chút ít gia vị ghen tuông để thêm mặn mà, thú vị. Nhưng đây cũng chỉ là câu chuyện khi mới lấy nhau. Còn sau đó, chồng bắt đầu ghen tuông quá đáng, luôn tìm thấy lý do để ghen tuông thì rõ ràng bạn nên xem xét lại.

Thấy khó chịu khi được vợ yêu thương

Đàn ông còn yêu vợ sẽ luôn đòi hỏi những cử chỉ chăm sóc, vài câu yêu thương từ vợ. Nhưng một khi đàn ông có mối quan tâm khác, họ sẽ dần lơ là, thậm chí là tỏ ra khó chịu khi vợ thể hiện yêu thương. Khi bạn bất ngờ cho anh ấy một nụ hôn hay ôm anh ấy khi chuẩn bị ngủ thì chồng lại tỏ ra khó chịu và không đáp lại thì nên xem lại ngay. Đây là một trong những dấu hiệu nói lên chồng không còn yêu bạn như trước và rất có thể là đang dối lừa bạn sau lưng!

Đã lâu không gần gũi

Tình dục chính là thăng hoa trong cảm xúc, là tiếp xúc mật thiết không thể thiếu trong hôn nhân. Vợ chồng muốn bền vững phải giữ được ngọn lửa tình dục, ngày càng mê đắm và gắn kết. Nếu đời sống tình dục của vợ chồng bạn đã nguội lạnh từ lâu thì đừng nên xem đó là chuyện bình thường. Vì đây là dấu hiệu tình cảm vợ chồng đang bị mai một và chồng có thể đang ngoại tình. Hãy cùng nhìn lại cuộc hôn nhân của mình và tìm ra lý do hay hướng giải quyết nhé!

Chị em cẩn thận: 9 dấu hiệu ‘tố cáo’ đàn ông dối lừa vợ 'không chớp mắt' - Ảnh 2
Nếu đời sống tình dục của vợ chồng bạn đã nguội lạnh từ lâu thì đừng nên xem đó là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Không còn chung định hướng tương lai

Vợ chồng còn mặn nồng luôn sẽ có chung mục đích và kế hoạch sống trong tương lai. Họ sẵn sàng cùng nhau chăm chút gia đình, cùng chung định hướng tương lai vì con cái. Nhưng nếu chồng không còn cùng suy nghĩ với bạn, cũng không nghĩ chuyện tương lai vợ chồng con cái thế nào thì bạn nên cẩn thận. Với đàn ông, nếu họ xem bạn và con quan trọng thì họ sẽ luôn đặt mẹ con bạn trong kế hoạch tương lai của mình. Còn không thì rất có thể anh ấy đang có mối quan hệ khác.

Hay tặng quà bất ngờ, chẳng vì lý do gì

Phụ nữ nào cũng thích được chồng tặng quà. Nhưng nếu gần đây chồng thường xuyên tặng quà bất ngờ, không vì lý do gì thì vợ đừng vội mừng. Đàn ông khi ngoại tình, dù có ngả nghiêng thế nào cũng sẽ mang cảm giác tội lỗi với vợ. Và không ít ông chồng dùng những món quà đắt tiền như ngầm đền bù cho vợ vì những lỗi lầm mình gây ra.

Hay nổi nóng, cáu gắt với vợ

Đời sống vợ chồng nhiều khi sẽ gặp va vấp, chồng nóng giận cũng không lạ. Nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên xảy ra và ngày càng nghiêm trọng thì phải cẩn trọng. Lúc này, vợ nên có cuộc nói chuyện rõ ràng và nghiêm túc với chồng để tìm ra mấu chốt vấn đề.

Né tránh nói chuyện nghiêm túc

Nếu chồng thường xuyên không muốn nói chuyện nghiêm túc với bạn thì bạn nên suy nghĩ xa hơn về tương lai hôn nhân của mình. Vì rất có thể chồng đang chán hay lừa dối bạn!

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“Hạnh phúc không phải chỉ là một cuộc hôn nhân, càng không phải và không thể là một ông chồng”, đó là câu nói của nhà báo Trương Anh Ngọc đang được nhiều chị em tâm đắc, chia sẻ.

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