Đàn ông tham lam bất chấp muốn có bằng được 3 người đàn bà này

Phụ nữ yêu 10/01/2018 06:30

Phần lớn đàn ông đều có ham muốn sở hữu nhiều người phụ nữ cùng một lúc. Đó là bản chất thích chinh phục muôn thuở của đấng mày râu. Và đàn ông tham lam luôn muốn có bằng được 3 người phụ nữ sau đây.

Đàn ông yêu bằng mắt, một ánh nhìn cũng có thể kéo theo cơn say quên hết thảy. Nhưng tình yêu của đàn ông có cuồng say nồng nàn rồi sẽ có lụi tàn vụt tắt. Còn tình yêu của đàn bà lại từ tốn mà bền bỉ, thâm trầm mà sâu sắc đến cùng.

Vì đàn ông dễ động lòng trước những gì lấp lánh đẹp đẽ mà dữ dội hơn, ham muốn chinh phục cũng ngang tàn và bất chấp hơn. Nhiều khi họ chỉ cứ để bản năng dẫn lối, lấy khát khao mà đo lường yêu đương. Cũng chính vì nhanh chóng động lòng mà dễ đổi thay, có người này rồi lại mong sở hữu kẻ khác.

Phần lớn đàn ông đều có ham muốn sở hữu nhiều người phụ nữ cùng một lúc. Đó là bản chất thích chinh phục muôn thuở của đấng mày râu. Và đàn ông tham lam luôn muốn có bằng được 3 người phụ nữ sau đây.

Người thứ nhất là vợ - là nồng nàn tuổi trẻ đã qua – là người vợ sớm hôm, là mẹ của những đứa con của anh ấy.

Đây là người sẽ đợi anh ấy về sau mỗi chiều tan làm với bữa cơm nóng hổi và thơm lừng. Sẽ là người ở bên anh ấy khi bệnh tật đời người, cùng anh ấy vượt qua khó khăn kiếp nạn. Người phụ nữ này sẽ luôn là bến bờ yên ổn nhất để đợi chờ, để ủng hộ và ủi an anh ấy đến tận cuối đời.

Đây là người phụ nữ anh ấy có trọn vẹn và đủ đầy nhất nhưng đôi khi lại chán chê, lại không cần nhất.

Đàn ông tham lam bất chấp muốn có bằng được 3 người đàn bà này - Ảnh 1
Người phụ nữ này sẽ luôn là bến bờ yên ổn nhất để đợi chờ, để ủng hộ và ủi an anh ấy đến tận cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ hai là tình nhân – là rượu say mê hoặc – là người kéo anh ấy vào ái ân không lối về nhà.

Người phụ nữ này sẽ xem anh ấy như người hùng, tán thưởng anh ấy đến tận trời mây, nuông chiều bản lĩnh đàn ông, để anh ấy tự hào mà sung sướng. Nhưng nhân tình hóa ra cũng chỉ là hương hoa cỏ ở đời, thoáng đến thoáng đi. Nhân tình là hương hoa, sao được như vợ, như thứ không khí hiển nhiên mà không thể thiếu. Hít hà hương hoa thì vài lần là vui, dăm bận say mê. Chứ đàn ông bỏ không khí chỉ biết đến hương hoa thì cả đời chẳng sống nổi, một kiếp là thoi thóp.

Người thứ ba là tri kỉ, thấu hiểu hết thảy lòng dạ anh ấy

Đây là người phụ nữ có hiểu biết, vừa tinh tế lại khôn khéo. Bên người phụ nữ này, anh ấy luôn là chính mình, có thể mạnh mẽ, cũng có khi yếu đuối và đầy lỗi lầm. Anh ấy tin tưởng người phụ nữ này tuyệt đối, sẵn sàng gửi gắm hết lòng dạ tâm tình. Người phụ nữ này có thể cùng anh ấy huyên thuyên, cũng có thể làm bạn nhậu lai rai, thế nào cũng có thể lắng nghe anh ấy.

Anh ấy gặp người phụ nữ này trong chặng đường cuộc sống. Có cùng nhau đi qua tháng năm, là bạn bè, là tâm giao rồi mới hiểu nhau, cặn kẽ hết lòng dạ. Ở bên người phụ nữ này, anh ấy có thể không cần giỏi giang bản lĩnh vẫn được trân trọng và yêu thương.

Với đàn ông, vợ có thể so sánh như một chiếc xe wave bình thường nhưng bền bỉ và hữu dụng anh ấy dùng hằng ngày. Không câu nệ, càng không phải trang hoàng quá nhiều. Nhân tình sẽ như một chiếc xe phân khối kiểu dáng mới mẻ, khiến anh ấy mê say với tốc độ, đầy nhiệt huyết mỗi khi chạy. Còn tri kỉ lại như một chiếc ô tô hội đủ cả sự bền bỉ, hữu dụng, lẫn đam mê và tốc độ.

Đàn ông luôn khao khát có cả ba người phụ nữ này để tròn đầy hơn những mong muốn và nhu cầu của mình. Nhưng vốn dĩ đời không ưu ái cho những kẻ tham lam, đàn ông vốn chỉ có thể chọn 1 trong 3.

Đàn ông tham lam bất chấp muốn có bằng được 3 người đàn bà này - Ảnh 2
Người phụ nữ là tri kỉ có thể cùng anh ấy huyên thuyên, cũng có thể làm bạn nhậu lai rai, thế nào cũng có thể lắng nghe anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tham lam luôn muốn có bằng được 3 người phụ  nữ này. Nếu có thể, không hẳn là anh ta giỏi giang gì cho cam, mà là giấu quá kỹ, lừa dối quá khéo.

Nhưng đàn ông đừng quá hãnh diện nếu có sở hữu được cả 3 người phụ nữ này. Vì đơn giản, phản bội và dối lừa luôn phải trả một cái giá rất đắt. Nhất là khi vợ hay hai người phụ nữ kia rồi sẽ có lúc không thể đợi chờ đến cùng. Cũng như phụ nữ nào cũng mong mình là duy nhất, là bến đỗ cuối cùng của đàn ông. Đàn ông tham lam thì đàn ông phải trả giá. Lúc đó, đừng trách phụ nữ vô tình, mà nên hiểu ở đời tệ nhất chính là tham lam trong tình cảm.

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Từ khóa:   phụ nữ đàn ông nhân tình tri kỉ vợ chồng

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