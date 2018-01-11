7 kiểu nghĩ là ‘sang chảnh’ của phụ nữ, hóa ra lại khiến đàn ông bỏ chạy!

Phụ nữ yêu 11/01/2018 06:30

Phụ nữ thường có nhiều hành động nghĩ là sang chảnh, tô đậm kiêu hãnh của phụ nữ để đàn ông ngoái nhìn. Nhưng thật ra họ lại không biết đây mới là điều khiến đàn ông cực kì chán ghét!

Phụ nữ nghĩ làm gì cũng phải “giữ giá” trước mặt đàn ông, nhưng trong nhiều trường hợp, đáng tiếc lại làm phản tác dụng. Sau đây là những điều phụ nữ nên tránh nếu không muốn đàn ông chán ghét.

Để đàn ông chờ đợi là mình có giá hơn

Không ít phụ nữ ngày nay vẫn mang suy nghĩ có phần lạc hậu và không hay này. Ngày trước, phụ nữ thường nghĩ để có ấn tượng với đàn ông ngay từ lần đầu gặp, họ nên đến trễ để đàn ông không xem thường mình. Và để mình có giá hơn, họ thường để đàn ông đợi. Nhưng đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm của phụ nữ. Đàn ông khi phải đợi chờ sẽ thấy mình không được tôn trọng. Do đó, bạn đến đúng giờ vốn không khiến mình mất giá trong mắt đàn ông. Mà ngược lại, đàn ông sẽ thấy ở bạn sự nghiêm túc, giữ đúng lời hứa và tôn trọng người đối diện.

7 kiểu nghĩ là ‘sang chảnh’ của phụ nữ, hóa ra lại khiến đàn ông bỏ chạy! - Ảnh 1
Phụ nữ nghĩ làm gì cũng phải “giữ giá” trước mặt đàn ông, nhưng đáng tiếc lại làm phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm lòe loẹt

Phần lớn đàn ông thích nét đẹp tự nhiên. Dù vậy, phụ nữ vẫn nên làm đẹp nhưng đừng trang điểm quá đậm và lòe loẹt. Hãy khôn khéo để lớp trang điểm tôn lên nét đẹp tự nhiên và nhẹ nhàng nhất của mình. Đừng khiến đàn ông cảm thấy chán chê khi nhìn vào khuôn mặt chỉ toàn trang điểm đậm quá mức.

Ăn quá ít

Đàn ông luôn có sự thưởng thức ăn uống thoải mái và ngon lành nhất. Và họ cũng muốn người phụ nữ bên mình có thể vô tư ăn uống cùng mình, chứ không phải vì thẹn thùng mà không dám ăn hay ăn quá ít. Nên nhớ, người đối diện cũng tìm thấy niềm vui khi nhìn bạn ăn thoải mái và ngon miệng. Bạn ăn uống ngon miệng không có nghĩa là không biết giữ ý tứ hay tham ăn vô duyên.

Hay nói về người yêu cũ

Đừng nên nói về người yêu cũ quá nhiều, đây là điều nhất định phải lưu tâm. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng khi họ nói về người cũ với câu từ không hay thì sẽ khiến đàn ông hứng thú. Nhưng thật ra thì hoàn toàn không phải vậy. Chuyện đã qua dù tốt hay xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện tại khi bạn nhắc lại. Do đó, hãy cứ tập trung cho hiện tại, tìm hiểu về nhau, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của nhau sẽ tốt hơn. Chuyện cũ nhắc lại vốn không có ích gì, lại lắm khi khiến người hiện tại thấy không vui hay tổn thương.

7 kiểu nghĩ là ‘sang chảnh’ của phụ nữ, hóa ra lại khiến đàn ông bỏ chạy! - Ảnh 2
Đừng nên nói về người yêu cũ quá nhiều, đây là điều nhất định phải lưu tâm - Ảnh minh họa: Internet

Cố trở thành người anh ấy thích

Đàn ông vốn rất tinh ý, họ sẽ dễ dàng nhận ra khi bạn cố giả vờ thành mẫu hình anh ấy thích. Lời khuyên chân thành nhất chính là hãy là chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì chỉ khi là chính mình thì bạn mới có thể hấp dẫn và quyến rũ nhất. Đừng vì anh ấy thích thế này hay thế kia mà bạn phải đổi thay chính mình. Chân thành mới tạo nên chân tình, giả tạo đến cuối cùng cũng không có tác dụng.

Luôn tỏ ra mình tốt đẹp

Cũng như việc bạn cố trở thành một mẫu hình nào đó, đàn ông vẫn sẽ nhận ra khi bạn cố tỏ ra mình tốt đẹp hơn. Đàn ông không tìm một người phụ nữ hoàn hảo, họ chỉ muốn tìm một người chân thành, dù bạn có vụng về và từng mắc sai lầm ra sao. Do đó, đừng cố mình trở nên tốt đẹp khi bạn không thể như thế. Cứ là chính bạn, cả điều tốt và chưa tốt.

Thay đổi kiểu ăn mặc

Một lần nữa hãy nhớ, đàn ông thích phụ nữ chân thành và là chính mình dù là trong ăn mặc. Đừng chọn quần áo bạn không thích chỉ vì bạn nghĩ đàn ông thích. Hãy mặc gì mình thấy đẹp, mình thấy thích thì bạn mới có đủ tự tin trước mặt đàn ông.  

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