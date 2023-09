3. Bạn sống thật với chính mình, không muốn giống ai, cũng không muốn hài lòng bất cứ ai. Bạn sống không dối lừa, luôn là chính mình dù có xảy ra chuyện gì. Cách sống này khiến bạn trở nên rất riêng biệt và duy nhất

4. Bạn luôn muốn những người xung quanh mình có thể vui vẻ. Chính suy nghĩ này luôn thúc giục bạn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Những ai quen biết bạn đều thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh bạn. Bạn như tiếp thêm cho họ sức sống và thái độ tích cực trong cuộc sống

5. Bạn sống với những gì bản thân có, không tham vọng vật chất hay giàu sang. Hạnh phúc của bạn chính là có thể kiên trì và cố gắng với những gì mình có sẵn.

6. Bạn rất khéo léo trong cư xử, giỏi làm quen với người lạ. Vì bạn hiểu giao tiếp là điều không thể thiếu và cũng là chìa khóa vàng trong cuộc sống và sự nghiệp

7. Bạn sống tự chủ, không phải nhờ vả hay phụ thuộc bất cứ ai. Khi làm việc, bạn không nề hà nhận những việc khó việc cực. Bạn sẵn sàng hết mình để làm cho tròn nhiệm vụ.

8. Bạn luôn rất tự tin vào bản thân. Bạn tự tin vào khả năng của mình. Chính sự tư tin này sẽ đem đến nhiều cơ hội tốt đẹp cho bạn.

9. Bạn luôn nghĩ suy cho người khác nhiều hơn.

10. Bạn luôn biết tận hưởng cuộc sống, dù là những chuyện nhỏ nhất hằng ngày. Tận hưởng ở đây chính là thái độ sống rất lạc quan. Dù có gặp phải trở ngại nào, bạn cũng không bao giờ bỏ cuộc. Chính những suy nghĩ tích cực luôn giúp bạn có thể vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc sống

11. Bạn sống thật với tình cảm của mình. Một khi đã có có tình cảm với ai, bạn dũng cảm theo đuổi và cố gắng hết mình để có được. Nhưng một khi biết người đó không dành cho mình, bạn dứt khoát buông tay không đắn đo. Sự chủ động này ở phái nữ luôn khiến đàn ông say đắm. Đây chính là dạng phụ nữ rất bản lĩnh khi yêu.

12. Bạn sống không đòi hỏi những điều hoàn hảo tuyệt mỹ. Với bạn, những gì bản thân thấy tốt đẹp đã là hoàn hảo rồi. Do đó, bạn luôn trân trọng những gì mình có, không bao giờ phung phí bất cứ điều gì.

13. Bạn không so đo bản thân với bất cứ ai. Vì bạn hiểu mình sẽ không thể tốt hơn khi phải so sánh mình với ai khác. Cách so sánh tốt nhất chính là nhìn lại mình của hôm nay và hôm qua, liệu bản thân có tốt hơn chưa?

14. Bạn có đam mê và luôn theo đuổi nó tới cùng. Phụ nữ không từ bỏ đam mê luôn tạo sức hút lớn trong mắt đàn ông. Vì cuộc sống có đam mê chính là cuộc sống có ý nghĩ. Phụ nữ có đam mê là phụ nữ bản lĩnh dám theo đuổi cái mình muốn.

15. Bạn một khi nắm thì nắm thật chặt, đã buông là buông cho dứt. Chính sự dứt khoát này thể hiện rõ rằng bạn biết mình muốn gì và phải làm gì. Phụ nữ thế này không những khiến đàn ông vừa thương mà còn vừa nể.