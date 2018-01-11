Yêu một người đàn ông có gia đình luôn là điều sai trái, còn gây tổn thương cho chính mình, nhưng vì sao phụ nữ vẫn bất chấp đâm đầu vào?

Dù rằng trong mọi câu chuyện ngoại tình, đàn ông có sai thì đàn bà mới dại. Nhưng cũng không phủ nhận được rằng phụ nữ bất chấp chọn đàn ông có vợ thường vì những điều sau: Có thêm tự tin và thể diện Đối với nhiều phụ nữ, có được sự yêu thích của đàn ông có vợ cũng được xem là một thành tựu đáng nể. Họ sẽ thấy mình có một “đẳng cấp” khi có thể giành người đàn ông từ tay người phụ nữ khác. “Thành tựu” này sẽ giúp họ kiêu hãnh và có chút tự hào về chính mình hơn. Dù rõ ràng họ biết đó là sai nhưng việc có được người đàn ông của kẻ khác lại như cảm giác đầy vinh quang khi chiến thắng. Họ thấy kiêu hãnh khi giành được trái tim của đàn ông có vợ.

Đối với nhiều phụ nữ, có được sự yêu thích của đàn ông có vợ cũng được xem là một thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa Quyền lực Với nhiều phụ nữ, họ xem việc nắm giữ lòng dạ đàn ông có gia đình chính là một loại quyền lực. Đàn ông có gia đình đều bị sự quản lý của vợ chi phối. Nhưng vì nhân tình, đàn ông có thể dối lừa vợ mà nói vài câu như “Anh vì em mà làm” hay “Anh xem trọng em còn hơn cả vợ anh”. Đây chính là cảm giác quyền lực của phụ nữ khi yêu đàn ông có gia đình. Và cũng không thể phủ nhận rằng chỉ cần vài lời lả lơi, dụ ngọt của nhân tình, đàn ông sẵn sàng phản bội vợ mà cung phụng cho nhân tình. Và rõ ràng đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để nhân tình cùng họ giấu diếm mối quan hệ tội lỗi này. Yêu và không cần trách nhiệm Nhiều phụ nữ chọn yêu đàn ông có gia đình là vì họ không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Có người chu cấp tiền bạc, yêu thương, cung phụng mọi điều cho họ. Còn họ lại không phải làm vợ, làm mẹ hay có bất cứ trách nhiệm gì khác. Người đàn ông này khi bước ra chốn đông người sẽ chịu trách nhiệm với gia đình anh ta, còn họ vẫn tung tẩy với cuộc sống không ràng buộc của mình. Do đó, phụ nữ khi làm nhân tình cứ thoải mái mà tận hưởng yêu đương và bạc tiền mà không phải cam kết hay có trách nhiệm.

Phụ nữ khi làm nhân tình cứ thoải mái mà tận hưởng yêu đương và bạc tiền mà không phải cam kết hay có trách nhiệm gì khác - Ảnh minh họa: Internet Cảm giác lén lút đầy thú vị Trò tình ái với đàn ông có gia đình như trò trốn tìm đầy thú vị, càng bị cấm cản càng đầy thu hút. Mối quan hệ này sẽ khiến cả hai vừa hồi hộp lại vừa hấp dẫn khó dứt được. Phụ nữ khi yêu đàn ông có gia đình như dấn thân vào một cuộc thám hiểm đầy thú vị và hào hứng. Dù vậy, hãy cẩn thận hậu quả khó lường! Đàn bà làm nhân tình không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Vì rõ ràng không có hạnh phúc nào dài lâu trên bất hạnh của người khác. Yêu thương thật sự vốn không cần phải giành giật, càng không cần phải đánh đổi cả danh dự và phẩm giá. Điều bạn có thể cướp được của người khác rồi cũng sẽ bị người khác cướp đi. Huống hồ, đàn bà nên hiểu, yêu đương đàn ông có vợ đến cuối cùng cũng chỉ là trò chơi sớm muộn cũng kết thúc đau thương. Do đó, hãy dừng lại trước khi quá muộn, nhé!

7 kiểu nghĩ là ‘sang chảnh’ của phụ nữ, hóa ra lại khiến đàn ông bỏ chạy! Phụ nữ thường có nhiều hành động nghĩ là sang chảnh, tô đậm kiêu hãnh của phụ nữ để đàn ông ngoái nhìn. Nhưng thật ra họ lại không biết đây mới là điều khiến đàn ông cực kì chán ghét!

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