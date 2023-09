Đọc vị ngay kiểu đàn ông ‘bám váy mẹ’, khư khư quan niệm ‘mẹ là nhất, vợ có thể thay’

5. Mẹ cho phép thì mới làm, ngay cả việc yêu đương cũng vậy

Đàn ông chững chạc trưởng thành sẽ luôn biết mình phải làm gì và tự có quyết định cho chính mình. Anh ấy không cần phải có sự cho phép của mẹ mới đủ can đảm làm điều mình muốn. Anh ấy có thể thông báo để ba mẹ biết, còn làm hay không là do anh ấy tự quyết. Do đó, đàn ông chuyện gì cũng làm theo ý mẹ, ngay cả việc yêu đương cũng phải xin phép mẹ thì bạn nên xem xét lại. Vì việc yêu còn phải xin phép thì sau này cưới nhau, còn có việc gì lớn nhỏ trong nhà mà mẹ anh ấy không thể can thiệp được.

Đàn ông chững chạc trưởng thành sẽ luôn biết mình phải làm gì và tự có quyết định cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

6. Luôn chia sẻ mọi bí mật với mẹ

Ai cũng có riêng bí mật của mình. Có người ngay cả với người yêu hay vợ, họ cũng không hé một lời bí mật của mình. Nhưng anh ấy lại không ngần ngại kể hết bí mật lớn nhỏ với mẹ. Đây không hẳn là điều quá đáng, nhưng nó sẽ là tiềm tàng nảy sinh rất nhiều vấn đề trong yêu đương và hôn nhân.

7. Khi hai bạn đi chung, mẹ anh ấy luôn gọi hỏi

Mẹ anh ấy luôn biết khi nào hai người gặp mặt, thậm chí gọi điện thoại xem hai bạn đi đâu, làm gì. Có thể thấy trước khi hẹn hò với bạn, anh ấy đã có sự “phê duyệt” của mẹ. Đến khi gặp bạn rồi thì anh ấy sẽ chịu sự “điều khiển” của mẹ với những câu hỏi như “Đi đâu?”, “Bao giờ về”…

Nếu người đàn ông bạn đang xem xét có những biểu hiện thế này thì lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn chính là hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì nếu lấy anh ấy thì chắc chắn một điều rằng mọi quyết định, hành động, thậm chí là suy nghĩ, tình cảm của vợ chồng bạn đều phải thông qua mẹ chồng. Liệu bạn có đủ can đảm lấy một người đàn ông như thế?