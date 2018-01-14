Đọc vị ngay kiểu đàn ông ‘bám váy mẹ’, khư khư quan niệm ‘mẹ là nhất, vợ có thể thay’

Nếu không muốn lấy phải người đàn ông răm rắp nghe lời mẹ, xem mẹ là nhất, vợ có thể thay thì phải tránh ngay những kiểu đàn ông có đặc điểm này:

1. Không thể tự quyết định mọi chuyện Người đàn ông này không hề kiên định, dù là chuyện nhỏ hay lớn đều phải hỏi ý kiến của mẹ. Chỉ cần phải đắn đo quyết định thì dù là việc chọn chiếc áo màu đen hay trắng, anh ấy cũng sẽ bốc máy gọi hỏi mẹ ngay. Hãy thử tưởng tượng khi đã lấy anh ấy, mọi chuyện trong cuộc sống vợ chồng của bạn đều có sự can thiệp của mẹ anh ấy thì bạn có hạnh phúc được không? Phải nhớ, đàn ông tốt nghe lời mẹ nhưng phải có chính kiến riêng và không phụ thuộc gia đình 2. Không khi nào lên tiếng dù mẹ có cư xử không hay với bạn Ngay cả khi mẹ anh ấy có dùng lời lẽ không hay, xúc phạm nặng nề đến bạn hay gia đình bạn thì anh ấy vẫn đứng im không nói lời nào. Đúng là anh ấy yêu bạn thật nhưng anh ấy yêu và sợ mẹ hơn nhiều. Anh ấy không dám chống đối lại mẹ, cũng không dám đứng ra can ngăn hay bảo bọc mẹ. Đàn ông thế này không thể là chỗ dựa vững vàng cho bạn được. Đàn bà lấy chồng chính là phải bước vào một gia đình không có ai là ruột thịt, lúc đó ít nhất phải có chồng thương. Chứ chồng không thể bảo vệ mình rồi thì sẽ có lúc mình tủi hổ, cô đơn cùng cực.

Đúng là anh ấy yêu bạn thật nhưng anh ấy yêu và sợ mẹ hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet 3. Luôn muốn bạn giống mẹ anh ấy Đàn ông luôn lấy hình mẫu của mẹ để tìm vợ hay bạn gái. Điều này đơn giản là vì với đàn ông, mẹ luôn là người phụ nữ giàu lòng hy sinh, giỏi bếp núc lại đầy yêu thương nhất. Nhưng nếu anh ấy muốn áp đặt hình mẫu của mẹ mình lên bạn, thì bạn nên xem lại. Vì rốt cuộc, anh ấy yêu bạn là để cần một người bạn gái, người vợ, hay lại có thêm một “người mẹ nhỏ thứ hai” để bảo bọc, chăm chút anh ấy đây? Nên nhớ, bạn lấy chồng là để làm vợ có chồng yêu thương, chứ không phải để có thêm một đứa con để chăm lo khổ cực. 4. Dành thời gian cho mẹ nhiều hơn bạn Thật ra đây cũng không hẳn là dấu hiệu rõ ràng nhất. Vì nhiều khi sẽ có người hay ở nhà với mẹ, lớn lên chỉ có mẹ thì hiển nhiên sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ. Nhưng nếu ngay cả khi có vợ hay bạn gái, anh ấy vẫn chỉ muốn ở gần và nói chuyện với mẹ, đôi khi còn quên cả bạn gái thì không hay. Điều này có thể tiên quyết cho việc sau này anh ấy dành thời gian cho mẹ còn nhiều hơn cho vợ con.

5. Mẹ cho phép thì mới làm, ngay cả việc yêu đương cũng vậy Đàn ông chững chạc trưởng thành sẽ luôn biết mình phải làm gì và tự có quyết định cho chính mình. Anh ấy không cần phải có sự cho phép của mẹ mới đủ can đảm làm điều mình muốn. Anh ấy có thể thông báo để ba mẹ biết, còn làm hay không là do anh ấy tự quyết. Do đó, đàn ông chuyện gì cũng làm theo ý mẹ, ngay cả việc yêu đương cũng phải xin phép mẹ thì bạn nên xem xét lại. Vì việc yêu còn phải xin phép thì sau này cưới nhau, còn có việc gì lớn nhỏ trong nhà mà mẹ anh ấy không thể can thiệp được. Đàn ông chững chạc trưởng thành sẽ luôn biết mình phải làm gì và tự có quyết định cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet 6. Luôn chia sẻ mọi bí mật với mẹ Ai cũng có riêng bí mật của mình. Có người ngay cả với người yêu hay vợ, họ cũng không hé một lời bí mật của mình. Nhưng anh ấy lại không ngần ngại kể hết bí mật lớn nhỏ với mẹ. Đây không hẳn là điều quá đáng, nhưng nó sẽ là tiềm tàng nảy sinh rất nhiều vấn đề trong yêu đương và hôn nhân. 7. Khi hai bạn đi chung, mẹ anh ấy luôn gọi hỏi Mẹ anh ấy luôn biết khi nào hai người gặp mặt, thậm chí gọi điện thoại xem hai bạn đi đâu, làm gì. Có thể thấy trước khi hẹn hò với bạn, anh ấy đã có sự “phê duyệt” của mẹ. Đến khi gặp bạn rồi thì anh ấy sẽ chịu sự “điều khiển” của mẹ với những câu hỏi như “Đi đâu?”, “Bao giờ về”… Nếu người đàn ông bạn đang xem xét có những biểu hiện thế này thì lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn chính là hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì nếu lấy anh ấy thì chắc chắn một điều rằng mọi quyết định, hành động, thậm chí là suy nghĩ, tình cảm của vợ chồng bạn đều phải thông qua mẹ chồng. Liệu bạn có đủ can đảm lấy một người đàn ông như thế?

Dù thân tới mấy cũng đừng nợ và đừng nói những điều này kẻo tới lúc hối chẳng kịp Dù thân tới mấy cũng đừng nợ và đừng nói những điều này kẻo tới lúc hối chẳng kịp ai cũng nên đọc...

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