Đàn bà ngoại tình: Mất nhiều hơn được

Phụ nữ yêu 14/01/2018 05:30

Đàn bà trước khi muốn ngoại tình, hãy thử nghĩ liệu có thể chấp nhận mất hầu như tất cả mà chỉ được đôi chút ít ỏi không bền lâu?

Mất con

Tôi từng chứng kiến nhiều người đàn bà ngọai tình. Dù họ có vì điều gì, đáng trách hay đáng thương thì điều cuối cùng còn đọng lại vẫn là nỗi hối hận vì không thể gặp được con. Qua hết thảy những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, những ái ân cám dỗ, họ rồi chỉ muốn thấy con lớn lên mỗi ngày. Họ nghĩ mình cần tình yêu một lần trong đời, họ đánh đổi hết thảy vì một lần được yêu thương. Nhưng rồi họ lại quên mất, đánh đổi con cái là một sai lầm lớn nhất của đàn bà.

Vì đơn giản, tình yêu với đàn bà chưa khi nào là mãi mãi, chỉ có con cái là một đời không thể đổi thay. Một khi đã ngoại tình, đàn bà không còn đủ tư cách làm vợ, làm mẹ. Ngay cả khi đã quay về, những đứa trẻ sau này vẫn sẽ còn nghe câu chuyện về mẹ mình từng lạc đường tội lỗi ra sao. Đàn bà một khi đã ngoại tình thì phải hiểu mình đã không có quyền nuôi con khi bị phát hiện.

Vì vậy, đàn bà trước khi ngoại tình hãy hỏi bản thân liệu có còn cần con, có nghĩ cho con chưa?

Đàn bà ngoại tình: Mất nhiều hơn được - Ảnh 1
đàn bà trước khi ngoại tình hãy hỏi bản thân liệu có còn cần con, có nghĩ cho con chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Mất danh dự

Đàn bà ngoại tình, dù là vì lý do gì thì luôn sai, ngàn đời là sai. Thế gian này không phải không thương đàn bà bất hạnh, cũng không hẳn không cảm thông cho những gì đàn bà phải gánh vác. Điều thiên hạ trách không phải là tình yêu hay ham muốn yêu đương ở đàn bà mà là lựa chọn một tình yêu ngoài vợ ngoài chồng. Thăng hoa của tình yêu chính là hôn nhân, hủy hoại hôn nhân chính là ngoại tình. Đàn bà sai chính là lựa chọn một tình yêu khi mình vẫn đang là vợ, là mẹ, là thành viên của một gia đình. 

Mất tương lai

Đàn bà một lần ngoại tình, cả đời xiêu vẹo. Với đàn ông, người ta sẽ không đếm lần họ lạc đường, thiên hạ vốn chỉ nhớ họ đã trở về nhà như thế nào. Với đàn bà thì khác, chẳng ai muốn biết vì sao họ lại ngoại tình, họ đã thua thiệt mất mát thế nào để phải lựa chọn yêu đương lén lút. Thiên hạ chỉ biết họ ngoại tình, chính là không thể quay về, thậm chí là không có tư cách để được tha thứ. Đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lối về, đàn bà ngoại tình, ngã về vô phương.

Đàn bà trước khi muốn ngoại tình hãy tự hỏi mình, liệu có đủ dũng khí để đối đầu với một tương lai đã không còn suôn sẻ. Mang danh ngoại tình, mất con, mất danh dự, đời này rồi sẽ gian truân bể dâu. Không giống như tình yêu, trong hôn nhân, đàn bà sai một lần, chính là khó lòng chấp nối tiếp tương lai tốt đẹp.

Đàn bà ngoại tình: Mất nhiều hơn được - Ảnh 2
Đàn bà một lần ngoại tình, cả đời xiêu vẹo - Ảnh minh họa: Internet

Duy nhất, chỉ được phút chốc vui vẻ tạm bợ lén lút

Thứ đàn bà có được duy nhất trong câu chuyện ngoại tình chính là phút chốc nghĩ là yêu đương bùng chốc, giây lát ngỡ là chân tình một đời. Nhân tình có thể cho đàn bà bờ vai khi mỏi mệt, có thể trân quý cảm thông hết thảy tổn thương cho đàn bà. Tình yêu đó có thể là thật, nhưng liệu có thể dài lâu? Và đàn bà liệu có thể thanh thản mãi về sau? Người ta vốn không trách tình yêu của đàn bà. Người ta trách chính là yêu đương vụng trộm, là bỏ chồng bỏ gia đình, là trắc nết hư thân. Đàn bà, có yêu cũng phải yêu danh chính ngôn thuận, có hạnh phúc cũng phải đường hoàng không phải chê giấu. Có như vậy mới mong hạnh phúc, có như thế mới an yên một đời…

Đọc vị ngay kiểu đàn ông ‘bám váy mẹ’, khư khư quan niệm ‘mẹ là nhất, vợ có thể thay’

Đọc vị ngay kiểu đàn ông ‘bám váy mẹ’, khư khư quan niệm ‘mẹ là nhất, vợ có thể thay’

Nếu không muốn lấy phải người đàn ông răm rắp nghe lời mẹ, xem mẹ là nhất, vợ có thể thay thì phải tránh ngay những kiểu đàn ông có đặc điểm này:

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình đàn bà ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 28 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 57 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 58 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này