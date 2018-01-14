Đàn bà trước khi muốn ngoại tình, hãy thử nghĩ liệu có thể chấp nhận mất hầu như tất cả mà chỉ được đôi chút ít ỏi không bền lâu?

Mất con Tôi từng chứng kiến nhiều người đàn bà ngọai tình. Dù họ có vì điều gì, đáng trách hay đáng thương thì điều cuối cùng còn đọng lại vẫn là nỗi hối hận vì không thể gặp được con. Qua hết thảy những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, những ái ân cám dỗ, họ rồi chỉ muốn thấy con lớn lên mỗi ngày. Họ nghĩ mình cần tình yêu một lần trong đời, họ đánh đổi hết thảy vì một lần được yêu thương. Nhưng rồi họ lại quên mất, đánh đổi con cái là một sai lầm lớn nhất của đàn bà. Vì đơn giản, tình yêu với đàn bà chưa khi nào là mãi mãi, chỉ có con cái là một đời không thể đổi thay. Một khi đã ngoại tình, đàn bà không còn đủ tư cách làm vợ, làm mẹ. Ngay cả khi đã quay về, những đứa trẻ sau này vẫn sẽ còn nghe câu chuyện về mẹ mình từng lạc đường tội lỗi ra sao. Đàn bà một khi đã ngoại tình thì phải hiểu mình đã không có quyền nuôi con khi bị phát hiện.

Vì vậy, đàn bà trước khi ngoại tình hãy hỏi bản thân liệu có còn cần con, có nghĩ cho con chưa? đàn bà trước khi ngoại tình hãy hỏi bản thân liệu có còn cần con, có nghĩ cho con chưa? - Ảnh minh họa: Internet Mất danh dự Đàn bà ngoại tình, dù là vì lý do gì thì luôn sai, ngàn đời là sai. Thế gian này không phải không thương đàn bà bất hạnh, cũng không hẳn không cảm thông cho những gì đàn bà phải gánh vác. Điều thiên hạ trách không phải là tình yêu hay ham muốn yêu đương ở đàn bà mà là lựa chọn một tình yêu ngoài vợ ngoài chồng. Thăng hoa của tình yêu chính là hôn nhân, hủy hoại hôn nhân chính là ngoại tình. Đàn bà sai chính là lựa chọn một tình yêu khi mình vẫn đang là vợ, là mẹ, là thành viên của một gia đình.

Mất tương lai Đàn bà một lần ngoại tình, cả đời xiêu vẹo. Với đàn ông, người ta sẽ không đếm lần họ lạc đường, thiên hạ vốn chỉ nhớ họ đã trở về nhà như thế nào. Với đàn bà thì khác, chẳng ai muốn biết vì sao họ lại ngoại tình, họ đã thua thiệt mất mát thế nào để phải lựa chọn yêu đương lén lút. Thiên hạ chỉ biết họ ngoại tình, chính là không thể quay về, thậm chí là không có tư cách để được tha thứ. Đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lối về, đàn bà ngoại tình, ngã về vô phương. Đàn bà trước khi muốn ngoại tình hãy tự hỏi mình, liệu có đủ dũng khí để đối đầu với một tương lai đã không còn suôn sẻ. Mang danh ngoại tình, mất con, mất danh dự, đời này rồi sẽ gian truân bể dâu. Không giống như tình yêu, trong hôn nhân, đàn bà sai một lần, chính là khó lòng chấp nối tiếp tương lai tốt đẹp. Đàn bà một lần ngoại tình, cả đời xiêu vẹo - Ảnh minh họa: Internet Duy nhất, chỉ được phút chốc vui vẻ tạm bợ lén lút Thứ đàn bà có được duy nhất trong câu chuyện ngoại tình chính là phút chốc nghĩ là yêu đương bùng chốc, giây lát ngỡ là chân tình một đời. Nhân tình có thể cho đàn bà bờ vai khi mỏi mệt, có thể trân quý cảm thông hết thảy tổn thương cho đàn bà. Tình yêu đó có thể là thật, nhưng liệu có thể dài lâu? Và đàn bà liệu có thể thanh thản mãi về sau? Người ta vốn không trách tình yêu của đàn bà. Người ta trách chính là yêu đương vụng trộm, là bỏ chồng bỏ gia đình, là trắc nết hư thân. Đàn bà, có yêu cũng phải yêu danh chính ngôn thuận, có hạnh phúc cũng phải đường hoàng không phải chê giấu. Có như vậy mới mong hạnh phúc, có như thế mới an yên một đời…

Đọc vị ngay kiểu đàn ông ‘bám váy mẹ’, khư khư quan niệm ‘mẹ là nhất, vợ có thể thay’ Nếu không muốn lấy phải người đàn ông răm rắp nghe lời mẹ, xem mẹ là nhất, vợ có thể thay thì phải tránh ngay những kiểu đàn ông có đặc điểm này:

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