Những ‘bóng hồng’ đi ngang đời khiến đàn ông cả đời không quên được

Mối tình đầu, lưu luyến chính là những cái nắm tay ngượng ngùng, khó quên từ những chiều chở nhau qua bao con phố quen thuộc. Những điều đầu tiên lại dang dở, hóa ra lại khắc sâu vào lòng đàn ông. Đó cũng là lý do hết thảy những người phụ nữ sau này đều ghen tỵ với tình đầu của đàn ông. Vì ở tình đầu, tình cảm của họ ngây ngô nhất nhưng cũng là sâu đậm và nồng nàn nhất.

Tình đầu là một người con gái, là những xúc cảm mà đến tận cuối đời đàn ông chắc cũng khó lòng quên được. Vì đây là người phụ nữ đầu tiên khiến đàn ông biết nhớ mong, biết yêu thương với thứ tình cảm ngây thơ và nồng nhiệt nhất. Đây có thể là mối tình khiến anh ấy thấy mình muốn làm một người đàn ông chân chính nhất, muốn bảo bọc và chở che cho người phụ nữ đầu tiên anh ấy động lòng.

Đây sẽ là người phụ nữ đã từng cùng anh ấy qua những nơi hẹn hò. Cô ấy cũng có thể là người dạy đàn ông cách trân trọng người phụ nữ của đời mình. Những điều nhỏ nhặt nhất hôm nay đàn ông làm vì bạn, có thể là đem sẵn một chiếc áo khoác cho bạn khi trời trở lạnh, nắm tay bạn mỗi lần sang đường…đều có thể là nhờ người yêu cũ mà mới thấu hiểu.

Người yêu cũ sẽ không phải tình đầu, nhưng là người anh ấy yêu trước khi bạn đến. Đây có thể là người phụ nữ khiến đàn ông đau lòng, để lại trong lòng họ những hồi ức dở dang mà day dứt. Cô ấy từng khiến đàn ông tin vào hạnh phúc, vào tình yêu, cũng dạy đàn ông cả bất hạnh và tổn thương.

Gái “hư”

Gái “hư” dù không là sự lựa chọn sau cùng của đàn ông nhưng lại luôn khiến họ khó quên. Và dù cô ấy cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ ở lại bên đời đàn ông thì vẫn đủ sức làm cuộc sống của đàn ông từng đảo lộn đến ngả nghiêng.

Cô ấy biết lẳng lơ đưa đẩy, biết kéo đàn ông ra khỏi bộn bề mà tận hưởng những ồn ào vui nhộn nơi quán bar xa xỉ. Cô ấy cũng có thể như chú mèo ngoan ngoãn, có khi lại trở nên lém lỉnh khó đoán. Đàn ông không thể làm gì khác ngoài việc cứ phải chạy theo cô ấy, cung phụng, yêu chiều và đắm say.

Nhưng rồi, gái hư cũng rời đi như một điều tất yếu, khi đàn ông đã đủ trưởng thành để đi tiếp con đường không thể có họ. Chỉ là, dư vị gái hư để lại trong tâm trí đàn ông rõ ràng quá đậm sâu.

Gái “hư” dù không là sự lựa chọn sau cùng của đàn ông nhưng lại luôn khiến họ khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Vợ

Người phụ nữ cuối cùng và duy nhất ở lại bên đàn ông chính là người đàn ông lựa chọn để làm vợ.

Đàn ông, có từng ăn chơi, hiển hách ở đời, có cuồng nhiệt có đắm say với bao người thì vẫn luôn muốn tìm một trạm dừng chân bình yên nhất. Và vợ chính là người anh ấy muốn chọn sau cùng để yên ả cuộc đời, để có người sớm yêu thương, bảo bọc.

Người phụ nữ sau cùng này không cần phải cho anh ấy những ngây ngô chân thật nhưng dở dang, không phải ở lại rồi lại ra đi, cũng không cần “hư” đến khó quên. Vợ, chỉ cần là người sẽ lắng nghe anh ấy khi mỏi mệt, cho anh ấy chỗ tựa khi sóng gió bủa vây, cho anh ấy gia đình với những đứa trẻ, đem đến dư vị thân quen của những bữa ăn…Chỉ cần như vậy, dù thế gian ngoài kia đảo điên thế nào, cám dỗ ra sao anh ấy vẫn một lòng muốn trở về với vợ mình.

Người phụ nữ sau cùng đàn ông lựa chọn để làm vợ anh ấy, làm mẹ của con anh ấy không cần phải là người hoàn hảo hay thu hút nhất. Cô ấy chỉ cần là người anh ấy đủ tin tưởng và trân trọng nhất để đến suốt chặng đường về sau một lần cũng không lạc mất…