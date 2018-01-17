Dấu hiệu đàn ông hết tình, chỉ còn nghĩa với vợ

Đàn ông còn tình, vợ than mệt thôi cũng đã rối rít lo toan, niềm vui nỗi buồn của vợ cũng là vấn đề của họ. Nhưng khi đã hết tình, điều đàn ông làm chỉ là thương tổn chính vợ mình.

Hay chê vợ trước mặt mọi người Đàn ông thương vợ thì trong mắt chỉ toàn những điều tốt đẹp của vợ, và ngay cả khi chưa tốt họ cũng vẫn yêu thương và trân quý. Anh ấy có thể nói để vợ tốt hơn, nhưng sẽ bằng cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất để vợ không buồn hay tự ti. Họ không bao giờ chọn cách chê vợ trước mặt mọi người, không muốn vợ mất mặt mà dễ muộn phiền. Nhưng nếu đàn ông hết tình, họ sẽ không màng nghĩ đến cảm nhận của vợ, cứ chê vợ như sự than phiền. Ra lệnh với vợ Đàn ông thương vợ, nhiều khi lại thích thú khi vợ nhờ làm cái này, muốn mình làm cái kia. Nhưng một khi đã không còn thương vợ, đàn ông luôn tỏ ra vô tâm, thậm chí còn ra lệnh cho vợ. Trong mắt anh ta lúc này, vợ là để sai vặt, chứ không để yêu thương và thấu hiểu. Đàn ông lúc này chỉ còn tính gia trưởng và muốn vợ làm theo ý mình.

Đàn ông lúc này chỉ còn tính gia trưởng và muốn vợ làm theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet Hay đi sớm về trễ nhưng không nói với vợ Đàn ông thương vợ không đợi vợ hỏi hay chờ mình về, họ sẽ luôn nói trước với vợ mình vể trễ, vì họ sợ vợ lo lắng. Nhưng đàn ông khi đã hết tình sẽ trở nên vô tâm, mặc hết những suy nghĩ tình cảm của vợ. Anh ấy có thể về nhà trễ như một điều đương nhiên, cũng không hề quan tâm vợ đã đợi mình bao lâu. Hay thất thường khó chịu với vợ Anh ấy có thể bây giờ vui vẻ nói chuyện dịu dàng với vợ nhưng không biết được nagy2 mai có khó chịu, có lớn tiếng khó chịu với vợ hay không. Đàn ông hết tình thường bộc lộ những gì khó chịu nhất với vợ mình.

Không tôn trọng cảm xúc của vợ trong chuyện gần gũi Đàn ông thương vợ luôn quan tâm đến cảm xúc của vợ trong chuyện chăn gối. Nhưng một khi đã hết thương, anh ấy sẽ không màng vợ có thích hay không, hay vợ có đang mệt mỏi không. Trong chuyện chăn gối, anh ấy chỉ biết đến việc mình thỏa mãn. Đàn ông thương vợ luôn quan tâm đến cảm xúc của vợ trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet Không quan tâm đến gia đình vợ Đàn ông thương vợ luôn để tâm đến mọi chuyện, thậm chí là nhỏ nhất của gia đình vợ. Anh ấy sẽ nhiệt tình giúp đỡ, còn lo toan không thiếu chuyện gì cho nhà bên vợ. Nhưng một khi đã hết thương vợ, anh ấy sẽ luôn tìm lý do để tránh né chuyện nhà vợ. Anh ấy cũng không còn quan tâm nhà vợ gặp chuyện không hay gì. Vì đơn giản khi đã chán vợ thì mọi chuyện liên quan đến vợ anh ấy đều không màng để tâm nữa. Khi cãi nhau, vợ khóc, anh ấy cũng mặc kệ Đàn ông khi yêu, vợ khóc một tiếng là đã rối rắm không biết làm gì khác. Đơn giản vì họ yêu vợ và không muốn vợ buồn. Nhưng nếu ngay cả khi vợ khóc sưng cả mắt, anh ấy vẫn một bước ra khỏi nhà, một lần quan tâm cũng không có chính là đã hết tình cảm. Đến một lúc, nếu bạn phát hiện chồng không còn thương mình nữa, đau lòng thật nhưng hãy tìm hiểu nguyên do. Rốt cuộc là vị hôn nhân thiếu điều gì mà khiến chồng như vậy, hay đã có người thứ ba khiến chồng đổi thay? Nếu đã tìm được nguyên do, hãy cố gắng tìm cách giải quyết. Đến khi không thể cứu vãn, hãy buông tay để cả hai có thể thanh thản tìm một hạnh phúc mới. Duyên vợ chồng có đến, nhưng không tận cùng, thì cũng đành kết thúc…

Ngôn tình có thật: Ngỡ là tình một đêm, hóa ra là nghĩa một đời Người ta ngoài kia yêu nhau quá thực tế, quen nhau bao năm trời vẫn đắn đo mãi một ngày để thành vợ thành chồng. Huống hồ, lại có người chỉ mới chung giường một đêm, sao có thể yêu nhau một đời. Vậy mà lại có thật, dưới đây là câu chuyện Phụ nữ & Gia đình muốn chia sẻ cùng các bạn...

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