Đừng nuông chiều thói hư của đàn ông, cũng đừng xem nhẹ khái niệm hôn nhân. Khi rõ ràng, bạn xứng đáng được trân trọng thủy chung, và hôn nhân chính là yêu thương chứ không phải là bội bạc

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà nên làm gì… Tôi thường khuyên đàn bà, khi đàn ông ngoại tình, mình đừng làm thinh. Cứ thấy khóc được thì cứ khóc trước đi, đừng im lìm mà đè nén làm gì. Tin tôi đi, chẳng có người đàn bà nào sắt đá tới mức bị phản bội mà không muốn khóc, không thấy đau thương. Chỉ là, ráng đè ráng nén mà giữ mặt mày như không. Nhưng vậy thì cũng chẳng có ích gì, khi cốt của đàn bà là yếu đuối, dồn bao thứ uất ức giận hờn lại đâm ra chẳng tỉnh táo nổi. Thà cứ khóc một trận, cho trôi bớt vài lớp đau lòng, vài bận tủi hờn rồi lại lau nước mắt mà nghĩ mà tính. Chứ im lìm rồi tâm dậy sóng, trí quẩn quanh mỏi mệt, là mình thua, thua triệt để!

Tôi cũng muốn nói với đàn bà, khi đàn ông ngoại tình, khóc là vì mình, chứ không vì đàn ông. Đừng để nước mắt rời rồi tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì sai để đàn ông phải phản bội. Phải nhớ, đàn bà có khóc thì một giọt nước mắt rơi cũng phải là vì mình mới đáng. Phải vừa khóc vừa nói với mình, là đàn ông sai với mình trước, ngoại tình vốn chưa bao giờ đúng đắn. Sau đó rồi phải khóc vì thương lấy mình lấy con, phải tự thấy mình và con xứng đáng được đối xử tốt hơn thế nào. Đừng khóc chỉ vì ủy lụy, vì níu kéo một kẻ phản bội. Đàn ông vốn không còn lòng dạ để mắt tới nước mắt của ta vì họ mà rơi đâu. Giờ phải nghĩ được làm sao để mình và con không phải khóc nữa, phải thế nào để hạnh phúc hơn. Đàn ông có thấy mình kiên cường mới sợ, mới nể hơn. Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà đừng làm thinh - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông ngoại tình, đừng phó mặc cho hai từ “kệ đi”. Trong hôn nhân, ngoại tình chính là đổ vỡ, là sự phản bội lớn nhất trong tình yêu. Nếu bạn cứ xem nó nhẹ như hai từ “kệ đi” rồi lại viện cớ cho sống vì con hay bất cứ điều gì khác thì chính bạn đang giết chết hạnh phúc của mình. Khi đàn ông ngoại tình, phải hiểu rằng hôn nhân của bạn rõ ràng là có vấn đề. Và người ta không thể cứ sống tạm bợ khi không còn cần nhau thiết tha nữa. Đừng nuông chiều thói hư của đàn ông, cũng đừng xem nhẹ khái niệm hôn nhân. Khi rõ ràng, bạn xứng đáng được trân trọng thủy chung, và hôn nhân chính là yêu thương chứ không phải là bội bạc. Vì vậy, dù bạn phải đang đối mặt điều gì, cũng đừng bao giờ xem nhẹ khi biết chồng ngoại tình.

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà muốn đánh ghén, cứ đánh thôi. Nhưng vẫn là phải chọn cách đánh sao cho khéo, cho thấm thía chua cay nhất. Cần gì kéo bè phái đến đánh bầm mặt tím mày kẻ thứ ba, vết thương hết rồi thì chúng cũng sẽ lại ngựa quen đường cũ mấy hồi. Cứ như cô bạn tôi quen, chẳng cần tốn công tốn sức gì, cứ nói vài câu “chọc” cho nàng giáp thứ 13 kia khai thật hết chuyện. Rồi bạn tôi đem hết chuyện cô ta kể gửi đến tận nhà ba mẹ, họ hàng, kể cả đồng nghiệp cô ta. Cô nàng sợ xanh mặt, một bước “biến” ngay khỏi mắt chồng bạn tôi. Hay cô bạn khác, khi biết chồng ngoại tình, rút hết tiền trong ngân hàng của hai vợ chồng, đem cả con đi du lịch vài ngày. Chồng không tiền, vợ con đi chẳng nói lời nào khóc than đi tìm. Đến khi vợ về mặt mày vui vẻ như không thì chồng cũng không dám mèo mả gà đồng. Đàn bà đã đánh ghen thì đừng chỉ đánh vào thân thể kẻ khác, phải đánh vào lòng tự trọng, vào nhân phẩm của kẻ bội tình. Vậy mới là cao tay, mới khiến chồng nể đến ngán cả ngoại tình! Đàn bà đã đánh ghen thì đừng chỉ đánh vào thân thể kẻ khác, phải đánh vào lòng tự trọng, vào mặt mày của kẻ bội tình - Ảnh minh họa: Internet Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn đàn bà hiểu, khi chồng ngoại tình, đàn bà nên biết mình phải đủ mạnh mẽ để bước vào một cuộc chiến phải có vũ khí. Điều đối mặt với mình không phải chỉ là cô nhân tình lả lướt của chồng, mà còn là lòng dạ đã đổi thay của chồng, là cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Vũ khí của mình lúc này, phải nhìn thật rõ, đó chính là kiêu hãnh của bản thân, là con, là biết mình biết ta. Có khóc cũng phải khóc để mạnh mẽ hơn. Có nói chuyện cũng chỉ nói chuyện với chồng. Có thể nào cũng phải nghĩ cho con, phải giữ được con. Mình hơn chính vì mình là vợ, mình thua sẽ là vì xem mình chẳng bằng một kẻ thứ ba. Đàn bà có chồng ngoại tình, sự lựa chọn duy nhất là mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-dan-ong-ngoai-tinh-dan-ba-dung-lam-thinh-267121.html