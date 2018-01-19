Con còn nhớ, ba vì hứa mua cho con một chiếc xe máy năm 18 tuổi khi đậu đại học. Cũng chẳng sai, dù rằng khi mua xe cho con rồi trong túi ba chỉ còn đúng 10 ngàn đồng.

Con còn nhớ, ngày mình chưa có được một căn nhà đàng hoàng, ba hứa khi con tròn 15 tuổi, nhà mình sẽ như con mơ ước. Đúng thật, 15 tuổi, con có phòng riêng như trong điều ước sinh nhật năm 10 tuổi.

Con còn nhớ, rất nhiều những lời hứa ba đã từng nói với mẹ con con, đều một lần cũng không quên. Vì ba muốn con hiểu, là đàn ông, quan trọng nhất chính là lời hứa với người mình yêu thương. Như ba hứa với con, như ba hẹn với mẹ, một lời ba cũng chưa từng quên.

Con còn nhớ, ba hứa sẽ khiến mẹ tự hào, sẽ thành danh vẻ vang. Dù là phải mất 20 năm từ khi lấy mẹ, ba cũng đã làm được.

Vậy mà cũng có ngày ba không còn trở về bên mẹ nữa, ba không còn nhớ lời hứa năm ấy nơi lễ đường cùng mẹ. Ba hứa sẽ bên mẹ trọn đời. Ba quay lưng đi, cùng một người đàn bà khác…

Vậy mà cũng có ngày ba không còn trở về bên mẹ nữa, ba không còn nhớ lời hứa năm ấy nơi lễ đường cùng mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ba ơi, lời hứa thủy chung không phải là điều đàn ông phải bất chấp giữ gìn hay sao? Như bao lời hứa ba chưa từng quên, như những gì ba nói chưa một lần lỗi hẹn. Nhưng sao đến cuối cùng, khi nhà mình đã có, công danh ba đã đạt được, ba lại quên mất lời hứa với mẹ? Sao ba không còn nhớ, đó mới là lời hứa mẹ khắc cốt ghi tâm đến tận lúc ba quay lưng đi? Sao ba không biết bao năm tháng mẹ vì ba ngược xuôi cũng chỉ vì một lời hứa ba đã quên? Lời hứa ba vốn dĩ đã quên, còn người nghe đến tận cuối đời vẫn không nguôi ngoai nổi, chua xót nhường nào?

Ba nói sẽ bù đắp cho mẹ con con, không thiếu thốn gì. Chỉ là ba ơi, ngày ba chưa có gì trong tay, mẹ có vì tiền tài bỏ rơi ba, có gì nghèo khó mà phụ ba? Mẹ đến cuối cùng, chỉ vì một lời hứa ba đã quên mà một lòng tận tụy. Con luôn muốn hỏi ba, lời hứa của một người đàn ông đáng giá bao nhiêu? Liệu tiền của ba có trả lại được cho mẹ một thanh xuân đã hư hao? Liệu tiền của ba có lấp đầy hết tổn thương, mất mát và dở dang của mẹ một đời sao này? Và liệu đồng tiền kia có thể cho con lại có một người cha, cho mẹ lại có một người chồng đã từng thủy chung? Đồng tiền nào có thể bồi hoàn một lời hứa đã không thực hiện được nữa đâu ba...

Đồng tiền nào có thể bồi hoàn một lời hứa đã không thực hiện được nữa đâu ba... - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ muốn con không hận ba, vì dù ba có lỗi với mẹ, ba vẫn là ba của con. Con không hận ba, cả đời cũng không hận. Vì thế nào thì con vẫn là con của ba. Nhưng ba ơi, đàn ông luôn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã hứa.

Con chỉ muốn ba biết, con cũng là một người đàn ông, nhưng con sẽ không như ba, con sẽ không bỏ rơi mẹ. Đời mẹ, vì một người đàn ông mà tan nát đã đủ rồi. Con hứa sẽ khiến mẹ hạnh phúc ngay cả khi không có ba. Lời hứa này, con tuyệt đối sẽ giữ đúng đến cuối đời. Với con lời hứa chính là điều một người đàn ông phải giữ cho đến cùng. Dù là vì ngả nghiêng lòng dạ, dù là bất cứ điều gì, lời hứa của đàn ông chính là danh dự, chính là nhân cách. Nếu đã không thể, đừng gieo, nếu nhất định có thể làm, đừng chần chừ.

Nếu ba đã tổn thương mẹ thì hãy tin con sẽ dùng cả cuộc đời này để chở che và yêu thương mẹ. Hơn ai hết, con biết mẹ xứng đáng được trân trọng. Và con biết chắc một điều rằng, bất cứ người phụ nữ nào ba lựa chọn rồi cũng sẽ không thể tốt với ba như mẹ.

Và ba ơi, đừng hứa khi có lúc không thể làm, nhất là trong yêu thương, nhất là với phụ nữ, nhé ba…