Đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lẽ cũng chỉ vì một thứ duy nhất đổi thay…

Tâm sự gia đình 21/04/2018 05:30

Chị nói với tôi, rất lâu sau này chị cũng không còn tự dằn vặt mình đã làm gì sai. Vì chị biết đàn ông ngoại tình không chỉ vì vài vết rạn trên cơ thể phụ nữ, càng không vì đổi thay ở đời khó ngờ, chỉ vì...

Ngày đó, khi chị biết anh ngoại tình, chị từng khóc như mưa nói với tôi, anh như thế là có lý do. Chị nghĩ có quá nhiều thứ đổi thay khiến anh phản bội chị.

Chị với anh lấy nhau hơn 10 năm dài, từ khi cả hai chưa có gì trong tay đến lúc nhà cao cửa rộng đủ đầy. Anh thương chị từ thuở còn là cô sinh viên xinh xắn nuột nà, chị yêu anh từ ngày anh mới ra trường chưa việc làm ổn định, không điều gì chắc chắn. Tới hôm nay, anh kẻ đón người đưa kính trọng, chị là được danh vợ giám đốc tiếng tăm. Cuộc sống của anh và chị, và ngay cả chính anh đều có quá nhiều đổi thay. Anh bảnh bao lịch thiệp, mùi nước hoa thơm nức lên xuống xe hơi sang trọng mỗi ngày. Anh dịu dàng đến máy móc trong từ lời nói hành động. Anh khéo léo đến khôn ngoan với mọi thứ quanh mình. Còn chị, hình như chị vẫn vậy, vẫn giản đơn không thích son phấn, vẫn dung dị trong mọi điều, và vẫn một lòng bên anh qua tháng năm.

Đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lẽ cũng chỉ vì một thứ duy nhất đổi thay… - Ảnh 1
Hình như chị vẫn vậy, vẫn giản đơn không thích son phấn, vẫn dung dị trong mọi điều, và vẫn một lòng bên anh qua tháng năm - Ảnh minh họa: Internet

Dạo đó, anh hay về trễ hơn, những cái ôm hay chiếc hôn cũng không còn nồng nàn dành cho chị. Anh lãng tránh gần gũi chị, cũng thôi nắm tay chị khi ngủ say. Chị không thích nghĩ nhiều, huống hồ anh bận rộn như thế, còn biết bao chuyện phải lo toan. Rồi chị hay nghe anh than thở, rằng chị đừng chỉ biết nghĩ chuyện gì cũng đơn giản như việc chị làm bếp trông con. Chị lặng người, hơn 10 năm bên nhau, lần đầu tiên chị thấy mình vô dụng trong mắt anh.

Đến một ngày, chị thấy vết son môi trên áo anh, như là cố ý để chị nhìn cho rõ. Chị nghe mùi nước hoa vương trên người anh, lẫn trong cả vị bội bạc từng chút tràn vào lòng chị, đắng chát. Chị hỏi anh, anh không muốn trả lời. Chị khóc, anh lẳng lặng bỏ đi. Tháng ngày đó, chính chị cũng thấy mình yếu đuối nhu nhược. Rồi anh cũng thừa nhận, anh ngoại tình. Anh nói vì chị không biết chăm sóc mình, vì anh mỗi ngày đều phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ, vì cuộc sống vợ chồng dần nhàm chán với anh. Chị im lìm mà như sóng gầm gió rít trong lòng dạ.

Đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lẽ cũng chỉ vì một thứ duy nhất đổi thay… - Ảnh 2
Chị im lìm mà như sóng gầm gió rít trong lòng dạ - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày đó, chị chăm chút mình hơn, chị son phấn, chị cũng bắt chước người ta lụa là sang trọng. Chị mỗi ngày đều cố thay đổi mình, vì chị sợ anh không thấy chị đổi thay, chị sợ anh vẫn chán chê chị. Và chị tin, chị sẽ lại khiến anh thương chị như ngày trước, chị tin vợ chồng chị sẽ lại hạnh phúc như xưa.

Đến kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai vợ chồng, chị quần áo đẹp đẽ, đợi chồng bên bàn ăn thịnh soạn. Chị gọi cho anh, đầu dây bên kia là tiếng người xa lạ, họ nói anh đang ở bệnh viện. Chị hoảng loạn đến mức chạy đến bệnh viện với đôi dép chiếc này chiếc kia. Chị thấy dáng vẻ anh hốt hoảng ngoài phòng cấp cứu. Hóa ra, nhân tình của anh gặp tai nạn xe. Cô ta nằm trên giường bệnh, cũng chỉ vài vết sướt trên tay chân. Nhưng chỉ khi nhìn thấy chị, cô ta lại giả vờ hoảng loạn, khóc lóc không thôi. Chị nhìn anh lúc đó, khó chịu đẩy chị ra phòng bệnh. Anh không nhận ra, đầu gối chị cũng đang chảy máu, vì vội vàng tìm anh, vì sợ anh gặp chuyện không hay.

Đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lẽ cũng chỉ vì một thứ duy nhất đổi thay… - Ảnh 3
Lúc đó, chị mới nhận ra đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lẽ cũng chỉ vì một thứ đã đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Chị nghe tiếng anh trách móc, anh hỏi chị đến đây làm gì, đến để làm gì nhân tình bé nhỏ của anh. Chị quay lưng đi, miệng cười mà tự nếm vị nước mắt mặn chát. Lúc đó, chị mới nhận ra đàn ông ngoại tình, trăm ngàn lẽ cũng chỉ vì một thứ đã đổi thay. Chính là lòng dạ của họ. Bao lý do họ đưa ra, bao ngụy biện cho chính mình rồi cũng không che đậy được lòng dạ đã không thể thủy chung vì vợ con.

Chị cười chua chát, thời gian là gì chứ, cám dỗ dữ dội sao, hết thảy đều thua, thua lòng người, thua cả nghĩa tình sắt son. Chị thôi không đuổi theo nữa, chị thôi không hỏi vì sao anh lại đổi thay. Kẻ muốn ra đi, ngàn vạn cách cũng níu không nổi, người muốn ở lại, bao bận vật đổi sao dời cũng không đi.

Chị nói với tôi, rất lâu sau này chị cũng không còn tự dằn vặt mình đã làm gì sai. Vì chị biết đàn ông ngoại tình không chỉ vì vài vết rạn trên cơ thể phụ nữ, càng không vì đổi thay ở đời khó ngờ, chỉ vì lòng dạ họ không còn, chỉ vậy thôi. Thế thì thua, đời đàn bà dốc bao lòng dạ cũng chỉ thua, thua triệt để…

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