Đàn bà phải đẹp, càng phải có khí chất!

Đàn bà phải đẹp, ngày càng đẹp. Đàn bà còn phải có khí chất, mỗi ngày đều phải thật khí chất. Đàn bà không có nhan sắc, đàn bà thua. Đàn bà không có khí chất, đàn bà dại.

1. Đàn bà, nếu không đẹp thì nhất định phải khôn ngoan. Khôn ngoan sẽ khiến bạn xinh đẹp hơn. Nếu bạn không khôn ngoan thì phải xinh đẹp. Xinh đẹp rồi bạn sẽ tự khắc phải có một cái đầu tỉnh. Đàn bà, nếu không thể xinh đẹp hay đủ khôn ngoan thì thật sự không dễ dàng để sống hạnh phúc. 2. Hoàng tử không dành cho một lọ lem không có xe ngựa, không váy áo lụa là, và không có bà tiên bên cạnh. Phải hiểu, ngay cả lọ lem cũng chỉ có thể thành vợ của hoàng tự khi xuất hiện lộng lẫy và xinh đẹp nhất. Đừng nghĩ dù bạn là ai, chỉ cần bạn ngồi yên, hoàng tử sẽ chạy đến tìm bạn. Bạn không có bà tiên ở bên thì nhất định phải tự mình xinh đẹp nhất, tự mình nổi bật nhất có thể. Hoàng tử chỉ đến khi bạn là công chúa, cũng như người xứng đáng sẽ đến khi bạn đủ giá trị và tốt đẹp. Vì vậy, đứng dậy đi và đi tìm chính giá trị và những gì mình muốn trở thành. Có tốt đẹp hơn mỗi ngày bạn mới xứng đáng có điều tốt hơn.

Đàn bà, nếu không đẹp thì nhất định phải khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn bà, hãy yêu điên cuồng, rồi đau tận cùng, khóc vật vã thì cũng phải quên, quên sạch. Đàn bà, đêm có khóc lóc long trời lở đất thì ngày mai vẫn phải son phấn rực rỡ, vẫn phải xinh đẹp nhất có thể. Đàn bà, buồn vài bận không chết được, tự bỏ rơi chính mình mới có ngày chết thật. Tình yêu không chết đi đâu, sẽ chỉ chuyển từ người này sang người khác. Vì vậy, đừng tự hành hạ mình. 4. Đàn bà muốn xinh đẹp, trước hết phải biết cười. Có nghĩa là buồn cũng có thể cười, đau lòng cũng phải cười. Không hẳn là cười vô hồn vô cảm mà là tự khiến mình cười, tự làm mình vui. Nỗi niềm trên đời này một nửa là buồn phiền, hóa chăng là phải buồn nửa cuộc đời còn lại? Đừng, nếu đau lòng, hãy nghĩ đó là cái giá để vui cười vào ngày mai. Nếu có thể cười vui, hãy biết tích góp để dành cho những ngày buồn sau này. Đàn bà muốn hạnh phúc, phải biết lựa chọn niềm vui cho mình mỗi ngày.

Đàn bà muốn xinh đẹp, trước hết phải biết cười - Ảnh minh họa: Internet 5. Tình yêu là chuyện của hai người, hay hôn nhân cũng chỉ hai người có thể giải quyết. Thiên hạ ngoài kia không yêu giúp mình được, không giữ chồng con hộ mình được, việc gì phải nghe họ nói, việc gì phải buồn vì họ? Còn yêu được cứ yêu, còn ở bên nhau được phải đi đến cùng. Đừng nghe người ta nói, đừng sợ người ta chê, hạnh phúc chỉ bạn biết, khổ đau cũng chỉ bạn chịu. 6. Sang nghèo để thử lòng đàn bà, cám dỗ để biết dạ đàn ông. Đàn bà bản lĩnh không vì tiền ở bên ai, cũng không vì tiền rời bỏ ai. Đàn ông bản lĩnh không vì cám dỗ ngả nghiêng lòng dạ, không vì phút chốc mới mẻ quên nghĩa quên tình. 7. Phải nhớ, bạn không muốn sống thực dụng, nhưng xã hội này thật sự rất thực dụng. Nếu bạn không có tiền, bạn luôn là kẻ vô dụng. Ngay cả khi bạn cưới được chồng giàu, mà bạn không thể tiêu tiền của chính mình, bạn vẫn không có tiếng nói. Là đàn bà, nhất định phải tự kiếm tiền, dù ít dù nhiều đó là tiền của chính bạn. Đàn bà có tiền, ở bên chồng giàu cũng không mang tiếng “chồng nuôi”. Đàn bà có tiền, ở bên chồng nghèo cũng có thể gánh vác cùng chồng. Là đàn bà, nhất định phải tự kiếm tiền, dù ít dù nhiều đó là tiền của chính bạn - Ảnh minh họa: Internet 8. Son trẻ của đàn bà rồi sẽ vơi cạn, đừng dốc lòng vì kẻ không đáng, đừng yêu đương người không cho mình nổi một danh phận. 9. Đừng là kẻ thứ ba, đừng cướp chồng người, đừng tranh cha của con người. Đời đàn bà, nhân quả nặng nề dai dẳng nhất chính là đạp đổ gia đình kẻ khác. 10. Khi đàn ông đã bội bạc bạn, không níu kéo, càng không nước mắt. Đàn ông vô tình, nước mắt với họ là vô nghĩa. Nếu có thể, nhất định phải quay lưng đi một cách kiêu hãnh nhất. Ngay cả khi phải rơi nước mắt, cũng phải nhớ đừng để kẻ khiến mình đau lòng phải thương hại mình. Tình yêu có thể mất đi, nhưng lòng tự trọng vẫn phải còn. 11. Đàn bà phải đẹp, ngày càng đẹp. Đàn bà còn phải có khí chất, mỗi ngày đều phải thật khí chất. Đàn bà không có nhan sắc, đàn bà thua. Đàn bà không có khí chất, đàn bà dại.

5 lời nói dối phổ biến của đàn ông khi lừa dối bạn gái Một câu nói hay gặp của đàn ông khi ngoại tình là đổ lỗi cho bạn gái đã nghĩ quá nhiều và ghen tuông không có căn cứ. Anh ấy có thể nói rằng bạn khiến anh ấy mệt mỏi vì cứ kiểm soát anh ấy.

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