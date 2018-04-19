Những thời điểm đàn ông nên thấy ‘sợ’ người phụ nữ bên cạnh mình

Tôi có ông bạn cùng công ty, cứ hễ hôm nào anh ấy đến công ty mặt mày tối sầm, được hỏi thăm là thế nào cũng bảo: “Vợ anh tối qua chẳng nói lời nào em à”. Vợ anh ấy ngày thường nói năng thẳng tính dữ dội lắm, nhưng chỉ cần chị ấy im là anh biết mình phạm “trọng tội”, cứ phải mấy ngày sau mới được “ân xá”. Anh hay bảo với chúng tôi, sợ lắm, vợ mình mà im lặng còn hơn “án tử”.

Đàn bà mà, một khi đã làm vợ làm mẹ rồi thì ai chẳng có khi nói nhiều. Nào là nói về chuyện nhà cửa, chồng con, hai bên gia đình. Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy chồng là bao chuyện ấm ức trong ngày cứ theo đà mà tuôn ra không ngừng nghỉ. Đôi khi không phải vì đàn bà “giận cá chém thớt”, càng không vì cậy chồng nhường mà khó chịu nói năng. Nhiều đàn ông lại không hiểu chỉ vì vợ mình có lúc ở nhà một mình với con cái, việc bếp núc tất bật cả ngày lại thèm được lắng nghe. Hay vì vợ có nói được với chồng mới thấy thoải mái, cũng chỉ có chồng ở bên mình, cũng chỉ chồng hiểu mình. Còn chồng lại nghĩ vợ phiền phức, nói vợ thay đổi rồi, sợ vợ nói ngày một nhiều…

Nhiều anh chồng hay bảo, sợ nhất là thấy vợ khóc. Nhưng thật ra, vợ còn khóc thì còn dỗ được, còn biết cách khiến cô ấy vui lại. Chứ vợ mà ngay cả đau lòng thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt thì đàn ông nên thấy sợ. Nhất là khi đàn ông phạm lỗi quá nhiều lần, vợ không còn khóc nữa, chính là lúc cô ấy sẽ không tha thứ cho anh thêm lần nào nữa.

Mà đúng vậy thật, đàn ông nên nhớ vợ còn nói, vợ còn cằn nhằn thì còn ổn, vì cô ấy còn thương, còn tình cảm mới thế. Chứ đến lúc vợ im chẳng nói lời nào mới là sợ nhất, có tổn thương mới im lìm, có hết tình cảm mới không nói nữa.

Thật ra, đàn ông thường không xem trọng giọt nước mắt của người phụ nữ bên cạnh mình. Khiến vợ khóc nhiều rồi lại nghĩ vợ phiền phức quá, nước mắt đâu mà lắm thế! Nhưng họ không hiểu, vợ còn thương vợ mới khóc, vợ còn muốn thứ tha mới dành nước mắt cho các anh. Đến lúc vợ thấy các anh không còn xứng đáng với nước mắt của mình thì chính là lúc các anh phải “biến mất” trước mặt cô ấy rồi.

Đến lúc vợ thấy các anh không còn xứng đáng với nước mắt của mình thì chính là lúc các anh phải “biến mất” trước mặt cô ấy rồi - Ảnh minh họa: Internet

Làm đàn ông, làm người phụ nữ bên cạnh mình khóc tệ một, khiến cô ấy không còn khóc được nữa thì càng tệ hơn gấp trăm lần. Lúc đó, sẽ không ít đàn ông mới biết khóc khi vợ mình không còn rơi nước mắt nữa…

Khi đàn bà dửng dưng

Đàn bà dửng dưng, chính là lúc đàn ông nên thấy sợ. Sợ vì đây sẽ là lúc cô ấy bất cần nhất. Mà đàn bà đã vô tình bất cần rồi thì còn tàn nhẫn hơn đàn ông gấp vạn lần. Đàn bà khi yêu nồng nàn như hương hoa, bền bỉ như sóng trào, dữ dội như bão tố. Nhưng một khi đàn bà cạn tình thì lòng dạ sẽ như hóa sắt đá. Đàn ông lúc đó phải nên thấy sợ đi, vì sẽ có lúc đàn bà rời đi như chưa từng ở lại, một cái ngoái nhìn cũng không để lại.

Thật ra, không dễ để khiến một người đàn bà trở nên dửng dưng nếu người đàn ông của cô ấy đủ yêu thương. Đàn bà dửng dưng chính là vì đã thương tổn và cô đơn quá lâu, lòng dạ rồi cũng cằn cõi. Đàn ông giỏi giang khi người phụ nữ bên cạnh hạnh phúc, đàn ông bất tài chỉ biết làm vợ mình bất cần mọi thứ.

Đàn ông giỏi giang khi người phụ nữ bên cạnh hạnh phúc, đàn ông bất tài chỉ biết làm vợ mình bất cần mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà nói họ muốn ra đi

Đàn ông nhiều người khi ngoại tình hay nghĩ, vợ mình dù có biết cũng không bỏ đi đâu. Vì cô ấy đã là vợ mình rồi, cô ấy đã sinh con cho mình rồi, làm sao cô ấy có thể nói đi là đi. Và ngay cả khi đàn bà nói rằng họ muốn ra đi, đàn ông vẫn có thể cười khẩy không tin.

Chỉ là đàn ông nên hiểu, đàn bà có thể yêu sâu đậm, nhưng một khi đàn bà nói không cần chính là không bao giờ cần nữa. Họ đã nói muốn ra đi chính là không bao giờ quay lại nữa.

Đàn ông nên thấy sợ đi, đừng xem thường người phụ nữ của mình. Vì nếu các anh không biết sợ mất vợ, sợ vợ rời đi, sợ vợ đau lòng thì sẽ có lúc sẽ hối hận...