Đàn bà ly hôn: Đi qua những ngày tự lau nước mắt cho mình

Đàn bà càng mạnh mẽ sẽ càng nhiều tổn thương, như thứ sức mạnh tự mình sản sinh, từ sâu bên trong trái tim đầy yếu ớt - Ảnh minh họa: Internet

Để rồi, đi qua những ngày tự lau nước mắt cho mình, em lại thấy mình muốn và cần nhiều hơn. Hình như không còn chỉ là một mái nhà đủ chồng đủ vợ, một tình yêu phải đến cùng không rời. Em chỉ cần cảm giác mình muốn, mình được tự do lựa chọn, mình không lo không sợ điều gì. Yêu thì yêu, không yêu cũng sẽ chẳng buồn. Có đôi cũng vui, mà một mình cùng con cũng thật yên bình. Như những cánh chim từng bị giam cầm đầy thương tích, em muốn tung bay, chỉ cần là bầu trời muôn nơi đều thật đẹp. Em không muốn dừng chân, hay là cánh bay vẫn chưa mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Và em vẫn nghĩ thôi thì cứ đi, cứ yêu, cứ làm điều em muốn, cho đến khi có ai đó làm em muốn dừng chân. Hay nếu đến cùng em vẫn chỉ là cánh chim không chỗ đậu, em vẫn nghĩ cũng không sao. Đàn bà như em khi đã biết biết tự lau đủ nước mắt cho mình, đều sẽ thành những kẻ tự do bất kham bất cần. Có thể vui vẻ với chính mình, với con, hình như đã là điều đẹp đẽ nhất. Còn lại, đều cứ để trời cao an bài, ít cũng vui, nhiều cũng vui, mà không có cũng không sao. Đàn bà ly hôn, sẽ điều là những kẻ như thế, tự do và kiêu hãnh…