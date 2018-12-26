Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo

Phụ nữ yêu 26/12/2018 05:30

Đàn bà ly hôn thường che giấu kỹ càng tổn thương của mình bằng những nụ cười tươi khi trời sáng. Nhưng lúc đêm về, mọi vỏ bọc mạnh mẽ đều bị lột trần, họ lại ôm con vào lòng, nghẹn đắng những nỗi tủi hờn lo âu…

Đàn bà cực chẳng đã mới quyết định ly hôn. Chỉ khi không còn lối thoát, chịu đựng tuyệt vọng, họ mới đành ký đơn tự đốt trụi hạnh phúc một gia đình. Vì so với đàn ông, đàn bà sau ly hôn vất vả khổ sở trăm bề, chơi vơi với buồn phiền của mình đã là gì, còn phải một mình nuôi nấng con cái. Bước đến cánh cửa ly hôn, đàn bà nào cũng chỉ còn lựa chọn phải mạnh mẽ và kiên cường mỗi ngày.

Đàn bà ly hôn thường che giấu kỹ càng tổn thương của mình bằng những nụ cười tươi khi trời sáng. Nhưng lúc đêm về, mọi vỏ bọc mạnh mẽ đều bị lột trần, họ lại ôm con vào lòng, nghẹn đắng những nỗi tui hờn lo âu…

Một lần té đau vẫn tủi hờn mơ một hạnh phúc mới

Đàn bà sau ly hôn thường có những nỗi sợ canh cánh, vì rõ ràng vết thương khó lành, niềm tin cũng chẳng dễ lấy lại. Nhưng đau lòng nhất là giữa những đơn côi chênh vênh ấy, họ vẫn trộm mơ về một hạnh phúc mới đâu đó. Những mạnh mẽ kiên cường bao lâu ở họ cũng từng hóa mong ước sẽ được chở che và bảo vệ.

Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo - Ảnh 1
Những mạnh mẽ kiên cường bao lâu ở họ cũng từng hóa mong ước sẽ được chở che và bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ly hôn rồi tự mình ôm thương tổn đã đành, lại phải ôm lấy con, cố hàn gắn những mất mát sau này cho con, khổ cực vất vả vì thế mà đếm chẳng xuể. Họ có từng sợ thêm một lần ngã đau, nhưng vẫn muốn hy vọng một ngày nào đó con sẽ có một gia đình mới trọn vẹn hơn, một người cha có trách nhiệm khác. Dù sao thì đàn bà có mấy ai không mong hạnh phúc, dù là một hạnh phúc trên những tổn thương cả đời không lành.

Hạnh phúc và may mắn chẳng hiếm nhưng lại không dễ dàng với đàn bà từng đổ vỡ. Đó là cả một chặng đường dài, từ vực sâu tuyệt vọng, từng bước rướn mình thấp thỏm, lo âu rồi nghi ngờ trên bờ vực liệu có phải là bình yên? Hay là đứa con của mình liệu có thể chấp nhận hạnh phúc trên kia không, có thể cùng mình tiếp một bước để có một gia đình khác? Hạnh phúc mà cũng cần phải nghĩ, phải đắn đo luôn là thứ hạnh phúc khó khăn và cần nhiều kiên trì cố gắng nhất.

Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo - Ảnh 2
Hạnh phúc mà cũng cần phải nghĩ, phải đắn đo luôn là thứ hạnh phúc khó khăn và cần nhiều kiên trì và cố gắng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ai ngã rồi lại không sợ đau. Đàn bà ly hôn rồi cũng sợ đau lòng lần nữa. Hy vọng cũng lén lút, hạnh phúc cũng thật e dè, tin tưởng lại càng mỏng manh.

Sợ cô đơn vây lối

Đàn bà ly hôn càng cười tươi rạng ngời bao nhiêu lại càng dễ cô đơn và tuyệt vọng bấy nhiêu. Nhất là khi vừa bước qua đổ vỡ, họ như đeo bộ mặt kiên cường chẳng sao để ai cũng thấy mình ổn. Nhưng khi chỉ còn một mình với bóng đêm, ôm con vào lòng nước mắt lúc này mới trào ra không dứt.

Càng về đêm, ai cũng sẽ càng sống thật với cảm xúc của mình. Những hào quang xô bồ ban sáng đều lùi lại hết, lúc ấy đàn bà ly hôn mới dám trải lòng một mình, bên cạnh con. Thật ra làm mẹ không khổ đau đâu, vì với đàn bà ly hôn con là tài sản quý giá nhất. Nhưng chẳng thể chối nổi, đàn bà nuôi con một mình tủi hờn lắm, nhiều sợ hãi lắm. Sợ mình không đủ vững vàng để con tựa vào, sợ mình yếu lòng không bảo vệ được con, sợ cả tương lai con không đủ đầy bằng ai…

Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo - Ảnh 3
Đàn bà ly hôn càng cười tươi rạng ngời bao nhiêu lại càng dễ cô đơn và tuyệt vọng bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Những chạnh lòng của đàn bà khi ấy thật đến đau lòng. Rồi họ cứ mệt quá thì khóc, tuyệt vọng quá lại tự ủi an chính mình. Nước mắt rơi rồi thì sẽ cạn khô, dỗ dành mình rồi sẽ không còn cô đơn nữa. Để sáng mai lại tô son điểm phấn, lại cười mà kiên cường bước tiếp.

Đàn bà ly hôn chính là trải qua chuỗi ngày hết cười rồi lại khóc, hết khóc rồi lại cười chỉ để vững lòng chắc bước đi với con đến cùng…

Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được!

Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được!

Đàn bà sau ly hôn hơn nhau chính là ai đủ kiên nhẫn đợi chờ ánh hào quang riêng mình. Và chỉ có người đợi được đúng điều dành cho mình thì mới không có lúc bất cẩn tự hủy hoại bản thân…

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