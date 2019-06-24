Nhiều người đàn ông vì đời tư không tử tế mà khiến sự nghiệp lụi bại. Nhất là những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến phẩm giá, nhân cách gương mẫu. Ngoại tình như một vết nhơ trong nhân cách của đàn ông. Không chỉ vậy, một khi có tiếng ngoại tình, đàn ông sẽ không có được sự tôn trọng trong công việc, thậm chí là đánh mất lòng tin với người khác.

Có những người đàn ông chỉ khi mất mát ập đến trước mặt họ mới nhận ra bản thân đã đánh cược quá nhiều vào một cuộc ngoại tình. Họ càng tham lam sẽ càng mất nhiều…

Đàn ông một khi bị phát hiện ngoại tình thì chắc chắn sẽ không còn danh dự. Vì đàn ông ngoại tình chính là không có trách nhiệm và bản lĩnh. Trách nhiệm gìn giữ gia đình cũng như việc đàn ông giữ thể diện cho bản thân. Và bản lĩnh giữ thủy chung của vợ cũng không khác gì thể hiện sự tự tôn của họ. Bởi thế, khi bị phát hiện ngoại tình, dù là bạn bè, đồng nghiệp hay họ hàng thì đàn ông cũng sẽ không còn giữ được hình ảnh đàng hoàng tử tế.

Không ít đàn ông cố gắng nỗ lực suốt tuổi trẻ để có thành tựu. Cuối cùng vì một lần ngoại tình vỡ lở mà đánh mất danh tiếng lẫn sự nghiệp. Kẻ tội lỗi trong hôn nhân dù tài giỏi đến đâu cũng không thể có vị thế và kính trọng từ người khác, đó là sự thật.

Với đàn ông, danh dự còn quan trọng hơn cả tiền. Nhưng đã ngoại tình rồi thì dù có tiền đàn ông cũng không mua lại được danh dự tự bản thân đánh mất.

Mất mát lớn nhất với đàn ông chính là gia đình

Thông thường, đàn ông ngoại tình sẽ không nhận ra mất mát này, thậm chí vẫn sẽ nghĩ bản thân đúng khi bỏ vợ để theo bồ. Có người đến khi già nua với cô đơn và côi cút mới nhận ra đã đánh mất điều quý giá nhất là gia đình. Cũng có người bị nhân tình bỏ rơi, hay có lúc bệnh tật khốn cùng mới hiểu ra không cô nhân tình nào bằng vợ, không cuộc ngoại tình nào bằng gia đình.

Để đến khi cám dỗ qua đi, đàn ông lại bẽ bàng nhận ra cái gì mới rồi cũng hóa cũ và không nhân tình nào có thể tốt bằng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông ngoại tình đều từng nghĩ họ sẽ không hối hận khi chọn nhân tình. Bởi khi ấy, sự u mê trong dục vọng ham muốn mới mẻ như nhấn chìm hết lý trí của họ. Họ chỉ còn biết nhân tình mới lạ biết bao, chẳng còn nhớ vợ tào khang sắt son thế nào. Để đến khi cám dỗ qua đi, đàn ông lại bẽ bàng nhận ra cái gì mới rồi cũng hóa cũ và không nhân tình nào có thể tốt bằng vợ. Chỉ là đáng tiếc thay, khi đàn ông nhận ra cũng là lúc họ không còn cơ hội để trở về nhà.

Đàn ông ngoại tình hay đang có ý định ngoại tình xin hãy nhớ...

Người đàn ông nào cũng từng nói rằng bản thân sẽ không ngoại tình, nhưng khi ngoại tình rồi lại thừa nhận không thể làm gì khác được. Đàn ông ngoại tình luôn được khuyên hãy trở về nhà, vì không đâu bằng nhà, không ai bằng vợ. Nhưng không phải người nào sa vào cám dỗ cũng đủ ý thức để biết bản thân phải bảo vệ điều gì.

Nếu phải cho đàn ông ngoại tình một lời khuyên thì chính là, hãy dùng lý trí để nghĩ cho trái tim và cuộc sống của mình sau này. Vì một khi mất vợ rồi, sớm hay muộn các anh cũng sẽ phát hiện trái tim rất đau, cuộc sống cũng rất khó chịu. Vì ngoài vợ ra, sẽ không ai bao dung và hy sinh vì các anh nhiều như thế.

Nếu phải cho đàn ông ngoại tình một lời khuyên thì chính là, hãy dùng lý trí để nghĩ cho trái tim và cuộc sống của mình sau này - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình có thể cho các anh ái ân cuồng nhiệt, cảm xúc mới mẻ, nhưng chỉ có vợ là cho nghĩa tình, cho ấm êm suốt đời. Nhân tình có thể bên các anh ngày nắng đẹp, nhưng chỉ có vợ là ở lại ngay cả khi mưa giông. Nhân tình thì vô số, còn vợ thì chỉ có một. Nhân tình mất rồi còn tìm được người khác, còn vợ mất rồi không bao giờ tìm lại được.

Bởi thế đàn ông ơi, đừng nói chuyện tình yêu không có lỗi, hay cảm xúc chẳng bao giờ sai khi đã là người chồng, người cha của một gia đình. Cũng đừng nói chuyện không thể sống nổi khi thiếu ai, phải có bằng được ai. Đàn ông bản lĩnh thì chữ tình phải nằm trong chữ nghĩa, không thể nhân danh chữ tình mà đánh mất chữ nghĩa. Đừng để đến khi đánh mất tất cả, hủy hoại gia đình của chính mình mới côi cút nhận ra vợ con thật sự đã không còn…