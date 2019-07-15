Nhiều người đàn ông ngoại tình có thể nói thế này: “Vợ tôi biết tôi ngoại tình trước khi có bằng chứng. Cô ấy nói đó là linh tính của một người vợ, chứ cũng không rõ vì sao”.

Nhưng đàn ông ngoại tình dù cao tay cỡ nào vẫn để lại dấu vết. Đây là dấu hiệu đàn ông ngoại tình vợ nên cẩn thận...

Ví dụ như một người đàn ông thường đi tập thể dục vào mỗi buổi sáng khoảng 30 phút. Nhưng khi bắt đầu ngoại tình, anh ta sẽ kéo dài thời gian đi tập lên gần 1 tiếng. Nếu vợ không để ý cột mốc thời gian hoạt động thường nhật của chồng ắt sẽ không thể phát hiện.

Linh tính của một người vợ dễ dàng nhận ra dấu hiệu của đàn ông ngoại tình. Khi bạn chung sống với chồng, bạn có thể biết rõ từng hoạt động, cách cư xử thường nhật dù là nhỏ nhất của anh ấy. Bạn biết chồng sẽ phản ứng thế nào trong từng tình huống cụ thể. Và nếu họ hành động, cư xử khác đi, dù là điều thật nhỏ, bạn chắc chắn cũng có thể nhận ra. Giải thích cho sự thay đổi này nếu không là ngoại tình thì sẽ là một vấn đề bạn chưa được biết.

Thói quen tình dục của anh ấy thay đổi lớn

“Khi ngoại tình, điều tôi muốn nhiều nhất là tình dục, nhưng không phải với vợ. Cô ấy đương nhiên không thể biết, vì chuyện chăn gối của chúng tôi vẫn rất bình thường”.

“Khi bắt đầu ngoại tình, tôi ngủ với vợ nhiều hơn. Cô ấy nói tôi mãnh liệt trên giường hơn, điều cô ấy chưa từng thấy”.

Thay đổi về thói quen trong chuyện chăn gối và vợ chồng chưa hề bàn bạc trước với nhau thì chính là dấu hiệu đàn ông ngoại tình nguy hiểm nhất. Hầu hết đàn ông ngoại tình đều thừa nhận rằng họ có ham muốn tình dục nhiều hơn, tìm thấy hứng thú tình dục hơn trước. Họ thấy bản thân mạnh mẽ, nam tính hơn như thể đều có thể đáp ứng mọi phụ nữ. Vì thế, cái tôi của họ cũng sẽ lớn hơn khi trước.

Thay đổi về thói quen trong chuyện chăn gối và vợ chồng chưa hề bàn bạc trước với nhau thì chính là dấu hiệu đàn ông ngoại tình nguy hiểm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Lịch công tác dày hơn, thường về muộn với lý do công việc

Ngày trước, anh ấy luôn cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà sớm cùng gia đình, gọi hỏi han vợ thường xuyên. Nhưng giờ anh ấy thường bỏ cơm nhà, công tác liên miên và thường xuyên tăng ca vì lý do công việc. Thậm chí, anh ấy còn thích ở một mình hơn là ở cạnh vợ con. Đây có phải là dấu hiệu chồng đang căng thẳng? Nếu có nghi vấn, bạn nên hỏi thăm đồng nghiệp của chồng xem liệu công việc gần đây có thật sự bận rộn? Nếu câu trả lời là không thì chắc chắn anh ấy đã có người khác bên ngoài.

Thay đổi thói quen gọi điện thoại

Bạn sẽ nhận thấy cách anh ấy sử dụng điện thoại có dấu hiệu bất thường. Ví dụ như anh ấy có cuộc gọi vào giờ giấc không bình thường, hay xem điện thoại, thay đổi mật khẩu. Nếu có những dấu hiệu này, bạn nên cẩn thận vì chồng có khả năng ngoại tình rất cao.

Bạn sẽ nhận thấy cách anh ấy sử dụng điện thoại có dấu hiệu bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Bí mật về mọi thứ

Linh tính của bạn có mách bảo rằng chồng đang có điều gì đó giấu bạn? Nếu có lúc bạn tình cờ thấy biểu hiện che giấu của anh ấy, bạn thật sự có lý do để nghi ngờ. Dấu hiệu đàn ông ngoại tình dễ thấy nhất là nhật ký điện thoại, tin nhắn đều trống không. Đây là dấu hiệu chàng đã xóa đi dấu vết rất cẩn thận để bạn không biết.