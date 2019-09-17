Đàn ông từng ngoại tình khi trở về gia đình đều không thể quên hoàn toàn nhân tình. Ngay cả khi chỉ là vui qua đường thì nhân tình cũng từng là người họ muốn có. Với đàn ông, chỉ cần là gắn bó về tình cảm, hay tình dục, dù là trong bao lâu họ cũng sẽ nhớ.

Đàn ông ngoại tình có một trái tim đã ít nhiều không dành trọn cho vợ. Thứ tình yêu đàn ông dành cho nhân tình dù là nhiều hay ít, chỉ vì tình dục hay thật lòng thì vẫn là có. Khi anh ta chọn gia đình, thì không có nghĩa là ngay lập tức trở về như xưa. Có những điều đàn ông từng ngoại tình không bao giờ có thể nói với vợ.

Nhưng đàn ông sẽ không bao giờ nói điều này với vợ. Khi đã chọn gia đình và quay về, điều họ muốn là có thể nhận được tha thứ từ vợ. Bản thân họ dù vẫn còn vương vấn nhân tình nhưng sẽ cố gắng bù đắp cho vợ con.

Nếu hỏi bao giờ thì đàn ông sẽ quên được nhân tình, thì khó mà trả lời được. Có người mất vài tháng, cũng có thể là vài năm. Dù sao thì đàn ông cũng không phải là máy móc, không thể bấm một nút “delete” là có thể quên hết tình cảm hay ham muốn dành cho một người phụ nữ lạ.

Và phụ nữ nên hiểu rằng trái tim đàn ông lúc này không thể như trước. Hãy cho đàn ông thời gian để “bình phục” sau một cơn ngoại tình. Khi bạn đã chọn tha thứ, hãy chắc rằng đó là điều bạn muốn, hãy hiểu rằng sẽ có những di chấn sau cơn phản bội của chồng. Nếu chấp nhận thì hãy tha thứ, và nếu tha thứ rồi thì hãy bao dung với trái tim của chồng.

Họ chưa thể yêu vợ nhiều như trước

Dẫu phũ phàng thì sự thật đúng là vậy, đàn ông ngoại tình đã không còn yêu vợ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi bị phản bội đều ôm nỗi đau rằng chồng đã không còn yêu mình như trước. Dẫu phũ phàng thì sự thật đúng là vậy, đàn ông khi ngoại tình đã không còn yêu vợ nhiều. Tình yêu của họ đã san bớt cho nhân tình, bởi thế dẫu có quay về cũng chẳng thể lại đầy như trước.

Đây cũng là điều phụ nữ có chồng ngoại tình nên hiểu trước khi quyết định tha thứ cho chồng. Bạn chắc chắn sẽ thất vọng khi nhận ra chồng không còn hiểu và yêu bạn như trước. Bạn cũng sẽ tổn thương khi rạn vỡ giữa vợ chồng chưa thể hàn gắn. Di chấn của ngoại tình cần nhiều thời gian để vợ chồng bao dung, thấu hiểu và cùng nhau làm lại.

Họ cần thời gian

Nhiều phụ nữ quá vội vàng trong việc tha thứ cho chồng ngoại tình, như việc vội vàng mong chồng sẽ trở lại như xưa. Nhưng đàn ông khi ấy cần vợ cho họ thời gian. Họ cần sắp xếp lại cuộc sống, tình cảm của chính mình. Họ cần vợ cho họ không gian để lấy lại cân bằng, học lại cách có trách nhiệm và yêu thương gia đình hơn.

Dẫu đàn ông ngoại tình có sai thế nào, dẫu bạn có tổn thương thế nào khi chấp nhận tha thứ cho chồng thì cũng hãy cho họ chút thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu đàn ông ngoại tình có sai thế nào, dẫu bạn có tổn thương thế nào khi chấp nhận tha thứ cho chồng thì cũng hãy cho họ chút thời gian. Kẻ tội đồ cũng cần thời gian để suy nghĩ về tội lỗi của mình. Đừng vội vàng, cũng đừng chì chiết về lỗi sai của họ. Nếu bạn đã cho họ cơ hội, hãy là một cơ hội mở để họ có can đảm bước vào, đừng là một cơ hội khiến họ chật vật khốn khổ với tội lỗi của chính mình.

Phụ nữ là người tổn thương nhất trong những cuộc ngoại tình của đàn ông. Nhưng tha thứ hay không là lựa chọn của bạn. Và lựa chọn nào cũng phải có đánh đổi, có trả giá, có kiên nhẫn và cố gắng. Nếu đã chọn tha thứ cho chồng, hãy kiên trì với chọn lựa của mình. Nếu đã bỏ qua lỗi sai của chồng, hãy cùng anh ấy làm lại từ đầu. Dù là lựa chọn nào, cũng đừng khiến mình phải hối hận. Đã bỏ thì bỏ cho dứt, đã giữ thì hãy giữ đến cùng, phụ nữ nhé!