6 cách sống của người phụ nữ ly hôn đắt giá trong mắt đàn ông

Nhiều người cho rằng đàn bà ly hôn thì xem như đời đã tàn. Nhưng một người phụ nữ từng ly hôn thu hút nhất là khi xem đời mình như bước sang một hành trình mới. Họ thấy bản thân mới hơn sau đổ vỡ, khi họ như “thay da đổi thịt” từ mất mát mà trông rực rỡ và mới mẻ hơn.

Phụ nữ sau ly hôn thường đẹp hơn, đó là điều dễ thấy. Nhưng đẹp hơn không phải chỉ để chứng tỏ mình ổn, để khiến người cũ phải ngoái nhìn. Phụ nữ bước qua đổ vỡ đẹp hơn, trước nhất là để mình vui.

Khi bạn không xem mình “cũ” đi sau ly hôn, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tươi mới để trải nghiệm. Bản thân bạn vẫn còn thật “mới” với những niềm vui, hạnh phúc, cả những cơ hội đang đợi bạn phía trước. Đó là cái “mới” khi bạn được làm những điều ngày trước chưa từng được làm, một mình nhưng đã thật khác.

Sau tháng năm chỉ biết sống vì gia đình, giờ phụ nữ làm đẹp là một thú vui rất riêng. Bạn đẹp để tự tin, để vui vẻ nhìn mình trong gương, để tin rằng mình vẫn là một đóa hoa rực rỡ. Vẻ đẹp khi ấy không còn là ở bề ngoài biết chăm chút hơn, mà là một tâm hồn đã biết quý trọng bản thân hơn.

Có tiền càng nhiều càng tốt

Tiền với đàn bà một đời chồng là điều cần thiết. Thậm chí, càng vững tài chính càng tốt. Tiền sẽ giúp phụ nữ sau ly hôn thấy an toàn và thoải mái hơn. Có tiền thì dù không có đàn ông, bạn vẫn có thể tìm được nhiều niềm vui khác. Có tài chính thì bạn chẳng sợ con bạn thiếu thốn cái gì, hay để ai có cơ hội tổn thương con bạn.

Có tài chính, phụ nữ ly hôn chẳng sợ con bạn thiếu thốn cái gì, hay để ai có cơ hội tổn thương con bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ly hôn, bận rộn kiếm tiền cũng là một cách tốt. Tìm kiếm đam mê trong công việc, niềm vui khi làm việc cũng khiến bạn thấy vui vẻ và sống ý nghĩa hơn.

Thoải mái nhưng không dễ dãi

Đàn bà ly hôn nên mở rộng nhiều mối quan hệ, cùng giới và khác giới. Có nhiều bạn bè, mối quan hệ sẽ giúp bạn thấy vui vẻ và không cô đơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có nhiều sự trợ giúp khi cần.

Dù vậy, với đàn ông, bạn đừng để họ nhầm lẫn rằng bạn dễ dãi, thay vì thoải mái. Với đàn ông, không hẳn là toàn bộ, nhưng sẽ có một số ít người xem thường đàn bà ly hôn, cho rằng đây là kiểu phụ nữ dễ dãi. Bởi thế, dù là vui vẻ thoải mái, bạn vẫn nên giữ cho mình những giới hạn riêng để đàn ông vừa nể trọng vừa trân quý.

Không để tâm những lời cay nghiệt

Người phụ nữ ly hôn hạnh phúc nhất là khi cô ấy chẳng bao giờ để ý đến lời cay nghiệt của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà ly hôn hạnh phúc nhất là khi cô ấy chẳng bao giờ để ý đến lời cay nghiệt của người khác. Lời người ta nói mình không quản được, nhưng cuộc đời của mình thì đừng để người khác gieo vào những điều tiêu cực. Điều phụ nữ sau ly hôn phải giữ gìn là tâm trạng ổn định sau tháng ngày đã vất vả nhiều. Năng lượng tích cực sẽ tạo nên một tâm hồn thu hút. Một tâm hồn thu hút sẽ tạo nên một dung mạo quyến rũ.

Làm việc hết mình, “chơi” cũng…hết mình!

Đừng ngại những cuộc đi chơi xa, hay hẹn hò, làm quen thêm bạn bè mới. Đây là cánh cửa để phụ nữ ly hôn tìm được nhiều niềm vui mới. Làm việc hết mình, chơi cũng hết mình, phụ nữ sẽ thấy mình tràn đầy sức sống, cũng thu hút hơn trong mắt đàn ông.