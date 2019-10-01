Phụ nữ làm gì để sau ly hôn không bị người khác ‘thương hại’?

Nếu bạn là phụ nữ ly hôn , hãy làm những điều này để không ai có thể thương hại hay xem thường bạn!

Một người phụ nữ ly hôn lúc nào cũng giữ trạng thái đau lòng, tổn thương, hay nhắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ không dứt… ắt sẽ khiến người khác thương hại. Dù rằng, đổ vỡ trong hôn nhân là một nỗi đau lớn với phụ nữ, nhưng đừng phơi bày bản thân yếu đuối. Bởi bạn sẽ không biết ai đủ cảm thông hiểu cho tổn thương của bạn, hay ai chỉ nhìn vào đó mà cười cợt, xem thường bạn.

Nếu bạn vẫn còn tình cảm với chồng cũ, hãy nghĩ về những điểm không tốt ở anh ta. Tình yêu của bạn có thể từng hoàn hảo dành cho anh ta, nhưng anh ta thì hoàn toàn không hoàn hảo. Những lúc nhớ về đoạn tình cảm cũ, hãy nghĩ rằng anh ta có khi thật tệ, thật không tốt và hoàn toàn không xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Và hãy luôn nói với mình rằng bạn xứng đáng với một người tốt hơn, vì thế giới ngoài kia sẽ có nhiều người như thế đợi chờ bạn.

Phụ nữ sau ly hôn chắc chắn sẽ có những lúc yếu lòng. Nhưng đã ly hôn, bạn đừng để sự yếu lòng này khiến mình trở thành kẻ lụy tình, đau khổ vì người cũ. Sự đau khổ đó không đáng, cũng sẽ khiến bạn trở nên yếu đuối trong mắt người khác.

Làm những việc trước đây bạn chưa từng làm

Nhiều phụ nữ khi kết hôn thường dành hết thời gian cho chồng, thậm chí thay đổi cả tính cách, sở thích để vừa lòng bạn đời. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ dần đánh mất chính mình lúc nào không hay. Nếu bạn từng là người vợ như thế thì giờ là lúc bạn nên làm những gì mình thích, những gì đã từng dở dang chưa thể làm được.

Bạn có thể đi du lịch một mình, chụp những bộ ảnh áo tắm mà ngày trước chồng chưa từng cho phép. Thậm chí, bạn có thể thay đổi cách ăn mặc “cổ hủ”, thử những bộ quần áo nhiều màu sắc quyến rũ… Hãy làm bất cứ việc gì mà khi có chồng bạn muốn nhưng không thể làm. Đó sẽ là cách giúp bạn vui vẻ, thấy mình tự do và tràn đầy năng lượng hơn sau ly hôn.

Trở nên bận rộn

Phụ nữ ly hôn hãy trở nên bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ở lì trong nhà với cảm xúc tiêu cực sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân. Hãy bước ra ngoài, cuộc sống vẫn đang bận rộn bên ngoài cánh cửa nhà bạn. Thời gian của bạn lúc này là quý giá nhất, vì bạn sẽ dành hết thời gian cho chính mình. Bạn có thể lao vào công việc bạn thích, bận rộn làm việc hay hẹn hò với bạn bè. Bận rộn sẽ khiến bạn không nghĩ đến những chuyện tiêu cực, cũng là cách khiến cuộc sống phong phú hơn.

Tạo mối quan hệ mới có chọn lọc

Khi có chồng, bạn chỉ nghĩ cho chồng và gia đình chồng. Bạn không còn biết đến ai khác, mọi mối quan hệ đều bị hạn chế. Nhưng khi đã ly hôn, bạn lại có cơ hội gặp nhiều người, tạo nhiều mối quan hệ mới. Đây có thể là những người bạn mới nhiệt thành, hay những chàng trai chân thành quý trọng bạn. Nhân duyên chính là một con đường dài nhiều cơ hội mà bạn không thể biết trước. Bởi thế, đừng ngần ngại tiến về trước, sẽ có nhiều người đang đợi bạn.

Nhưng hãy chọn lọc người xem trọng bạn. Người ta có thể nói đàn bà ly hôn dễ dãi và bạn thì phải cứng rắn chứng minh điều ngược lại. Vì bạn có giá trị riêng của mình, và ly hôn chỉ là một cú ngã không thể tránh.

Tăng giá trị của bản thân

Những năm tháng làm vợ, làm mẹ, làm dâu, có thể bạn đã từng không thể định giá trị của mình? Bạn luôn bị đánh giá bởi người khác, luôn sống vì người khác? Nếu thế, thì giờ là lúc bạn nâng cao giá trị của mình. Khi không ngừng làm đẹp, trau dồi kiến thức, làm phong phú cuộc sống, bạn sẽ lại tỏa sáng.

Phụ nữ ly hôn, không cần sống tốt hơn ai, chỉ cần sống tốt hơn người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ly hôn, không cần sống tốt hơn ai, chỉ cần sống tốt hơn người cũ. Không hẳn là anh ta sẽ tiếc nuối, nhưng hãy chứng minh rằng bạn sẽ sống tốt và giá trị hơn anh ta. Hơn hết, một người đàn bà một đời chồng có giá trị riêng, không ngừng trở nên tốt đẹp chắc chắn không ai có thể xem thường. Không chỉ vậy, khi bạn giá trị hơn, hoàn hảo hơn thì ắt sẽ có người vì thế mà quý trọng bạn hơn.