Đàn bà ly hôn như đóa hoa kiêu hãnh, đẹp nhưng gai góc

Phụ nữ yêu 16/09/2019 05:21

Có đàn ông từng nói, họ không nghiện ngắm phụ nữ ly hôn như những cô nàng đôi mươi tươi trẻ, mà là nghiện chiếm hữu. Vì đàn bà khi ấy đẹp, tình và gai góc rất riêng...

Điểm chung ở nhiều người phụ nữ ly hôn là họ luôn đẹp hơn. Đó không hẳn chỉ là những bộ trang phục mới, một màu son mới, một kiểu tóc mới mà họ muốn điểm tô cho chính mình sau khi ly hôn. Ở ngưỡng tuổi đi qua đổ vỡ, thấu đời hiểu người, phụ nữ từng ly hôn giá trị theo một cách rất riêng. Cứ như một loài cây từng xơ xác vì gió mưa, chịu trụi tàn để thay lá, rồi bỗng một ngày sum suê tươi tốt. Đó là nét đẹp của sự hồi sinh, của bản lĩnh can trường, của tháng năm biến những nỗi đau thành nghị lực.

Tôi từng nghe nhiều người đàn bà một đời chồng nói rằng: “Em thấy mình đẹp hơn, hạnh phúc, và mạnh mẽ hơn”. Đằng sau những câu nói đó của họ không chỉ là dáng vẻ của phụ nữ từng qua đổ vỡ biết chăm chút, yêu quý bản thân, mà còn là ánh mắt nụ cười tự tin và tràn đầy sức sống. Họ đẹp từ trong trái tim từng đổ vỡ, từ trong mớ ký ức buồn đau, từ trong những tháng ngày đứng lên và bước tiếp. Họ đẹp vì họ muốn mình đẹp, họ muốn mình hạnh phúc, họ biết mình xứng đáng với những điều tốt hơn.

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Điểm chung ở nhiều người phụ nữ ly hôn là họ luôn đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dang dở từng tổn thương nhưng không còn tự ti, từng tuyệt vọng nhưng không thôi hy vọng, từng khổ tâm nhưng vẫn đầy sức sống. Vì chẳng dễ dàng được như thế, nên đàn bà nào từng bước qua đổ vỡ đều có quyền kiêu hãnh. Họ tự hào vì chính mình mạnh mẽ, họ kiêu hãnh với những vết thương dần lành lặn của mình.

Chắc cũng bởi thế mà đàn ông thường say mê phụ nữ từng ly hôn. Có người vì một ánh nhìn của họ mà khó dứt, có người lại vì tấm lòng thấu tình đạt lý của họ mà say mê. Có đàn ông từng nói, họ không nghiện ngắm đàn bà ly hôn như những cô nàng đôi mươi tươi trẻ, mà là nghiện chiếm hữu. Bởi đàn bà khi ấy đẹp, mà cũng tình lắm.

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Phụ nữ ly hôn, đẹp mà cũng tình lắm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phải nhắc một điều rằng, đàn bà ly hôn đẹp thì khó cưỡng thế mà gai góc lắm! Bởi họ chẳng còn đặt nhiều tưởng tin vào đàn ông, hay đôi mắt họ nhìn đàn ông cũng đã thôi ngây ngô chân thành. Đàn bà ly hôn rồi chẳng ai khờ khạo nữa, chẳng ai mơ mộng và dễ tin người nữa. Họ thực tế đến nghiệt ngã, khó tin người đến đa nghi, họ không chê đàn ông ai cũng xấu, nhưng khó tính như chẳng cần gã nào đến bên.

Không ít phụ nữ từng ly hôn chỉ còn đủ niềm tin để đặt vào chính mình, tiền và con cái. Họ không cho đàn ông một vị thế cao trong đời họ. Không phải là xem thường, mà khi không kỳ vọng nhiều sẽ không thất vọng nhiều. Dù có thế nào, vết tích tổn thương bao năm vẫn khó lành. Đàn bà khi ấy thà bước lùi vài bước để giữ mình an yên, vẫn hơn thu hết sức tiến một bước về một người đàn ông chẳng biết ngày mai thế nào.

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Phụ nữ ly hôn đẹp khó cưỡng mà cũng gai góc lắm! - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng có những người đàn bà từng đổ vỡ vẫn đủ sức để yêu và tin tưởng lần nữa. Bản lĩnh của một người đàn ông dám lấy họ làm vợ, chân thành của một đấng mày râu trân trọng dù họ từng một lần đò, có thể thu phục trái tim quá nhiều tổn thương của họ. Những người đàn bà ấy, một khi làm vợ lần nữa, ắt sẽ là món quà quý giá với đàn ông.

Bởi thế mới nói dẫu mang tiếng “cũ” hay “dở dang” thì phụ nữ ly hôn vẫn đẹp lắm. Đẹp một cách riêng, tình một cách riêng, gai góc cũng rất riêng nhưng khiến đàn ông một lần say cả đời không thể tỉnh!

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