Với đàn bà ly hôn, có 4 điểm nhạy cảm nhất họ luôn bảo vệ rất kỹ, không muốn ai chạm vào. Nếu ai có ý xấu với những điều này, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên.

Cha mẹ Với đàn bà ly hôn, người họ thấy có lỗi nhất chính là cha mẹ ruột. Bởi họ hiểu cha mẹ gả mình đi chỉ để mong mình hạnh phúc. Đến lúc họ không thể hạnh phúc, dang dở hôn nhân thì cha mẹ còn đau buồn hơn họ rất nhiều. Không chỉ vậy, cha mẹ cũng sẽ chịu nhiều tai tiếng từ người khác vì bốn chữ “đàn bà ly hôn” của họ. Dù rằng họ chủ động ly hôn, hay kết thúc hôn nhân trong êm đềm, thì cũng không dễ dàng với lời lẽ của người khác. Với đàn bà ly hôn, cha mẹ là ranh giới họ không để ai đụng chạm - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, cha mẹ thường là nơi trở về an toàn của nhiều người phụ nữ một đời chồng. Ở đó, họ được chở che, cảm thông và yêu thương như thuở còn nhỏ. Bởi thế, với phụ nữ một đời chồng, cha mẹ chính là người họ vừa thấy có lỗi, biết ơn, vừa trân trọng nhất. Họ sẽ không chấp nhận bất kì ai hay chuyện gì động chạm đến cha mẹ của mình.

Con cái Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con, phụ nữ ly hôn có con là niềm hạnh phúc duy nhất. Nhiều người phụ nữ một khi ly hôn chồng sẽ xem con là mạng sống của mình. Họ nhất quyết giành lấy quyền nuôi con, bảo vệ con đến cùng. Bởi với phụ nữ, họ thường hy sinh rất nhiều vì gia đình, sống vì chồng một, sống vì con mười. Đến khi bị chồng tổn thương, hoặc không thể sống cùng chồng nữa, họ sẽ đem hết hy vọng và niềm tin đặt ở con. Con lúc ấy là mối ruột thịt duy nhất họ không thể từ bỏ trong đời. Nhiều phụ nữ sau ly hôn chỉ sống vì con mà không muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Vì họ không muốn tổn thương con khi còn bé, cũng muốn một lòng ở bên con, đợi con trưởng thành. Với họ lúc đó, điều gì cũng có thể mất, chuyện gì cũng có thể cố, chỉ cần có thể giữ con bên mình an toàn nhất.

Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con, đàn bà ly hôn có con là niềm hạnh phúc duy nhất - Ảnh minh họa: Internet Tự trọng và nhân phẩm Đàn bà ly hôn ít nhiều từng chịu tổn thương. Nếu không bị phản bội, tổn thương lòng tự trọng, thì việc thất bại trong hôn nhân cũng khiến họ thấy mất mát nhiều. Có thể vực dậy từ đau đớn, lấy lại niềm tin và kiêu hãnh của mình, trái tim của phụ nữ từng ly hôn càng tổn thương lại càng hoàn mỹ. Bởi thế, khi đã can đảm bước qua ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới, phụ nữ một đời chồng sẽ quý trọng bản thân hơn bao giờ hết. Họ không dễ dàng để ai xem thường tự trọng và nhân phẩm của bản thân. Càng bị người khác nói họ dễ dãi, không còn gì giá trị, họ càng chứng minh bản thân không dễ khuất phục, ngày một giá trị và quyến rũ hơn bao giờ hết. Những vết thương cũ Phụ nữ ly hôn luôn có những vết thương không muốn để ai thấy. Với họ đây là ranh giới với người khác, không để ai chạm vào. Họ cho rằng đó là chuyện đã qua, không cần phải nhắc lại. Những gì không vui, họ cũng không muốn để ai thấy. Đối với nhiều phụ nữ, đây có thể là chút kiêu hãnh họ muốn giữ cho bản thân, không muốn để ai xem thường hay thương hại. Đàn bà ly hôn càng kiên cường sẽ càng có nhiều lớp bọc, để bảo vệ chính họ và những người họ yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, thay vì hỏi họ về chuyện cũ, những vết thương lòng khó lành, hãy nói với họ về hiện tại và tương lai. Thay vì lấy quá khứ để đả kích họ, hãy trân trọng họ của hôm nay và sau này. Đàn bà ly hôn càng kiên cường sẽ càng có nhiều lớp bọc, để bảo vệ chính họ và những người họ yêu thương. Bởi thế, nếu bạn muốn đến gần họ hơn, hãy kiên trì đợi họ cởi bỏ từng lớp bọc để bạn thấy. Bên trong mỗi người phụ nữ từng tổn thương ấy, đều là một thế giới đáng để bạn ngắm nhìn và trân trọng.

Phụ nữ ly hôn nhắn gửi đến đàn bà: Những điều tôi đã học được từ cuộc hôn đổ vỡ Bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ ly hôn như tôi chỉ muốn nhắn gửi vài điều đến đàn bà. Dù bạn đang hạnh phúc hay bất hạnh, tôi nghĩ bạn cũng nên một lần biết qua để không phải hối hận trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-dieu-quy-gia-dan-ba-ly-hon-song-chet-cung-khong-de-ai-cham-vao-333098.html