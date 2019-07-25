Tâm sự của đàn bà ly hôn: Không sợ thiếu đàn ông, chỉ sợ thiếu tiền và con

Đàn bà ly hôn có thể sống để đạt tới cảm giác chỉ cần tiền và con mà vẫn hạnh phúc thì chính là ung dung và bản lĩnh nhất. Không sợ cô đơn, không sợ bị bỏ rơi, không sợ khổ đau vì đàn ông, chỉ sống để kiếm tiền và nuôi con, còn lại đều không còn quan trọng nữa.

Trước khi trở thành đàn bà ly hôn, điều tôi sợ nhất chính là sự cô đơn. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ không thể sống được nếu thiếu chồng. Những năm tháng lấy chồng, tôi như đặt trọn hết niềm tin vào người đàn ông bên cạnh. Tôi xem anh ấy là kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Anh ấy đi đâu, tôi đi đó, anh ấy vui tôi cũng cười, anh ấy vất vả tôi cũng khổ tâm. Tôi muốn gắn đời mình thật khớp với chồng, cùng anh ấy đi hết những tháng năm sau này. Bởi thế, điều tôi không ngờ nhất chính là có lúc người tôi từng xem là ruột thịt ấy lại phản bội tôi. Một cách tàn nhẫn và kiên định nhất, anh ấy muốn vứt bỏ tôi ra khỏi đời mình. Tôi luôn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì, đã cho anh ấy thiếu điều gì? Phải rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng không phải tôi sai, cũng không phải tôi thiếu sót, mà là vì lòng người đàn ông ấy đã đến lúc đổi thay. Như đúng vào giây phút ấy, người đàn ông tôi từng tin tưởng đã biến thành một người khác.

Trước khi trở thành đàn bà ly hôn, điều tôi sợ nhất chính là sợ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Tôi gặp khó khăn trong việc giành quyền nuôi con. Tôi không kiếm tiền nhiều được như chồng, cũng không có bằng chứng cụ thể việc chồng ngoại tình. Nhưng tôi rất kiên quyết, khăng khăng không từ bỏ. Chồng tôi khi đó nghe lời nhân tình, chấp nhận giao quyền nuôi con cho tôi. Nhưng anh ta luôn hăm he, nếu tôi không cho con điều kiện sống tốt thì bất cứ lúc nào cũng sẽ giành lại quyền nuôi con. Tháng ngày sau đó thật sự là quãng thời gian khủng hoảng nhất trong đời tôi. Tôi vùi mình vào công việc để kiếm tiền và luôn nơm nớp lo sợ sẽ không có khả năng nuôi con. Thậm chí, cơn ác mộng tôi không có tiền và để mất con từng ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Lúc ấy những khi thấy con tủi thân vì mẹ luôn bận rộn, tôi đã nói với con rằng: “Mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con đều là vì không muốn mất con”. Thằng bé dù không hiểu, vẫn ôm lấy tôi, bàn tay nhỏ xoa xoa lưng tôi như động viên, ủi an.

Đàn bà ly hôn không sợ cô đơn, không sợ bị bỏ rơi, không sợ khổ đau vì đàn ông, chỉ sống để kiếm tiền và nuôi con thành tài thành nhân - Ảnh minh họa: Internet Tôi cố gắng suốt 5 năm thì cũng đủ cho mẹ con tôi cuộc sống không thiếu thốn. Còn chồng tôi sau khi ly hôn thì thất bại trong làm ăn, lâm vào cảnh túng thiếu, nhân tình cũng bỏ rơi anh ta. Giờ anh ta không còn có thể cao giọng chê tôi nghèo mà đòi cướp con khỏi tôi. Thay vào đó, anh ta quay về hối hận, van xin tôi nối lại tình xưa. Tôi đương nhiên không bao giờ đồng ý, những gì đã vứt đi, cớ gì phải nhặt lại? Đàn bà ly hôn như tôi bây giờ sống rất tự do, chẳng phải hầu hạ hay phụ thuộc vào ai. Nhiều lúc tôi nghĩ, một người phụ nữ có thể sống để đạt tới cảm giác chỉ cần tiền và con mà vẫn hạnh phúc thì chính là ung dung và bản lĩnh nhất. Không sợ cô đơn, không sợ bị bỏ rơi, không sợ khổ đau vì đàn ông, chỉ sống để kiếm tiền và nuôi con thành tài thành nhân thì chính là cảm giác thăng hoa nhất của một người phụ nữ mạnh mẽ. Tiền và con mới là thứ đáng để giữ hơn là bất kì người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, tôi thường nhắc với những người phụ nữ khác rằng, làm gì thì làm, đừng bao giờ trở thành người phụ nữ không có tiền và không có khả năng tự nuôi con. Bởi đàn ông có khi bạc bẽo lắm, đàn bà chúng ta chẳng lường hết được. Tiền và con mới là thứ đáng để giữ hơn là bất kì người đàn ông nào. Tới một lúc đàn ông bỗng biến mất, thì có tiền và con bạn vẫn có thể ung dung mà sống hạnh phúc nhất.

Đàn bà ly hôn: Sống như đóa hoa không vì ai nở rộ, cũng chẳng vì ai lụi tàn Có những người đàn bà ly hôn chẳng cần “tốn” đàn ông để nhận ra sức hút của mình. Nếu được hỏi họ cần gì nhất, trọng điều gì nhất và muốn điều gì nhất thì câu trả lời không bao giờ là đàn ông. Đàn bà ly hôn cần tiền và con nhất, trọng bản thân nhất và muốn hạnh phúc cùng tự do nhất.

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