Vì sao đàn bà ly hôn lại ngại yêu?

Phụ nữ yêu 24/05/2019 05:18

Phụ nữ từng qua đổ vỡ hôn nhân thường ngại yêu. Không hẳn vì với họ đàn ông đều tệ bạc, hay họ sống tiêu cực, mà là vì những lý do khác…

Họ mất lòng tin vào tình yêu và hôn nhân

Tất cả phụ nữ ly hôn đều từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Họ cùng đối phương đều có những hy vọng, kế hoạch về một cuộc sống tốt đẹp cùng nhau. Cho đến khi hôn nhân đổ vỡ, những gì đẹp đẽ nhất ban đầu từng dự định sẵn đều tan vỡ.

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Cho đến khi hôn nhân đổ vỡ, những gì đẹp đẽ nhất ban đầu từng dự định sẵn đều tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Để có thể gặp nhau, yêu nhau rồi thành vợ chồng vốn đã tốn không ít công sức, tình cảm. Cuối cùng, bế tắc tới mức phải chia tay, khiến hôn nhân đổ vỡ. Hóa ra nghĩ là khó khăn để đến với nhau thế, rốt cuộc cũng có thể lại trở thành người xa lạ. Dù là vì lý do gì, chia tay cũng đã là cú sốc lớn với phụ nữ. Mọi niềm tin, hy vọng về tình yêu, hôn nhân của phụ nữ đều đổ nát.

Bởi thế, với một người đàn ông xa lạ khác, dẫu có nảy sinh tình cảm, phụ nữ từng ly hôn đều không còn nhiều niềm tin và hy vọng nữa. Họ nhìn vào tình yêu không còn bằng ánh mắt tưởng tin nữa. Họ sẽ nghĩ nhiều hơn về một tình yêu, thực tế có, tiêu cực có, ích kỷ cho mình cũng không thiếu. Khi đã trải qua đổ vỡ, chẳng ai còn đủ bình yên và ngây thơ như ban đầu.

Họ không còn tự tin vào chính mình

Ly hôn không chỉ là nỗi đau, đó còn là một thất bại lớn trong tình yêu và hôn nhân của phụ nữ.

Có nhiều người không còn muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Họ lấy cái cớ bận rộn để mải mê với công việc qua thời gian. Họ rảnh rỗi quen biết nhiều người mới hơn nhưng chỉ để tìm niềm vui qua ngày, để bớt cô đơn, để quên đi những chuyện cũ. Và nếu người khác biết họ vẫn còn buồn về những gì đã qua, họ sẽ chỉ nói cho có: “Đàn ông tốt đâu có thiếu”.

Vì sao đàn bà ly hôn lại ngại yêu? - Ảnh 2
Ly hôn không chỉ là nỗi đau, đó còn là một thất bại lớn trong tình yêu và hôn nhân của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đúng thật, đàn ông tốt xung quanh những người phụ nữ ly hôn không ít. Nhưng đàn ông tốt có thể chấp nhận một người phụ nữ từng đổ vỡ lại không nhiều. Huống hồ, phụ nữ dở dang luôn thấy mình không đủ tốt để có quyền chọn một người đàn ông tốt cho riêng mình. Hay nếu có thể đến với nhau, cả hai liệu có đủ sức vượt qua những khó khăn, dị nghị, va vấp để ở lại bên nhau cả đời?

Cuộc sống cứ quẩn quanh những khúc mắc, mâu thuẫn như thế mà khiến đàn bà ly hôn tự tách mình khỏi hạnh phúc.

Bởi thế, phụ nữ ly hôn thường không muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Họ có thể yêu, là tình nhân, đắm say da diết, nhưng tuyệt nhiên không muốn ràng buộc vợ chồng. Nhưng nếu may mắn, họ tìm được một người đàn ông đủ chân thành, tử tế, can đảm và nhẫn nhịn, bằng lòng thuyết phục trái tim nhiều sợ hãi và đa nghi của họ thì họ sẽ lại muốn làm vợ một lần nữa. Chỉ là, may mắn không phân phát hết cho những người đàn bà từng đổ vỡ.

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 Phụ nữ ly hôn thường không muốn bước vào hôn nhân lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dù thế nào, phụ nữ ly hôn đều có cách yêu và sống tự do như họ muốn. Đã thôi khổ đau, qua rồi  bất hạnh, dù là yêu không cưới, hay là yêu rồi lại thành vợ chồng, chắc hẳn đó cũng đều là lựa chọn họ đã tốn không ít kiên trì và công sức để có được. Bởi đàn bà đã bước qua đổ vỡ đều xứng đáng hạnh phúc, dù là với chọn lựa nào…

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Đâu có ai chắc chắn rằng nếu con là người vợ tốt thì con sẽ được đối đãi chân thành. Đâu có ai đảm bảo rằng chỉ cần con không sai phạm, con sẽ hạnh phúc. Ly hôn chưa bao giờ là tội lỗi, là đáng chê trách, cũng như buông tay chưa bao giờ là chuyện đáng xấu hổ.

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