Vì sao đàn bà ly hôn lại ngại yêu?

Có nhiều người không còn muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Họ lấy cái cớ bận rộn để mải mê với công việc qua thời gian. Họ rảnh rỗi quen biết nhiều người mới hơn nhưng chỉ để tìm niềm vui qua ngày, để bớt cô đơn, để quên đi những chuyện cũ. Và nếu người khác biết họ vẫn còn buồn về những gì đã qua, họ sẽ chỉ nói cho có: “Đàn ông tốt đâu có thiếu”.

Ly hôn không chỉ là nỗi đau, đó còn là một thất bại lớn trong tình yêu và hôn nhân của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đúng thật, đàn ông tốt xung quanh những người phụ nữ ly hôn không ít. Nhưng đàn ông tốt có thể chấp nhận một người phụ nữ từng đổ vỡ lại không nhiều. Huống hồ, phụ nữ dở dang luôn thấy mình không đủ tốt để có quyền chọn một người đàn ông tốt cho riêng mình. Hay nếu có thể đến với nhau, cả hai liệu có đủ sức vượt qua những khó khăn, dị nghị, va vấp để ở lại bên nhau cả đời?

Cuộc sống cứ quẩn quanh những khúc mắc, mâu thuẫn như thế mà khiến đàn bà ly hôn tự tách mình khỏi hạnh phúc.

Bởi thế, phụ nữ ly hôn thường không muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Họ có thể yêu, là tình nhân, đắm say da diết, nhưng tuyệt nhiên không muốn ràng buộc vợ chồng. Nhưng nếu may mắn, họ tìm được một người đàn ông đủ chân thành, tử tế, can đảm và nhẫn nhịn, bằng lòng thuyết phục trái tim nhiều sợ hãi và đa nghi của họ thì họ sẽ lại muốn làm vợ một lần nữa. Chỉ là, may mắn không phân phát hết cho những người đàn bà từng đổ vỡ.

Phụ nữ ly hôn thường không muốn bước vào hôn nhân lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dù thế nào, phụ nữ ly hôn đều có cách yêu và sống tự do như họ muốn. Đã thôi khổ đau, qua rồi bất hạnh, dù là yêu không cưới, hay là yêu rồi lại thành vợ chồng, chắc hẳn đó cũng đều là lựa chọn họ đã tốn không ít kiên trì và công sức để có được. Bởi đàn bà đã bước qua đổ vỡ đều xứng đáng hạnh phúc, dù là với chọn lựa nào…