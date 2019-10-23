Thường thì những lúc phụ nữ nhễ nhại mồ hôi đàn ông ít khi được thấy. Nhưng nhiều người đàn ông thừa nhận rằng những khoảnh khắc đó thật khiến họ ngẩn ngơ phút chốc. Như một nét đẹp tràn đầy năng lượng, cho đàn ông cảm xúc tích cực khi họ vận động, hay làm việc nhà.

Với đàn ông, đây có thể là những khoảnh khắc phụ nữ quyến rũ nhất, khiến họ bần thần hồi lâu...

Đặc biệt là phụ nữ vào bếp, nhễ nhại mồ hôi chuẩn bị cho người đàn ông của mình một bữa ăn ngon lành. Đàn ông dù không nói nhưng vẫn luôn nhớ khoảnh khắc nhìn thấy vợ lúc đó.

Với đàn ông, đây có thể là những khoảnh khắc phụ nữ quyến rũ nhất, khiến họ bần thần hồi lâu... - Ảnh minh họa: Internet

Khi cô ấy hài hước

Thường thì người chủ động tạo niềm vui, hài hước là đàn ông. Và khi phụ nữ làm điều đó, sẽ rất đặc biệt trong mắt đàn ông.

Khi ở cạnh một người phụ nữ thu hút với sự vui vẻ, hoạt bát, đàn ông như được truyền năng lượng tích cực. Bởi dẫu sao, đàn ông cũng có những lúc mệt mỏi và buồn phiền trong cuộc sống.

Đeo kính

Nhiều đàn ông luôn có cảm mến đặc biệt với phụ nữ đeo kính. Thậm chí, họ còn thấy sự tự tin đầy quyến rũ ở những cô nàng kính cận. Phụ nữ đeo kính cũng thường có cá tính rất riêng, hoàn toàn nổi bật trong mắt đàn ông.

Tóc rối

Đàn ông yêu thích mái tóc tự nhiên của phụ nữ, và cho rằng đó là nét đẹp hấp dẫn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những gợn tóc xoăn nhẹ nhàng, hay những lọn tóc rũ vô thức luôn là thứ đàn ông yêu thích ngắm nhìn ở phụ nữ. Họ thích những làn tóc rối tự nhiên, không gò bó hay quá phô trương ở phụ nữ.

Đàn ông yêu thích mái tóc tự nhiên của phụ nữ, và cho rằng đó là nét đẹp hấp dẫn nhất. Phụ nữ khi xuất hiện trước đàn ông với vẻ ngoài tự nhiên nhưng cũng gọn gàng luôn để lại ấn tượng khó quên trong đàn ông.

Làn da rám nắng

Phụ nữ sở hữu làn da trắng hồng cho đàn ông cảm giác xao xuyến bởi sự thanh thoát nhẹ nhàng. Và phụ nữ có làn da rám nắng lại để lại sức hút quyến rũ gợi cảm khiến đàn ông cứ luyến lưu. Bởi đó là nét hấp dẫn vừa cá tính, khỏe khắn và rất riêng biệt.

Trang điểm tự nhiên

Phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông khi trang điểm tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của đàn ông là mỗi người phụ nữ luôn có một nét duyên trên khuôn mặt và chỉ cần làm nổi bật nét đẹp ấy. Phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, biết nhấn điểm mạnh của mình trên khuôn mặt thì đã đủ hạ gục trái tim của đàn ông.

Thực tế, đàn ông dễ bị một khuôn mặt đầy phấn son thu hút ánh nhìn. Nhưng họ lại nhìn không chán một gương mặt tự nhiên duyên dáng.

Có chút mỡ bụng

Không ít đàn ông thừa nhận rằng họ thích phụ nữ có chút mỡ bụng, thay vì những cô nàng mảnh khảnh quá mức. Họ đều cho rằng phụ nữ có chút mỡ bụng sẽ thu hút và hấp dẫn hơn, cho họ cảm giác mềm mại, và thoải mái khi ở cạnh bên.

Nhiều người cho rằng, đàn bà đẹp thì mới thu hút được đàn ông. Tuy nhiên, một người phụ nữ đẹp chỉ đơn giản là người luôn là chính mình trong mắt đàn ông. Tự nhiên, tự tin và tự hạnh phúc sẽ khiến phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt bất kì ai. Bởi định nghĩa cái đẹp là nằm ở đàn ông. Và đôi khi, chỉ một khoảnh khắc vô thức của bạn cũng đã in sâu vào tâm trí của đàn ông. Nhẹ nhàng, tự nhiên và bạn hoàn toàn không ngờ tới…