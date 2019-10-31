20 sự thật dù tàn khốc nhưng sẽ giúp phụ nữ bớt khổ tâm

1. Hãy hiểu rằng dù bạn tốt đẹp và hiểu chuyện thế nào thì vẫn có người không thích bạn. Bạn không thể làm hài lòng cả thế gian, và cũng không cần phải làm thế. Vì bạn thật sự không thể biết đằng sau bộ mặt vui vẻ của một người có nhường nào không hài lòng về bạn.

3. Bạn không thể biết trước điều gì có thể xảy đến với mình. Có thể bạn sẽ thất bại trong công việc, bị tình yêu hay bạn bè phản bội… Nhưng đó chính là cách con người đang sống, ai ai ngoài kia đều có thể từng như bạn. Và bước tiếp hay không, đó là sự lựa chọn của bạn.

2. Hãy thử lắng nghe cách một người nói về một ai đó với bạn, vì đó sẽ là cách họ nói về bạn trước mặt một người khác. Và đừng bất ngờ nếu đó là những gì bạn chưa từng nghĩ tới.

Phụ nữ khôn không bao giờ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người - Ảnh minh họa: Internet

4. Hãy luôn khắc ghi trong lòng một chữ “tự”. Tự lo, tự thương, tự lập và bạn mới có thể có tự do.

5. Một người đàn bà khôn có thể yêu đậm sâu, sống hết mình vì tình yêu, nhưng không bao giờ quên yêu bản thân. Dù là trong tình yêu thì cuộc sống cũng không dễ dàng với bạn, vì thế phải biết cách bảo vệ mình.

6. Đừng sợ khi bạn đang phải trải qua những giây phút tồi tệ nhất trong đời. Vì đó sẽ là cái giá bạn phải trả để đổi lấy những phút giây hạnh phúc nhất sau này.

7. Phụ nữ tiết kiệm gì cũng được, đừng tiếc tiền mua mỹ phẩn tốt cho da. Chi tiền cho sắc đẹp luôn là khoản đầu tư có lợi nhuận với phụ nữ.

8. Đàn ông đã nói chia tay thì đừng bao giờ níu kéo. Người đã phản bội bạn thì cũng đừng tha thứ. Kẻ vô tình một lần, tổn thương bạn sâu sắc một lần là đã quá đủ.

Kiêu hãnh tạo nên đàn bà quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

9. Cuộc sống này không dài để bạn cứ nặng lòng vì một người không chân thành với bạn, cũng đừng phung phí tình cảm với một người không còn muốn bên bạn. Bạn sống thế nào cũng được, nhưng nhất định phải luôn hỏi bản thân đã hạnh phúc chưa?

10. Kiêu hãnh tạo nên đàn bà quyến rũ. Tình yêu có thể không còn nhưng tự trọng thì không thể mất.

11. Thời gian của cha mẹ dần cạn đi theo từng năm bạn lớn lên. Hãy nói chuyện nhiều với họ, hãy để họ thấy tình yêu thương của bạn.

12. Là phụ nữ thì đừng lười biếng. Những gì sung sướng bạn thấy ở người phụ nữ khác đều là vì đã nỗ lực để có được. Phụ nữ không cố gắng mỗi ngày thì cũng đừng mong cuộc sống dễ dàng hơn.

13. Đừng quá tốt với người ngoài, lại phô bày toàn những gì không tốt với người thân, gia đình. Đừng vì yêu một người mà khiến cha mẹ buồn. Đừng xem gia đình là nơi bạn có thể trút hết buồn phiền vì xã hội. Bạn chỉ có một ngôi nhà để trở về, vì ở nơi đó có những người yêu bạn vô điều kiện.

14. Trái tim của bạn là do cha mẹ nuôi dưỡng, hơi thở của bạn là do cha mẹ cho. Đừng hành hạ trái tim và thể xác của mình chỉ vì một người dưng lạ.

15. Cuộc sống này đôi khi khó khăn tới mức dù bạn đang khổ đau bạn vẫn phải mỉm cười, hay dù bạn bị thương vẫn phải đứng thật vững. Có buồn đau cũng đừng bỏ ăn uống, có thất tình cũng đừng đày đọa bản thân. Vì trưởng thành chính là như thế.

Bình thản, ung dung mà tỉnh táo là cách sống của người phụ nữ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

16. Đừng thấy những gì đẹp đẽ, lấp lánh cũng lao vào. Bởi điều gì càng rực rỡ càng khó nhìn thấu, cũng như lòng người, cũng như cuộc sống này. Chân tình không nằm ở đó, nó nằm ở sâu bên trong những điều giản dị nhất.

17. Bình thản, ung dung mà tỉnh táo là cách sống của người đàn bà thông minh.

18. Ngoại trừ gia đình thì điều gì trên thế gian này cũng có thể là phép thử. Tình bạn, tình yêu hay hôn nhân cũng không là ngoại lệ. Bởi thế, nếu nó khiến bạn đau lòng, thì cũng đừng tuyệt vọng.

19. Đàn ông nói yêu bạn hôm nay thì cũng đừng nghĩ câu nói đó sẽ đúng với ngày mai. Phụ nữ khôn ngoan có thể vì câu nói yêu của đàn ông mà cảm động, nhưng sẽ không khắc cốt ghi tâm thật lâu.

20. Phụ nữ khôn ngoan hơn vì những điều tàn khốc, để trở nên thực tế mà không thực dụng, kiên cường mà không mưu tính. Suy cho cùng, đó cũng là một cách để phụ nữ không khổ đau nhiều.