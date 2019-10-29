5 thứ phụ nữ vứt bỏ nhất thời, hối hận cả đời

Với một số người, ở những giai đoạn chưa đủ trưởng thành, họ thường nghĩ con cái là điều họ chưa mong muốn. Hoặc họ nghĩ con không phải là ưu tiên lớn nhất trong đời họ. Vì vậy, họ chọn một điều khác, thay vì là con cái. Chẳng hạn như, nhiều phụ nữ chọn sự nghiệp, và để con lớn lên thiếu vắng mình. Hay nhiều người mẹ chọn từ bỏ con để bắt đầu một cuộc sống khác sau ly hôn.

Nhưng đàn bà khôn sẽ hiểu mọi thứ trên đời này đều không thuộc về phụ nữ, dù là tiền bạc, đàn ông hay những thứ xa xỉ nhất. Phụ nữ có đó rồi thì cũng có thể mất đó. Phụ nữ đạt được rồi cũng không hẳn là người hạnh phúc nhất. Chỉ có con cái mới là điều tuyệt đối thuộc về phụ nữ. Chỉ có con cái mới khiến phụ nữ trở thành người hạnh phúc nhất. Tình mẫu tử là điều duy nhất khiến tâm hồn phụ nữ an yên bình ổn nhất, cho phụ nữ khao khát sống ý nghĩa hơn.

Lòng chung thủy

Nhiều người vốn không hề biết, lòng chung thủy trong hôn nhân chính là nền tảng cho bình yên trong đời phụ nữ. Phụ nữ có thể hạnh phúc hay khổ đau khi bước vào hôn nhân, nhưng chung thủy hay phản bội là sự lựa chọn của riêng bạn. Chọn một người bạn đời và chỉ một lòng bên họ tới khi muốn kết thúc, đó chính là chung thủy.

Trở thành một người vợ ngoại tình không bao giờ là điều bình yên trong đời phụ nữ. Dù chỉ là một sự lựa chọn nhất thời cũng có thể là bi kịch của phụ nữ về sau. Gia đình đổ vỡ, con cái oán hận, bản thân bị dày vò… sẽ là những cơn ác mộng của đàn bà ngoại tình.

Cha mẹ

Trở thành một người vợ ngoại tình không bao giờ là điều bình yên trong đời phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này, chỉ có cha mẹ là người không bao giờ phản bội phụ nữ. Vứt bỏ cha mẹ, phụ lòng yêu thương của họ sẽ là nỗi hối hận lớn nhất trong đời bạn về sau. Bạn có thể không yêu họ nhiều như họ yêu bạn. Bạn có thể không ưu tiên họ như họ ưu tiên bạn. Hay thậm chí họ bao dung và thứ tha cho mọi lỗi sai bạn gây ra. Nhưng sau này, khi bạn đủ trưởng thành để biết đúng sai, chưa chắc cha mẹ vẫn còn đó để bạn có thể nói một lời xin lỗi.

Cha mẹ luôn yêu con cái nhiều hơn con cái yêu cha mẹ. Chỉ khi trưởng thành thật sự, con cái mới thấu hiểu hết tình yêu lớn lao của cha mẹ. Và bạn có thể vẫn ở đâu đó trong tuổi trẻ nhiều bận rộn, trong gia đình nhỏ của chính mình nhiều lo toan. Nhưng đừng quên rằng, người bạn nợ nhiều nhất ở đời này là cha mẹ.

Sự nghiệp

Nhiều phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để ưu tiên con cái hay gia đình. Nhưng con cái rồi sẽ lớn lên, chồng cũng sẽ ra ngoài nhiều hơn. Còn phụ nữ, khi đã không còn sự nghiệp thì nơi bạn có thể ở luôn là trong ngôi nhà, ở góc bếp. Người đàn bà thông minh có thể dừng sự nghiệp một thời gian vì gia đình, nhưng không bao giờ từ bỏ nó, dù là một lần. Dừng lại để làm điều bạn ưu tiên hơn, khác hoàn toàn với từ bỏ và trở thành một người phụ nữ để chồng nuôi và không có tài chính.

Cái giá phải trả cho sự yên ấm của một gia đình không thể chỉ đến từ một người phụ nữ. Khi bạn hy sinh nhiều hơn, chưa chắc bạn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng nếu bạn sống cho mình nhiều hơn, tôn trọng mình trước, bạn sẽ không hối tiếc về sau.

Giá trị lớn nhất ở một người phụ nữ khôn ngoan chính là bản ngã của bản thân, là tự trọng, kiêu hãnh và được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tự trọng, kiêu hãnh

Tự trọng hay kiêu hãnh của một người phụ nữ là một khái niệm khó nói rõ. Như việc mỗi người phụ nữ có một ranh giới riêng mà không để ai chạm vào, không vì ai mà hạ mình. Đó là quy tắc của bạn, là lối sống riêng của bạn. Vì thế, hãy luôn giữ bản ngã đó của mình dù bạn phải trải qua chuyện gì, gặp gỡ những ai. Bởi một khi bạn chấp nhận từ bỏ tự trọng hay kiêu hãnh của mình trước một người hay một chuyện, ngay giây phút đó bạn cũng đã đánh mất chính mình. Bởi cuộc sống này chính là một khi bạn nhân nhượng người khác để tự chèn ép chính mình thì sau đó bạn không bao giờ được ưu tiên.

Giá trị lớn nhất ở một người phụ nữ khôn ngoan chính là bản ngã của bản thân, là tự trọng, kiêu hãnh và được tôn trọng, dù là trong công viêc, cuộc sống, hay gia đình.