5 thứ phụ nữ vứt bỏ nhất thời, hối hận cả đời

Phụ nữ yêu 29/10/2019 05:12

Với phụ nữ khôn ngoan, đây là những điều dù là một lần họ cũng không vứt bỏ hay chối từ. Bởi họ hiểu, nỗi hối hận khôn nguôi có thể hủy hoại họ cả đời về sau.

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết có những thứ chỉ cần vứt bỏ một lần, họ cả đời sẽ phải hối hận.

Con cái

Với một số người, ở những giai đoạn chưa đủ trưởng thành, họ thường nghĩ con cái là điều họ chưa mong muốn. Hoặc họ nghĩ con không phải là ưu tiên lớn nhất trong đời họ. Vì vậy, họ chọn một điều khác, thay vì là con cái. Chẳng hạn như, nhiều phụ nữ chọn sự nghiệp, và để con lớn lên thiếu vắng mình. Hay nhiều người mẹ chọn từ bỏ con để bắt đầu một cuộc sống khác sau ly hôn.

phu nu khon ngoan 3

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết có những thứ chỉ cần vứt bỏ một lần, họ cả đời sẽ phải hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà khôn sẽ hiểu mọi thứ trên đời này đều không thuộc về phụ nữ, dù là tiền bạc, đàn ông hay những thứ xa xỉ nhất. Phụ nữ có đó rồi thì cũng có thể mất đó. Phụ nữ đạt được rồi cũng không hẳn là người hạnh phúc nhất. Chỉ có con cái mới là điều tuyệt đối thuộc về phụ nữ. Chỉ có con cái mới khiến phụ nữ trở thành người hạnh phúc nhất. Tình mẫu tử là điều duy nhất khiến tâm hồn phụ nữ an yên bình ổn nhất, cho phụ nữ khao khát sống ý nghĩa hơn.

Lòng chung thủy

Nhiều người vốn không hề biết, lòng chung thủy trong hôn nhân chính là nền tảng cho bình yên trong đời phụ nữ. Phụ nữ có thể hạnh phúc hay khổ đau khi bước vào hôn nhân, nhưng chung thủy hay phản bội là sự lựa chọn của riêng bạn. Chọn một người bạn đời và chỉ một lòng bên họ tới khi muốn kết thúc, đó chính là chung thủy.

Trở thành một người vợ ngoại tình không bao giờ là điều bình yên trong đời phụ nữ. Dù chỉ là một sự lựa chọn nhất thời cũng có thể là bi kịch của phụ nữ về sau. Gia đình đổ vỡ, con cái oán hận, bản thân bị dày vò… sẽ là những cơn ác mộng của đàn bà ngoại tình.

Cha mẹ

phu nu khon ngoan 2
Trở thành một người vợ ngoại tình không bao giờ là điều bình yên trong đời phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này, chỉ có cha mẹ là người không bao giờ phản bội phụ nữ. Vứt bỏ cha mẹ, phụ lòng yêu thương của họ sẽ là nỗi hối hận lớn nhất trong đời bạn về sau. Bạn có thể không yêu họ nhiều như họ yêu bạn. Bạn có thể không ưu tiên họ như họ ưu tiên bạn. Hay thậm chí họ bao dung và thứ tha cho mọi lỗi sai bạn gây ra. Nhưng sau này, khi bạn đủ trưởng thành để biết đúng sai, chưa chắc cha mẹ vẫn còn đó để bạn có thể nói một lời xin lỗi.

Cha mẹ luôn yêu con cái nhiều hơn con cái yêu cha mẹ. Chỉ khi trưởng thành thật sự, con cái mới thấu hiểu hết tình yêu lớn lao của cha mẹ. Và bạn có thể vẫn ở đâu đó trong tuổi trẻ nhiều bận rộn, trong gia đình nhỏ của chính mình nhiều lo toan. Nhưng đừng quên rằng, người bạn nợ nhiều nhất ở đời này là cha mẹ.

Sự nghiệp

Nhiều phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để ưu tiên con cái hay gia đình. Nhưng con cái rồi sẽ lớn lên, chồng cũng sẽ ra ngoài nhiều hơn. Còn phụ nữ, khi đã không còn sự nghiệp thì nơi bạn có thể ở luôn là trong ngôi nhà, ở góc bếp. Người đàn bà thông minh có thể dừng sự nghiệp một thời gian vì gia đình, nhưng không bao giờ từ bỏ nó, dù là một lần. Dừng lại để làm điều bạn ưu tiên hơn, khác hoàn toàn với từ bỏ và trở thành một người phụ nữ để chồng nuôi và không có tài chính.

Cái giá phải trả cho sự yên ấm của một gia đình không thể chỉ đến từ một người phụ nữ. Khi bạn hy sinh nhiều hơn, chưa chắc bạn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng nếu bạn sống cho mình nhiều hơn, tôn trọng mình trước, bạn sẽ không hối tiếc về sau.

phu nu khon ngoan 1
Giá trị lớn nhất ở một người phụ nữ khôn ngoan chính là bản ngã của bản thân, là tự trọng, kiêu hãnh và được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tự trọng, kiêu hãnh

Tự trọng hay kiêu hãnh của một người phụ nữ là một khái niệm khó nói rõ. Như việc mỗi người phụ nữ có một ranh giới riêng mà không để ai chạm vào, không vì ai mà hạ mình. Đó là quy tắc của bạn, là lối sống riêng của bạn. Vì thế, hãy luôn giữ bản ngã đó của mình dù bạn phải trải qua chuyện gì, gặp gỡ những ai. Bởi một khi bạn chấp nhận từ bỏ tự trọng hay kiêu hãnh của mình trước một người hay một chuyện, ngay giây phút đó bạn cũng đã đánh mất chính mình. Bởi cuộc sống này chính là một khi bạn nhân nhượng người khác để tự chèn ép chính mình thì sau đó bạn không bao giờ được ưu tiên.

Giá trị lớn nhất ở một người phụ nữ khôn ngoan chính là bản ngã của bản thân, là tự trọng, kiêu hãnh và được tôn trọng, dù là trong công viêc, cuộc sống, hay gia đình.

Những dấu hiệu nhận diện một ông chồng tệ mà phụ nữ cần tránh xa

Những dấu hiệu nhận diện một ông chồng tệ mà phụ nữ cần tránh xa

Nhiều phụ nữ thường lý tưởng hóa tình yêu với người bạn trai, để rồi sau khi kết hôn, họ rơi vào trạng thái vỡ mộng. Bởi vậy, phụ nữ phải thật tỉnh táo để nhận diện dấu hiệu của một ông chồng tệ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà thông minh đàn bà bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này