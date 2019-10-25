Số mệnh của phụ nữ tốt hay xấu, chỉ cần nhìn vào ‘trang phục’ là rõ

Quần áo, lời nói, hành động và cách cư xử sẽ nói lên được thân phận và phẩm vị của một người phụ nữ.

Chăm sóc vẻ bề ngoài và nội hàm là mục tiêu lớn trong chặng đường đời của phụ nữ. Mặc đẹp như người khác không bằng mặc những gì phù hợp với mình nhất. Thần thái không cần phải bắt chước người khác, chỉ cần là những gì mình muốn thể hiện. Bởi những gì khoác lên người, từ thần thái đến trang phục đều sẽ nói lên nhân cách và số mệnh của phụ nữ.

Phụ nữ từ khi sinh ra tới khi 18 tuổi, cần một gia đình tốt để được giáo dưỡng. Từ 18 đến 35 tuổi, họ cần một bề ngoài ưa nhìn. Từ 35 đến 48 tuổi, họ cần một tính cách tốt. Và từ sau 48 tuổi, phụ nữ cần một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc.

Những gì khoác lên người, từ thần thái đến trang phục đều sẽ nói lên nhân cách và số mệnh của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, thì đừng đốt tuổi trẻ vào công việc và tiệc tùng, hãy tìm học vài lớp khiêu vũ, hội họa, hay yoga, thiền tịnh… Bởi thanh xuân của phụ nữ không có lần nào khác 10 năm, nhưng khí chất thì vẫn có thể duy trì và tăng theo thăm tháng. Bảo vệ và nuôi dưỡng bản thân bằng việc ngủ sớm, dậy sớm, và thưởng thức những quyển sách hay, đi gặp những người thú vị.

Là phụ nữ, hãy mặc một chiếc quần lót chất lượng tốt, đó mới là cách yêu bản thân đúng nhất. Nếu có gặp bạn bè, hãy cứ là chính mình, thả lỏng bản thân mà thoải mái. Hãy học cách lái xe hơi, học nấu món ăn mình thích. Có thể học cách pha trà, không phải để phô trương với ai, mà để dùng trà xoa dịu tâm hồn, thưởng trà khi chiều tàn.

Là phụ nữ, hãy chăm sóc tốt mái tóc của bạn, dù nó dài hay ngắn. Hãy chọn kết hợp quần áo, trang sức, túi xách vì chính bạn thích. Bạn có thể cần giảm cân nhưng những lúc tâm tình kiệt quệ, hãy thử một ít đồ ngọt. Và nếu ra ngoài, đừng quên bôi kem để bảo vệ da, đặc biệt là bàn tay. Bạn đừng quên, đôi tay chính là gương mặt thứ hai của một người đàn bà đẹp.

Phụ nữ thông minh bảo vệ và nuôi dưỡng bản thân bằng việc ngủ sớm, dậy sớm, và thưởng thức những quyển sách hay, đi gặp những người thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, có thể không đẹp nhưng nhất định phải có tri thức. Đọc sách sẽ giúp phụ nữ dần đẹp hơn, từ tâm hồn mà bộc lộ ra dung mạo. Có thể tập tành viết những gì bản thân nghĩ, để tâm hồn bình yên, để không bị điều gì quấy phá.

Là phụ nữ, một năm hãy đi du lịch ít nhất một lần, hoặc đơn giản là đến một nơi chưa từng đến. Có bạn bè cũng thật tốt, nhưng mọi mối quan hệ đều không nên để bị lệ thuộc vào đồng tiền. Phụ nữ phải biết giữ mình trong sạch, trọng tình trọng tấm lòng. Càng trân trọng tình nghĩa thì càng nên biết cách sử dụng đồng tiền để duy trì các mối quan hệ. Khi bạn rộng rãi tiền bạc với bạn bè, người thân, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình cho đi.

Là phụ nữ, bạn nên chuẩn bị sẵn những thứ thiết yếu trong ngăn kéo, học cách nấu vài món ngon cho gia đình. Nếu bạn bị tổn thương, đừng hoài nghi về tình bạn, tình yêu hay tình thân trên đời này. Nhưng hãy cẩn thận với người từng phản bội bạn. Bạn có thể tha thứ, nhưng nhất định đừng quên quá nhanh.

Là phụ nữ, hãy có một đôi giày êm chân mà bản thân yêu thích. Để bạn có thể thoải mái tới những nơi bạn thấy tự tin nhất. Đi được xa, quan trọng là ở đôi giày. Một đôi giày vừa chân sẽ giúp phụ nữ đến được những nơi tốt đẹp nhất.

Là phụ nữ, hãy học cách chịu đựng tổn thương. Có những chuyện vẫn nên giữ trong lòng, nhưng có những tổn thương nên âm thầm quên đi. Cuộc sống này mỗi ngày vẫn có mặt trời mọc lúc bình minh và mặt trời lặn khi hoàng hôn. Nếu bạn không tiếp tục đi về phía trước, thì cũng không có điều gì ngừng lại vì bạn.

Phụ nữ thông minh luôn biết phải "khoác" lên mình những gì - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, nếu thích ăn gì thì cứ ăn. Vóc dáng quan trọng thật, nhưng bệnh tật sẽ càng tồi tệ hơn. Đừng vì ánh nhìn của ai mà tra tấn chính mình. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không sống chỉ vì người khác. Đôi khi, giả khờ khạo chẳng nghe chẳng biết gì cũng là một sự thông minh.

Là phụ nữ, nhất định phải đối đãi tốt và tin tưởng vào bản thân. Đời này, chỉ có duy nhất cha mẹ là yêu thương bạn không điều kiện. Sau đó là bản thân bạn phải yêu mình nhất. Vì nếu không biết quý trọng chính mình, cũng không ai khác có thể yêu bạn được.

Là phụ nữ, hãy tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Chỉ như thế bạn mới có thể khiến bản thân giá trị trong mắt người khác. Tự yêu quý chính mình sẽ khiến người khác quý trọng bạn hơn. Hãy tự hào và kiêu hãnh về bản thân.

Phụ nữ thông minh luôn biết phải "khoác" lên mình những gì. "Trang phục" đẹp nhất họ có được chính là thần thái riêng biệt, là những gì làm giàu nội hàm và khiến họ tự tin là chính mình nhất.