18 điều đàn ông nghĩ về phụ nữ nhưng có cạy miệng cũng không nói

Phụ nữ yêu 24/10/2019 05:03

Bí mật của đàn ông là những điều họ luôn nghĩ về phụ nữ nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra. Phụ nữ là một ẩn số và đàn ông cũng có những bí mật không kém cạnh gì!

Đây là những bí mật của đàn ông, chỉ nghĩ chứ không bao giờ nói cho phụ nữ biết.

1. Đàn ông hiểu phụ nữ không nhiều như bản thân muốn, nhưng chắc chắn luôn nhiều hơn những gì phụ nữ nghĩ.

2. Đàn ông thích được nghe ngợi khen, nhất là lời khen từ ngoại hình.

3. Mỗi người đàn ông có một quan điểm về cái đẹp riêng. Đó là lý do vì sao một người phụ nữ đẹp với người này, quyến rũ với người kia, lại khá bình thường với người khác.

4. Nhiều người trong đàn ông thích phụ nữ đầy đặn. Bởi thế, sẽ hoàn toàn sai nếu bạn nghĩ mình không quyến rũ khi đầy đặn hơn so với người khác.

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Đây là những bí mật của đàn ông, chỉ nghĩ chứ không bao giờ nói cho phụ nữ biết - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông có những lúc lo lắng nhưng sẽ không nói nhiều và cũng không thích bị phụ nữ “bới móc”. Bạn nên hiểu rằng đàn ông có thể cần nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo một vấn đề hơn phụ nữ. Thay vì khăng khăng muốn biết, bạn nên cho đàn ông thời gian, và sau đó đàn ông sẽ tự nguyện nói hết.

6. Đàn ông biết phụ nữ có thân hình không hoàn thảo. Đàn ông thấy rõ ngôi nhà không gọn gàng. Nhưng hơn hết những điều nhỏ nhặt ấy, họ yêu bạn, vì thế mọi sự hoàn hảo đều không cần thiết nữa.

7. Đàn ông không thật sự quan tâm đến kiểu dáng, mẫu mã quần áo mà phụ nữ mặc. Và họ nghĩ phụ nữ chỉ bị ám ảnh về bề ngoài bởi những người phụ nữ khác.

8. Đôi khi hành động ngầu nhất của phụ nữ với đàn ông chính là ném đúng một món đồ vào tay họ từ khoảng cách khá xa.

9. Đàn ông thích vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ. Thậm chí khi bạn cố gắng dùng mỹ phẩm để che đi những vết thâm, tàn nhang thì đàn ông vẫn thích ngắm khuôn mặt tự nhiên của bạn hơn.

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Đôi khi đàn ông cần sự im lặng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

10. Đôi khi đàn ông cần sự im lặng của phụ nữ. Họ muốn yên tĩnh, muốn hẹn hò với bạn bè để chia sẻ ý tượng hay sáng tạo. Thư giãn với đàn ông đôi khi chính là vậy.

11. Có một sự thật về đàn ông chính là họ cũng cực kì thích buôn chuyện về phụ nữ.

12. Đàn ông đôi khi sẽ không quan tâm về những quán ăn, họ chỉ nghĩ về những món ăn ngon. Bởi thế sẽ là khó khăn khi phụ nữ muốn họ chọn quán ăn.

13. Đàn ông sẽ không nói với người phụ nữ mình yêu nên thay đổi điều gì. Dù là cân nặng, khả năng nấu ăn hay bất cứ điều họ, họ cũng sẽ không muốn nói.

14. Đàn ông muốn phụ nữ chủ động hơn. Vì họ không thể hiểu hết những gì phụ nữ muốn. Họ không muốn suy đoán, họ muốn một câu trả lời trực tiếp từ phụ nữ.

15. Đàn ông muốn phụ nữ hỏi ý kiến của họ và sẽ thấy hài lòng khi phụ nữ tôn trọng những ý kiến đó. Họ thích những câu hỏi của phụ nữ về những gì họ muốn, cần hay khao khát. Và đừng hỏi về quần áo, mỹ phẩm hay trang sức.

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Bí mật của đàn ông là sự tự do không bị ràng buộc - Ảnh minh họa: Internet

16. Tự do luôn gắn liền với đàn ông. Họ cần không gian riêng và một khoảng cách vừa phải với phụ nữ. Và họ nghĩ bạn đừng nên bắt họ lúc nào cũng nghĩ về bạn. Họ cần thời gian và suy nghĩ cho chính mình.

17. Nếu có lúc bạn hỏi đàn ông đang nghĩ gì, và anh ấy trả lời là “Không gì cả” thì hãy tin sự thật chính là vậy.

18. Đàn ông luôn giữ cái tôi của chính mình. Dù họ biết bản thân sai, nhưng họ cũng không muốn thừa nhận ngay. Và nếu có lúc họ thừa nhận họ sai thì cũng là khi họ thật sự tin tưởng bạn.

Đó là những bí mật của đàn ông mà có khi phụ nữ không thể biết. Và nếu đã biết rồi, hãy thông cảm và kiên nhẫn với người đàn ông của mình hơn nhé!

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