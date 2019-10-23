5 thói quen đặc biệt của gã đàn ông sát gái chuyên nghiệp

Cuộc sống về đêm thường nhộn nhịp nhất, nhưng cũng đầy rẫy cám dỗ nhất. Và thường thì đàn ông lăng nhăng thích cuộc sống về đêm hơn. Vì khi đó, họ có thể gặp gỡ, tán tỉnh và ngã nghiêng với bất cứ ai, rồi sau đó kết thúc vào ngay sáng hôm sau. Đối với kiểu đàn ông này, về đêm chính là lúc họ sống thật là chính mình, đúng theo bản chất “sát gái” đào hoa của bản thân.

Người đàn ông đa tình không bao giờ chấp nhận bị ràng buộc hay phải nghe theo yêu cầu của ai. Ngay lần đầu gặp mặt, bạn sẽ luôn thấy ở anh ta khao khát tự do, thậm chí là đôi lúc buông thả.

Dấu hiệu để bạn nhận biết một kẻ trăng hoa dễ nhất là sinh hoạt của anh ấy khi về đêm. Một người đàn ông không bao giờ ở nhà khi về đêm, hay thường đi chơi đến tận sáng hôm sau thì thường khá nguy hiểm với phụ nữ. Nếu lấy anh ta, bạn sẽ phải chấp nhận chồng ít khi ở nhà buổi tối, hoặc thậm chí qua đêm bên ngoài. Và thật sự, đàn ông ra ngoài vào ban đêm thường xuyên thì sẽ có vô vàn khả năng sa vào cám dỗ.

Đàn ông lăng nhăng không bao giờ thích bị trói buộc - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một lời khẳng định ngầm của kiểu đàn ông này. Rằng không thích bị ràng buộc cũng có nghĩa là không thích gánh trách nhiệm. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, họ không muốn bị ai kiểm soát, càng không thích có một mối quan hệ quá nhiều trách nhiệm. Bởi thế, kiểu đàn ông này thường không thích hợp với hôn nhân.

Ghi nhớ các đặc điểm ở phụ nữ

Người đàn ông đào hoa này thường không nhớ lâu tên của phụ nữ, nhưng lại luôn nhớ những biệt danh anh ấy tự đặt cho họ. Ví dụ như cô nàng tóc tém, nàng Vespa vàng, nàng mắt biếc… Và nếu gặp lại những người phụ nữ này, anh ta cũng sẽ gọi bằng biệt danh đó, như một cách gây ấn tượng mạnh.

Và đương nhiên, bất kì phụ nữ nào cũng thấy vui vẻ khi được một anh chàng nào đó đặt cho một biệt danh đặc biệt. Đây là điểm mạnh của đàn ông sát gái, luôn ghi nhớ rất rõ đặc điểm của phụ nữ, để có điểm tuyệt đối trong mắt đối phương.

Luôn muốn có nhiều mối quan hệ

Kiểu đàn ông lăng nhăng luôn có nhiều mối quan hệ, để tìm những đối tượng thích hợp hay có nhiều cơ hội hiểu hơn về phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông sát gái luôn có nhiều mối quan hệ, để tìm những đối tượng thích hợp hay có nhiều cơ hội hiểu hơn về phụ nữ.

Nếu bạn xem trang cá nhân của anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy có nhiều bạn bè và đặc biệt có không ít bạn bè là những cô nàng quyến rũ. Và sự thật là đây đều là những người bạn đàn ông lăng nhăng chủ động tìm tới, giữ mối quan hệ hay thậm chí đã từng hẹn hò qua.

Luôn duy trì khả năng tài chính

Khả năng tài chính là một nét thu hút ở một anh chàng sát gái. Bởi anh ấy cần một vẻ bề ngoài lịch thiệp, đẳng cấp và đầy quyến rũ trong mắt phụ nữ. Để có một bề ngoài như thế thì ắt phải có đủ tiền để trang bị, để luôn đổi mới.

Đa số đàn ông lăng nhăng mỗi ngày đều rất cố gắng để kiếm tiền, duy trì khả năng tài chính trước khi trở nên đẳng cấp trong mắt phụ nữ. Vì họ hiểu chỉ khi có tài chính đủ mạnh thì những cuộc vui với phụ nữ mới có thể kéo dài.