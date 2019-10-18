6 thói quen của người đàn ông phản bội sau lưng vợ

Phụ nữ yêu 18/10/2019 05:23

Luôn có những ông chồng trước mặt vợ thì tử tế thủy chung nhưng sau lưng vợ lại phản bội âm thầm. Dù vậy, đàn ông phản bội luôn có những thói quen chẳng giấu đi đâu được…

Không phải đàn ông nào cũng ngoại tình. Nhưng có những người đàn ông một khi đã ngoại tình rồi lại vô cùng khéo léo, lừa vợ dễ dàng. Không trách được phụ nữ mù quáng, chỉ khen đàn ông ngoại tình biến hóa quá tài tình.

Dù vậy, một khi đàn ông đã có thói trăng hoa thì luôn có những thói quen này. Chỉ cần tinh mắt một chút, phụ nữ nhất định có thể nhận ra!

Hay khoe khoang để gây chú ý

Đàn ông có thói nhăng nhăng rất thích gây chú ý với người khác, đặc biệt là hay khoe khoang. Họ thích nói về bản thân, dù là với ai, dù là ở đâu. Họ muốn khoe khoang về những gì hơn người, những gì khiến người khác trầm trồ ganh tị. Thói quen này xuất phát từ bản năng thích gây chú ý với nữ giới, họ luôn muốn gây ấn tượng với bất kì người phụ nữ nào.

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Đàn ông ngoại tình thường có thói quen khoe khoang - Ảnh minh họa: Internet

Hay hứa hẹn, thề thốt nhưng chẳng làm được nhiều

Đây là thói quen đặc trưng của đàn ông có máu phản bội. Đàn ông tử tế ít hứa hẹn, mà đã hứa là nhất định sẽ làm. Vì họ muốn cho phụ nữ cảm giác an toàn về tình yêu của họ, nên một khi đã hứa hẹn thì chắc chắn sẽ cố gắng đến cùng để thực hiện.

Đàn ông ngoại tình thường xem thường những lời hứa hẹn. Đôi khi, họ chỉ hứa cho vui, nói để làm hài lòng, lấy lòng tin của phụ nữ. Nhưng khi vừa nói xong, họ cũng sẽ quên hết.

Với kiểu đàn ông này, tốt nhất là đừng bao giờ tin anh ta sẽ thay đổi. Nếu bị phát hiện, anh ta sẽ ngọt ngào dụ dỗ phụ nữ tha thứ. Nhưng sau đó, anh ta cũng sẽ quên nhanh mà phạm lỗi nhiều lần nữa.

Thường xuyên nói dối những chuyện nhỏ

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Đàn ông thường xuyên nói dối, dù là chuyện nhỏ, thì chính là có thói quen lừa dối người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường xuyên nói dối, dù là chuyện nhỏ, thì chính là có thói quen lừa dối người khác. Phụ nữ đôi khi chỉ nghĩ đó là những chuyện nhỏ không đáng, nhưng lại quên rằng đàn ông nói dối được một rồi sẽ dối lừa lên mười, lên trăm. Từ những lời nói dối vô hại ở hiện tại sẽ tạo ra những lời nói dối nghiêm trọng ở tương lai. Đây là thói quen xấu ở đàn ông, cũng sẽ trở thành cội nguồn ngoại tình nay mai.

Nếu phụ nữ dễ dàng bỏ qua những lời nói dối của đàn ông, anh ta cũng không thay đổi vì bạn thì đừng quá sốc nếu một mai chứng kiến một lời nói dối ngoại tình quá hoàn hảo ở người đàn ông này.

Quá coi trọng ngoại hình

Đàn ông lăng nhăng luôn muốn mình nổi bật nhất có thể trong mắt phụ nữ. Bởi thế, anh ấy rất chăm chút bề ngoài. Người đàn ông này sẵn sàng chi tiền và thời gian để có được vẻ bề ngoài thu hút. Đây cũng là dấu hiệu đàn ông ngoại tình phụ nữ nên cẩn thận.

Thích tụ tập bạn bè

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Nếu đàn ông có thói quen tụ tập với bạn bè hơn là về nhà thì phụ nữ nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông có thói quen tụ tập với bạn bè hơn là về nhà thì phụ nữ nên cẩn thận. Vì khi đàn ông đi riêng với nhau nhiều, bạn sẽ không biết được họ có thể làm gì sau lưng vợ con. Đàn ông càng có tiền, lại chơi với bạn ngoại tình thì càng dễ bị ảnh hưởng.

Hay tán tỉnh phụ nữ khác

Ngay cả khi đi với bạn gái hay vợ, kiểu đàn ông này cũng không ngại tán tỉnh phụ nữ khác. Đây không phải là bản tính của đàn ông, mà là thói xấu của người đàn ông sẽ ngoại tình khi có cơ hội. Đàn ông tử tế sẽ không thiếu tôn trọng vợ mình như thế. Hơn nữa, thói quen này ban đầu chỉ dừng lại ở việc đùa giỡn, nhưng dần dà sẽ thành chuyện ngoại tình.

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình chừa một chốn bình yên để trở về, phụ nữ ngoại tình chọn rời đi để tìm bình yên. Sau ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi.

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